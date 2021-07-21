Свободный агент за полмиллиарда евро. Никто в мире не может позволить себе такую роскошь, как Месси

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вчера, 18:13

А «Барселону» новый контракт Лео буквально добьет.

Месси три недели без работы, а «Барса» тянет время

Предыдущий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истек 30 июня, на протяжении трех недель у обладателя шести «Золотых мячей» нет работы, и эта ситуация уже становится тревожной. Жоан Лапорта сначала был настроен очень позитивно в отношении продления отношения с Месси, потом признался, что «все не так просто», а теперь клуб и президент отмалчиваются, делая вид, что ничего не происходит.

На самом деле, все очень просто: прошлым летом Лионель спешил сбежать от ига Хосепа Бартомеу, при новой власти он и рад бы остаться, только это не по карману «Барсе». Не по карману даже при условии, что Месси готов пойти на уступки и согласен получать «всего лишь» 1.5 миллиона евро в неделю.

Каталонцы сейчас похожи на случайного гостя дорогого ресторана, который сдал вещи в гардероб и уже уселся в удобное кресло, а потом открыл меню и не уследил за вырвавшимися на лоб глазами. Неловкая ситуация, в которой отчаянно хочется сохранить лицо, но не тратить же ради этого недельный бюджет на обед? «Барселона» пока не может преодолеть стыд и пялится в меню с заинтересованным видом, только денег от этого в кармане или на карте не прибавится.

Скидка только для «Барселоны», у других клубов Месси просит 500 миллионов евро

Можете считать, что лояльность по отношению к «Барсе» аргентинец выразил, согласившись на понижение зарплаты и заработок в районе 78 миллионов евро в год. Всем остальным желающим предложено раскошелиться на 100 миллионов евро в год, причем Месси хочет долгосрочный контракт на 5 лет, по которому сможет заработать полмиллиарда евро. Честно говоря, в нынешних условиях такие запросы кажутся астрономическими.

Да, перед нами величайший футболист поколения, но толку от титулов и регалий Месси, если у клубов просто нет таких денег. Предыдущий контракт Лео отправил «Барселону» в финансовый нокдаун, согласившийся обеспечивать Месси на протяжении следующих пяти лет приставит себе пистолет к виску. Конечно, Лионель — это бренд, и его присутствие в составе открывает новые коммерческие горизонты, но в конечном итоге гигантские расходы кое-как оправдаются только в том случае, если клуб Месси каждый год будет выигрывать чемпионский титул и Лигу чемпионов.

Месси — великий, но нерентабельный с текущим уровнем запросов

В теории многие клубы хотели бы видеть Месси в своих рядах, однако на практике этого не происходит из-за космических запросов. Лионель слишком хорош и слишком успешен, чтобы оставить попытки и прекратить борьбу за него, но он одновременно слишком дорогой, причем для всех. Понятно, что Лео — птица настолько высокого полета, что мы даже не можем объективно оценить его стоимость и адекватный уровень заработка, вокруг просто нет системы эквивалентов.

В условиях рынка спрос на такие особые «товары» диктуется покупательской способностью заинтересованных лиц, но если предметы искусства еще можно продавать годами и десятилетиями, то у Месси такой опции нет: карьера стремительно движется к логическому завершению, и он еще хочет заработать на безбедную пенсию внуков. Получается, единственный выход из сложившейся ситуации довольно необычен — похоже, нас ждет аукцион на понижение.

Выиграет клуб, который предложит условия, максимально приближенные к ожиданиям Месси и его окружения. Понятно, что предложения «Барселоны» будут множиться на особый коэффициент, но каталонцы в то же время являются главным пугалом во всей этой истории. Финансовый кризис «сине-гранатовых» не в последнюю очередь связан с предыдущим контрактом Месси, из-за которого «Барса» надорвалась.

Этот горький опыт служит порукой, что никто не насыплет Лионелю, сколько он просит, поддавшись импульсивному решению. С таким ярмом на шее можно и не выплыть. Только представьте, годовой заработок Месси превышает суммарные выплаты футболистам 99% профессиональных футбольных клубов планеты.

У «Барселоны» действительно мало шансов оставить Месси

Конечно, если Лео согласится на зарплату в 30-35 миллионов евро (столько получают Роналду и Неймар, у Мбаппе — в два раза меньше), то поможет «Барселоне» выйти из непростой ситуации. Проблема в том, что у каталонцев нет возможности высвободить деньги. Да, они продали Хуниора Фирпо «Лидсу», отпустили Франсишку Тринкана в «Вулверхэмптон» на правах аренды, окончательно расстались с Аленьей и Тодибо, но даже если ловко пристроят в другие клубы Брейтуэйта, Пьянича и Пуча, это ничего не изменит.

Нужны трансферы другого масштаба: вот если получится на выгодных условиях избавиться от Антуана Гризманна, Самюэля Умтити и Филиппе Коутиньо, это будет уже кое-что. Но, во-первых, никто из них не хочет уходить добровольно. Во-вторых, даже этого может не хватить, и тогда придется продавать еще какой-то ценный актив, тем более еще нужно уложиться в потолок зарплат Ла Лиги (из-за этого пока даже не могут заявить Агуэро и Депая). Оно точно того стоит? А еще не стоит забывать о долге, который подобрался к отметке в 1.2 миллиарда евро. Лапорте удалось его реструктуризовать, но это временная мера.

Теряемся в догадках, где продолжит карьеру Месси

Большой, большой вопрос остается открытым. С «Барселоной» все понятно, но ведь даже менее стесненные финансово клубы вроде ПСЖ , «Манчестер Сити» и «Челси» остаются в стороне, в то время как Месси технически остается свободным агентом. 15 месяцев «ковида» и пустые стадионы не добавили клубам денег и добавили рассудительности.

Что касается запросов Лионеля, то помимо чисто финансовой стороны вопроса, не стоит забывать о возможной реакции его новых одноклубников на появление в команде футболиста с космической зарплатой. В «Барсе» к Лео привыкли относиться, как к Божеству, и жертвуют ради него всем и всеми (вряд ли это хорошая стратегия), но в другом месте Лео может стать яблоком раздора.