«Нижний Новгород» должен игрокам 120 млн рублей за прошлый сезон

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13 июля 2021, 18:30

«Нижний Новгород» испытывает финансовые проблемы за 10 дней до старта Российской Премьер-Лиги.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что клуб имеет задолженность перед игроками за прошлый сезон. «Нижний Новгород» ещё не выплатил футболистам зарплаты в размере 120 млн рублей.