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«Нижний Новгород» должен игрокам 120 млн рублей за прошлый сезон

13 июля 2021, 18:30

«Нижний Новгород» испытывает финансовые проблемы за 10 дней до старта Российской Премьер-Лиги.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что клуб имеет задолженность перед игроками за прошлый сезон. «Нижний Новгород» ещё не выплатил футболистам зарплаты в размере 120 млн рублей.

В прошлом сезоне существование из-за финансовых проблем прекратил клуб РПЛ.

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НН
Источник: championat.com
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Все комментарии
альсато
альсато
14 июля в 13:20
в 17 году мы заняли последнее место и справедливо покинули премьер лигу!..АНЖИ же проиграл (в стыковых мачтах) право участия в лиге!....Амкар-приказал долго жить ВСЕМ!....Оставили АНЖИ!...ну и, что?.....В ХАБАРОВСК (сцуки) летать не захотели!.....Мы же ВСЮ историческую жизнь к вам летаем, хоть при Союзе, хоть в ФНЛ и играем по ночам!....Скажу так..без СКА Хабаровск, вся наша ЛИГА премьер-НЕ ДОДЕЛАННАЯ!....такое ощущение, что действительно....РОССИЯ, только от Волги, до Енисея...в нашем же (на сегодня) случаи-до Урала!))))
протон1
протон1
13 июля в 20:44
ситуация как в анжи. в прошлом.
Давайте думать
Давайте думать
13 июля в 19:41
Лучше Ротор со своей посещаемостью остался, чем этот будущий банкрот!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 июля в 19:28
Ну и зачем их допустили?
David Young
David Young ответ ДСА (раскрыть)
13 июля в 19:20, ред.
Государство считает что клуб должен существовать и играть в РПЛ, но это может остановиться через какое-то время, что вероятно приведёт к смерти клуба, и в лучшем случае дальнейшему возрождению клуба.
ДСА
ДСА
13 июля в 19:17
И на фига нужен этот клуб тогда?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
13 июля в 19:09
Прядкин сказочный! "Анжи", "Тамбов", теперь вот НН.

В то же время НН с долгами в 120 миллионов, получается, взяли вместо "Оренбурга", тренер которого в том числе четко сказал: "Ребята, у нас средняя посещаемость 4900, а максимальная 7000, зачем нам увеличивать наш стадион на 7600 человек до 10000 ради галочки и нести кучу временных и постоянных расходов?"

В то же время вот вплывает в РПЛ красавец НН с 3го места. Смотрим посещаемость у них: 5 тыс в 2017/18 сезоне, 4 тыс в прошлом. Зато играют на стадионе к ЧМ с 49 000 человек, причем стадион на субсидиях до 2023, за счет пенсионеров, по сути.

Вот это по нашему. На пустом распиаренном стадионе и даже с субсидиями 120 миллионов долгов, широкая наша душа!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 19:01
Играть в новом сезоне не начали, а уже проблемы.
A.S.A
A.S.A
13 июля в 18:54
Зато у них стадион позволяющий играть в РПЛ! Кто допустил клуб с финансовыми проблемами в РПЛ, те пусть и расхлебывают
sten312
sten312
13 июля в 18:54
Никогда такого не было и вот опять.
112910415
112910415
13 июля в 18:45
так кто принимал решение о допуске ?
фамилии в студию !
За адекватность
За адекватность
13 июля в 18:41
Отгремел ЧЕ и "началось в колхозе утро." Хотя возможно новость из разряда...
Futurista
Futurista
13 июля в 18:38
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 18:33
Денюшки надо платить вовремя!
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