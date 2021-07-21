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Свободный агент за полмиллиарда евро. Никто в мире не может позволить себе такую роскошь, как Месси

вчера, 18:13
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А «Барселону» новый контракт Лео буквально добьет.

Месси три недели без работы, а «Барса» тянет время

Предыдущий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истек 30 июня, на протяжении трех недель у обладателя шести «Золотых мячей» нет работы, и эта ситуация уже становится тревожной. Жоан Лапорта сначала был настроен очень позитивно в отношении продления отношения с Месси, потом признался, что «все не так просто», а теперь клуб и президент отмалчиваются, делая вид, что ничего не происходит.

На самом деле, все очень просто: прошлым летом Лионель спешил сбежать от ига Хосепа Бартомеу, при новой власти он и рад бы остаться, только это не по карману «Барсе». Не по карману даже при условии, что Месси готов пойти на уступки и согласен получать «всего лишь» 1.5 миллиона евро в неделю.

Каталонцы сейчас похожи на случайного гостя дорогого ресторана, который сдал вещи в гардероб и уже уселся в удобное кресло, а потом открыл меню и не уследил за вырвавшимися на лоб глазами. Неловкая ситуация, в которой отчаянно хочется сохранить лицо, но не тратить же ради этого недельный бюджет на обед? «Барселона» пока не может преодолеть стыд и пялится в меню с заинтересованным видом, только денег от этого в кармане или на карте не прибавится.

Скидка только для «Барселоны», у других клубов Месси просит 500 миллионов евро

Можете считать, что лояльность по отношению к «Барсе» аргентинец выразил, согласившись на понижение зарплаты и заработок в районе 78 миллионов евро в год. Всем остальным желающим предложено раскошелиться на 100 миллионов евро в год, причем Месси хочет долгосрочный контракт на 5 лет, по которому сможет заработать полмиллиарда евро. Честно говоря, в нынешних условиях такие запросы кажутся астрономическими.

Да, перед нами величайший футболист поколения, но толку от титулов и регалий Месси, если у клубов просто нет таких денег. Предыдущий контракт Лео отправил «Барселону» в финансовый нокдаун, согласившийся обеспечивать Месси на протяжении следующих пяти лет приставит себе пистолет к виску. Конечно, Лионель — это бренд, и его присутствие в составе открывает новые коммерческие горизонты, но в конечном итоге гигантские расходы кое-как оправдаются только в том случае, если клуб Месси каждый год будет выигрывать чемпионский титул и Лигу чемпионов.

Месси — великий, но нерентабельный с текущим уровнем запросов

В теории многие клубы хотели бы видеть Месси в своих рядах, однако на практике этого не происходит из-за космических запросов. Лионель слишком хорош и слишком успешен, чтобы оставить попытки и прекратить борьбу за него, но он одновременно слишком дорогой, причем для всех. Понятно, что Лео — птица настолько высокого полета, что мы даже не можем объективно оценить его стоимость и адекватный уровень заработка, вокруг просто нет системы эквивалентов.

В условиях рынка спрос на такие особые «товары» диктуется покупательской способностью заинтересованных лиц, но если предметы искусства еще можно продавать годами и десятилетиями, то у Месси такой опции нет: карьера стремительно движется к логическому завершению, и он еще хочет заработать на безбедную пенсию внуков. Получается, единственный выход из сложившейся ситуации довольно необычен — похоже, нас ждет аукцион на понижение.

Выиграет клуб, который предложит условия, максимально приближенные к ожиданиям Месси и его окружения. Понятно, что предложения «Барселоны» будут множиться на особый коэффициент, но каталонцы в то же время являются главным пугалом во всей этой истории. Финансовый кризис «сине-гранатовых» не в последнюю очередь связан с предыдущим контрактом Месси, из-за которого «Барса» надорвалась.

Этот горький опыт служит порукой, что никто не насыплет Лионелю, сколько он просит, поддавшись импульсивному решению. С таким ярмом на шее можно и не выплыть. Только представьте, годовой заработок Месси превышает суммарные выплаты футболистам 99% профессиональных футбольных клубов планеты.

У «Барселоны» действительно мало шансов оставить Месси

Конечно, если Лео согласится на зарплату в 30-35 миллионов евро (столько получают Роналду и Неймар, у Мбаппе — в два раза меньше), то поможет «Барселоне» выйти из непростой ситуации. Проблема в том, что у каталонцев нет возможности высвободить деньги. Да, они продали Хуниора Фирпо «Лидсу», отпустили Франсишку Тринкана в «Вулверхэмптон» на правах аренды, окончательно расстались с Аленьей и Тодибо, но даже если ловко пристроят в другие клубы Брейтуэйта, Пьянича и Пуча, это ничего не изменит.

Нужны трансферы другого масштаба: вот если получится на выгодных условиях избавиться от Антуана Гризманна, Самюэля Умтити и Филиппе Коутиньо, это будет уже кое-что. Но, во-первых, никто из них не хочет уходить добровольно. Во-вторых, даже этого может не хватить, и тогда придется продавать еще какой-то ценный актив, тем более еще нужно уложиться в потолок зарплат Ла Лиги (из-за этого пока даже не могут заявить Агуэро и Депая). Оно точно того стоит? А еще не стоит забывать о долге, который подобрался к отметке в 1.2 миллиарда евро. Лапорте удалось его реструктуризовать, но это временная мера.

Теряемся в догадках, где продолжит карьеру Месси

Большой, большой вопрос остается открытым. С «Барселоной» все понятно, но ведь даже менее стесненные финансово клубы вроде ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Челси» остаются в стороне, в то время как Месси технически остается свободным агентом. 15 месяцев «ковида» и пустые стадионы не добавили клубам денег и добавили рассудительности.

Что касается запросов Лионеля, то помимо чисто финансовой стороны вопроса, не стоит забывать о возможной реакции его новых одноклубников на появление в команде футболиста с космической зарплатой. В «Барсе» к Лео привыкли относиться, как к Божеству, и жертвуют ради него всем и всеми (вряд ли это хорошая стратегия), но в другом месте Лео может стать яблоком раздора.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick
сегодня в 18:57
он жадный до денег потому что гномы очень любят золото это ни для некого не секрет, золотые мячики тоже самое золото и не важно заслуженно оно или нет, он будет рад. так же и с деньгами явно он уже не играет на такие бабки. больше уже пиар решает да подарки в виде копа америк где опять его в нужный момент не стало
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball ответ arsenVS (раскрыть)
сегодня в 17:06
человек, которого фанаты барсы считают своей легендой, и который уже давно очень и очень не бедный, душит "родной" ему клуб, вымогая с него миллиарды - это нормально?
спас1
спас1
сегодня в 14:57
Если Месси считает главным футбол, то перестанет выеживаться и останется в команде. Все остальное от лукавого или для спонсоров, что суть одно и тоже. Ну а за тем всем остальным предложат становиться на колено в начале матча. Великие так не поступают.
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 14:52, ред.
Была бы воля Барсы , она бы избавилась от Месси ещё год назад, в том числе потому , что в планы Кумана не входило строительство команды вокруг аргентинца. Но его пиарщики на дали этого сделать !
Сейчас, по истечении срока контракта, хозяева Месси лихорадочно ищут возможности , чтобы оставить его в Барсе, но каталонский клуб не спешит. С одной стороны из-за финансовых проблем , а с другой стороны обновление команды , в концепцию которой , гном не вписывается. Так что сейчас банкует Барселона ! Так что если и будет подписан новый контракт , то только на условиях каталонского клуба.
Игроков барсы упрашивают пойти на снижение зарплаты , ради Месси , но они категорически против.
Последние годы, после ухода Хави , Иньесты и Неймара , мы только слышали песню о желании Месси уйти из Барсы , но руководство Клуба , якобы, слёзно умоляет его остаться. Завтра появится другой хит , что Месси остается в команде из-за преданности клубу !!! Но нужен ли он Барсе даже в качестве "свадебного генерала" , который после ухода , вышеперечисленных звезд, ничего за пределами Испании не выиграл. Но Каталония долго будет помнить позорные проигрыши от Ювентуса , Ромы , но особняком будут стоять 4-0 на Эндфилде от Ливерпуля , 1-4 от ПСЖ и 2-8 от Баварии
на Камп Ноу (!!!) .
Artyom Balshakou
Artyom Balshakou ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 12:45
Это так не работает, пока он будет Бесплатно играть , барса будет за счёт его обогащаться , никто на такое непойдет
myst5
myst5
сегодня в 12:43
Не стоит он таких денег . Уровень его упал . Раньше он мог зажечь с топ клубами а сейчас силу показывает где Барселона и без него выйграть может . И толку предлагать ему контракт за эти деньги можно сократить долги клуба да подписать перспективных игроков . А Месси с каждым годом будет ещё хуже .
RR117
RR117
сегодня в 12:28
Пока Барселона тратит на одного игрока, зарплату одиннадцати игроков основы Челси, последняя берет ЛЧ, а Барселона с трудом, с голом Пике на последних минутах Кубок Испании за последние 2 сезона.
Каждому как говорится свое.

Месси уже 3 года не забивает в класико, но за то Леганесы и Эйбары, как всегда на потоке.

Вот крыса аргентинская, ты и так обул родной клуб за 4 сезона на пол миллиарда евро, и при этом ничего существенного взамен не дал Барселоне в плане трофеев, ну скинь ты зарплату до 20 миллионов, деньги еще от соцсетей придут, придут от спонсоров и того свои 100 млн все равно будешь иметь, но нет же его жадность просто не знает конца и края.
Лучше иметь таких воспитанников как Хави и Иньеста, чем Месси вот честное слово. Просто неблагодарная личность.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:46
Отличное сравнение в рестораном. Однако, в случае заказа - ты останешься с голодным желудком и с пробоиной в кармане
arsenVS
arsenVS ответ Loban.TotalFootball (раскрыть)
сегодня в 08:48
Я смотрю Месси тебе насолил чем то ))) Что ж ты так убиваешся))
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 08:25
Лионель, прости, денег нет… Но ты там держись…
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 23:37
симулянт как футболист и мерзость как человек. этот вариант - не про него, он с папашей удавится за лишний евро. из нищих кварталов пацан к успеху вылез, понимать надо!
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 22:48
это уже не имеет никакого отношения к спорту...
распиаренный карлик, который к пенсии наконец-таки выиграл свой первый трофей в сборной. неуёмные аппетиты аутиста и его мурого папаши превратят их в посмешище очень скоро. современный футбол - это шоу-бизнес и долго на продаже мерча не протянешь. идут новые поколения, новые молодые звезды. уйти достойно нужно уметь, но это не про гнома.
pick11
pick11
вчера в 22:38
Александр Чистяков, хорошие у вас статьи, очень интересно читать. Лучше, чем другие ресурсы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:35
А вообще ему прямая дорога в Юве,куда не хочет Гризли, ведь мы знаем что эти туринцы любят свободных.
протон1
протон1
вчера в 22:18
если лео делает барсе кассу, то отчего бы ему не хотеть стать совладельцем?
pomor45
pomor45
вчера в 21:43
Больше просит - больше получит. Не всё, что просит, но максимум возможного урвёт. Вот и вся его нехитрая тактика. Между прочим, ничего нового, избитая истина. Главное не зарваться и не пропустить этот возможный максимум, а то можно оказаться за бортом
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:10
Шейхам не по карману Роналду,о Месси с его "скидкой" и речи быть не может,не говоря уже о полной цене. Человек в финале Копа запорол выход один на один,даже не пробил,а невразумительно заплёлся в своих шипах. ПСЖ за сто лямов,лучше уже купит 1-2 игроков,чем этому чудотворцу столько отстёгивать. Уж лучше Холланд,чем это недоразумение.Да и вообще о каких 5 годах речь,когда ему пора уже заканчивать карьеру,ну 1-2,ну может 3 года это потолок и то в какой нибудь Катар-лиге.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:05
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:58
    СКАЖУ ПО КРЕСТЬЯНСКИ , - ГИНЕРА НА НЕГО НЕТ !!!)))
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    вчера в 20:53, ред.
    У него только один правильный вариант - согласиться на понижение ЗП. Иначе его возненавидят в Барселоне, лишат статуса легенды, далее провал в другом чемпионате - в общем полнейший крах карьеры. Мне бы не хотелось такого окончания. Вон, Роналду в Ювентусе только ленивый не пинает, хотя по сути даже не за что.
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 20:06, ред.
    Ха-ха-ха)) Ну давайте начнём самого начала )) Месси не тот тип игрока который потянет такие чемпы как Англия,Франция и Италия . Там просто его сломают. И это он сам точно знает,что его хрустальные косточки не выдержут . В Германий он по сути просто не покорману, да и Бавария ради такой хрустальной туфельки тоже не будет раскошеливаться. Остаёться кардебалет лига которой он уже порядком надоел своими Па))) Так проще делать как барселона и ждать когда он сам уползёт на свою Родину и будет там кичиться своим одним трофеем со сборной )) Всегда говорил что очень моного его привоздносят, на сомом деле ему далеко ещё до тех кто творил историю, а то что ЗМ много получил, так это работа прессы )))Больно много его привозносили.
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    вчера в 19:39
    Это всего лишь блог (очень хороший)… Мы не можем судить по написанной статье. Уверен, что Месси и Лапорта достигнут согласия, не смотря на результат, возможно даже уже достигли. Пока у руля сеньор Лапорта, нам переживать не стоит. Уверен, что Президент клуба не даст утонуть нашей супер команде, несмотря на то, чем закончится эта эпопея. Надеюсь, что Месси останется, он нам нужен!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 19:13, ред.
    А не лучше ли новому Президенту "Барселоны", отпустить Л.Месси в свободное "плавание", отпустить и забыть, и начать "строительство", возрождение "Барселоны" с "чистого листа", без Месси, без его желаний, пожеланий, условий, требований и т.д.
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    вчера в 19:09
    Раздули человека ,прекрасного футболиста, до уровня непонятно чего. Цену на него назначили, покупателей нет, а это значит, что это нет такой цены. Клубам грозит разорением сама ситуация в мире, а тут предлагают такой огромный камень на шею! Дураков нет!
    И не стоит таких денег ни один футболист,включая и Месси . сумму надо делить 7-8, да и то сомнительно: возраст.
    Страшный развод на лохадроме.
    Nеmesis
    Nеmesis
    вчера в 19:06
    Его жадность отличается от эгоизма Роналду.Португалец даже с Пересом торгуясь не просил таких сумасшедших денег, там речь шла о 5-7 лямов надбавки, а тут даже если согласился на уступки все равно 70 лямов в год-это считай зп 5-6 игроков по 10-15 лямов.
    Nеmesis
    Nеmesis
    вчера в 19:03
    500 лямов за 5 лет хочет??? Совсем с катушек съехал гомик…Во-первых: он давно не показывает игру на сто лямов в год,может вечно забивать Леганесу или Перу,но с Реалом 7 класико подряд без голов,в ЛЧ 6 лет одни позоры(2-8), на КА с топами ноль голов,и тем более 34 года ему,какие нафиг 500 лямов.Вон Реал намного в лучшем финансовом положении и то жмется на покупку Мбаппе.20-30 лямов максимум, и то за легендарность.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 19:00
    1.Человеческая жадность не знает границ,
    2.Человеческая наглость не знает границ,
    3."Потерял берега", от жадности и наглости...

    Чтобы было понятно, доходчиво, убедительно, а не голословно, кто лучше подойдёт в качестве наглядного примера...

    В качестве наглядного примера лучше всего подойдёт Лионель Месси, который как никто другой, на сегодняшний день, соответствует, и первому, и второму, и третьему определению...

    Печально, но факт!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 18:54
    Было бы красиво, если бы Лео поиграл пару лет бесплатно. Этим бы помог любимому клубу вылезти из долговой ямы, помог бы своею игрою, и для всех любителей футбола (именно всех, не только поклонников Барселоны) он стал бы героем. О таком поступке слагали бы легенды потом. Тем более Месси заработал уже миллиард и ничего особо не потерял бы от бескорыстной игры.
    Но не даром говорят, что чем боле имеешь, тем больше хочется. И заместо красивого поступка, который бы принёс всемирное уважение и восхищение, аргентинцу до конца его дней будут припоминать как из-за его контракта Барселона финансово рухнула. Причём мы ещё не знаем итога этому. Если не дай бог Барселона обанкротится, что в условиях пандемии и нового контракта Месси не выглядит такой уж фантастикой, то Лео тогда вообще в злодеи запишут. А жаль, мог бы по большому счёту ничего не теряя увековечить своё имя добрым поступком.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 18:47, ред.
    Нужно держать Месси. Месси может спокойно до 40лет играть на высоком уровне как Ибрагимович
    Migelito
    Migelito
    вчера в 18:42
    Не понимаю я аргентинца. Всех денег в мире не получить. Почему не пойти на ХОРОШЕЕ понижение зарплаты? Возраст уже предпенсионный. Пошел на ХОРОШЕЕ понижение - подтвердил преданность и уважение к клубу, который его создал, разрядил атмосферу в раздевалке, скинул пресловутое ярмо на шее клуба. Да много плюсов будет. Все выиграют
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