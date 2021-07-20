«Барселона» отказалась от выгодного контракта ради отношений с Китаем

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20 июля 2021, 12:42

«Барселона» прекратила переговоры о партнерстве с производителем одежды H&M.

Каталонцы не захотели конфликтовать с Китаем, поскольку недавно в H&M объявили об отказе от закупок хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в связи с возможными нарушениями прав человека и использованием принудительного труда уйгуров. В ответ на это в Китае начали закрывать магазины компании.

В рамках потенциального партнерства «Барселона» получала бы от компании около трех миллионов евро в год.

Накануне японская компания расторгла контракт со звездным игроком «Барселоны» из-за расистского видео.