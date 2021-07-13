«Нижний Новгород» должен игрокам 120 млн рублей за прошлый сезон

«Нижний Новгород» испытывает финансовые проблемы за 10 дней до старта Российской Премьер-Лиги.
Знакомый с ситуацией источник сообщил, что клуб имеет задолженность перед игроками за прошлый сезон. «Нижний Новгород» ещё не выплатил футболистам зарплаты в размере 120 млн рублей.
В прошлом сезоне существование из-за финансовых проблем прекратил клуб РПЛ.
В то же время НН с долгами в 120 миллионов, получается, взяли вместо "Оренбурга", тренер которого в том числе четко сказал: "Ребята, у нас средняя посещаемость 4900, а максимальная 7000, зачем нам увеличивать наш стадион на 7600 человек до 10000 ради галочки и нести кучу временных и постоянных расходов?"
В то же время вот вплывает в РПЛ красавец НН с 3го места. Смотрим посещаемость у них: 5 тыс в 2017/18 сезоне, 4 тыс в прошлом. Зато играют на стадионе к ЧМ с 49 000 человек, причем стадион на субсидиях до 2023, за счет пенсионеров, по сути.
Вот это по нашему. На пустом распиаренном стадионе и даже с субсидиями 120 миллионов долгов, широкая наша душа!
В то же время НН с долгами в 120 миллионов, получается, взяли вместо "Оренбурга", тренер которого в том числе четко сказал: "Ребята, у нас средняя посещаемость 4900, а максимальная 7000, зачем нам увеличивать наш стадион на 7600 человек до 10000 ради галочки и нести кучу временных и постоянных расходов?"
В то же время вот вплывает в РПЛ красавец НН с 3го места. Смотрим посещаемость у них: 5 тыс в 2017/18 сезоне, 4 тыс в прошлом. Зато играют на стадионе к ЧМ с 49 000 человек, причем стадион на субсидиях до 2023, за счет пенсионеров, по сути.
Вот это по нашему. На пустом распиаренном стадионе и даже с субсидиями 120 миллионов долгов, широкая наша душа!