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«Барселона» отказалась от выгодного контракта ради отношений с Китаем

20 июля 2021, 12:42

«Барселона» прекратила переговоры о партнерстве с производителем одежды H&M.

Каталонцы не захотели конфликтовать с Китаем, поскольку недавно в H&M объявили об отказе от закупок хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в связи с возможными нарушениями прав человека и использованием принудительного труда уйгуров. В ответ на это в Китае начали закрывать магазины компании.

В рамках потенциального партнерства «Барселона» получала бы от компании около трех миллионов евро в год.

Накануне японская компания расторгла контракт со звездным игроком «Барселоны» из-за расистского видео.

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Перевод с ara.cat
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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 12:49
Пруфы есть?
Van Vanovich
Van Vanovich
20 июля в 18:19
значит нет яиц у руководства Барсы! В СУАР концлагеря, где убивают людей, стерилизуют женщин, где людей чипируют как скот и другой геноцид происходит...
berda2003
berda2003
20 июля в 16:53
классная формулировка: "... с возможным нарушением..." - ничего не напоминает?
а с китайцами просто отношений не бывает - они всегда романтические...
dok66
dok66
20 июля в 15:06
Название статьи конечно впечатляет , но причем здесь отношения с Китаем ? Скоро этот бренд и сам умрет
Tex
Tex ответ протон1 (раскрыть)
20 июля в 14:55
за поддержку геев приплатят, а борьба за права угнетаемыx где то в странаx третьего мира, денег не принесет. Выгоднее закрыть глаза на рабство и спокойно зарабатывать деньжата в Китае.
Tex
Tex ответ Q-J-G (раскрыть)
20 июля в 14:54
Да да, ни одна коммунистическая партия в мире никогда никого не заставляла и не стала бы заставлять принудительно работать!! Никогда такого не было и вот опять...
Ozabot
Ozabot
20 июля в 14:06
Чашка риса господин Ляпорт и кошка-жена! Целовать Си великий лидер партия.
ТТ
ТТ
20 июля в 13:38
Боюсь что теперь Барселона будет рассматриваться как организация поддерживающий факты нарушения прав человека с использованием принудительного труда! В чём я наверное и соглашусь! Свою несостоятельность и бесхребетность ФК показывает не впервые! Очень жаль,что деньги решают все!!!!
Мessi 10
Мessi 10
20 июля в 13:34
Лапорта красавец, правильное стратегическое решение. 3 млн. евро для топ-клуба - копейки, зато на китайских фанатах заработают куда больше.
Q-J-G
Q-J-G ответ Project Pandora (раскрыть)
20 июля в 13:33
Пожалуйста! А, кто Вам мешает высказать своё альтернативное мнение?!
Я бы с удовольствием прочитал Ваше мнение по этому поводу...Ваше альтернативное мнение...
Условия, возможности на этом сайте - у всех одинаковы...

Удачи Вам, и всего самого наилучшего!
протон1
протон1
20 июля в 13:31
То есть поддержать геев это нормально, это всегда пожалуйста, а поддерживать борьбу с рабским трудом это совсем другое?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 13:29
Своя голова на плечах...
Vladimir808
Vladimir808
20 июля в 13:21
Правильное решение.
Project Pandora
Project Pandora ответ Nazi (раскрыть)
20 июля в 13:20, ред.
Как хорошо, что мы всё это не увидим.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ванечка (раскрыть)
20 июля в 13:19
Жертвуют пешкой ради спасения ферзя.
Nazi
Nazi
20 июля в 13:19
Скоро весь мир прогнется под узкоглазых.. Под негров то уже прогнулись больше некуда. Лет через 100 все будут желтыми, черными и с узенькими глазками :)
Project Pandora
Project Pandora ответ Q-J-G (раскрыть)
20 июля в 13:17
Спасибо, что объяснил, в каком направлении нам думать. Всё распедалил, от финансовых рисков клуба, до политической ситуации в Китае и мире. Даже без намека на альтернативное мнение.
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 12:57
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта - 59 лет, опытный Президент, и принял правильное решение в интересах "Барселоны". Лучше потерять три миллиона евро в год, отказавшись от выгодного контракта, чем испортить отношение с Китаем, и потерять намного больше, в том числе и в ближайшей перспективе...
Тем более, знаем мы эти обвинения, о принудительном труде и т.д., когда обвиняют по указке, по команде, преследуя свои корыстные цели, в том числе и политические...
Ванечка
Ванечка
20 июля в 12:54
Что то это на Барсу не похоже, что отказаться от денег
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 июля в 12:52
И от одного футболиста ради отношения с Японией.
Ironigor
Ironigor
20 июля в 12:45
Да здравствует Народная Республика Китай !!!)
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