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Смутное будущее «Локомотива». Деньги на Рангника нашлись, но менеджмент подводит

вчера, 19:30
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Едвай пригодится, но пути на ЛЧ взорвали.

«Локомотив» уже сейчас потерял 27 млн евро

«Спартак» занял второе место, а в год столетия мечтают о трофее. Тогда как их титулованные, но не такие популярные соседи готовятся к сокращению финансирования и разгромно проиграли большой финал. Средств для легкого возвращения нет. А тратят много, ведь есть данные РФС о тех же выплатах агентам.

В позапрошлом году «Локомотив» отдал 63.2 млн рублей посредникам, а в прошлом сезоне сумма выросла до 500 млн рублей. Многовато, это ведь не только комиссионные агенту Миранчука при трансфере в «Аталанту». Получается, что примерно каждый шестнадцатый рубль оказался в карманах посредников. При сокращении финансирования там окажется каждый десятый. Также помним, что ЛЧ дарила 27 млн евро, которых не стало.

Конечно, без еврокубков не остались, но при бюджете в районе 100 млн евро, целых 27 – огромные деньги, которые УЕФА перечислял на счета «Локомотива» три года подряд. Без них станет намного сложнее. Так что не сомневаемся – «Локомотив» уже пережил перемены, и будет внутри вихря дальше. Будь у них много денег, то Чорлука получил бы нужный контракт и остался бы футболистом на подмену, а не вошел в тренерский штаб, который сегодня покинул.

Едвай пригодится, но Тин – не лидер защиты

С новичком можно сыграть «3-5-2». Возможно, такая схема сработает лучше, под нее хватает людей. Три кандидата в латерали справа, Рыбус слева. Зе Луиш и Смолов могут поиграть в паре, когда Бонифаций выйдет из лазарета. Но появление американского хорвата не равно подписанию Чорлуки. У Чарли были проблемы со здоровьем в АПЛ, но играл на высоком уровне много лет до «Локомотива», а потом показал себя в РПЛ.

Видать, выдохся, раз Ведран закончил карьеру. Мурило и Пабло – крепкие бойцы, не все матчи от них будут такими, как финал в Калининграде. Но есть проблема. Ни Едвай, ни бразильцы не лидеры защиты. Тин появлялся время от времени в сборной Хорватии на разных позициях, работал в «Аугсбурге» в тройке центральных. Но стоило вернуться в новый клуб Лунева – «Байер», как засел на скамейку.

С одной стороны – отдохнул, с другой – нестабилен. Хорвата предлагали «Спартаку» за целых 10 млн евро, ведь ему всего 25 лет. Теперь на его приезд согласился «Локомотив». Явно с одобрения нового звездного консультанта, которому стыдно было назвать завышенную стоимость. «Локомотив» ждет универсального защитника, что готов играть на флангах и в центре. И сумма трасфера не такая, как для «Спартака».

Рангник уже работал с клубами на расстоянии

У чиновников время от времени появляется идея фикс. Таковой была миссия заманить Манчини в сборную России – говорят, где-то валяется подписанный контракт. Теперь вот Рангнику предложили сделку, хотя немец удивился. Еще «Локомотиву» сказал – не будет спортивным директором или тренером. На пенсии создал агентство, которое консультирует клубы по всему миру. Ведь опыт у Ральфа огромный.

Причастен к созданию и «Хоффенхайма», и успешной франшизы «Ред Булл». Конечно, когда включался на 100 %, то продуктивность была заметно выше. Временный работник никогда не заинтересован в успехе компании так, как постоянный. Но Рангник – проверенный профессионал. Его приглашение означает, что Плутник и компания сомневаются в собственной компетентности. А рискуют государственными миллиардами, напомним.

В определении «частный бизнес» скрыт нехитрый смысл. Галицкий в «Краснодаре» совершал и совершит ошибки, но «горожане» — его детище. Готов вложить в неблагодарных мальчишек свои сотни миллионов рублей, поскольку верит в идею академии клуба. Но и ему не хватает профессионалов вокруг. «Локомотиву» повезло еще меньше. РЖД – часть государственной машины. А это кабинеты, интриги, перетаскивание одеяла на себя.

Плутник из совета директоров теперь государственного и менее успешного ЦСКА пересел в кресло в «Локомотиве». Есть сомнения, что потраченные на Рангника деньги легко окупятся, если ему уже насоветовали пригласить Цорна. Когда в клубе появляется бывший агент, а вокруг и так много посредников, то легко потерять Мухина по примеру Кварацхелиии – с этой задачей успешно справились. ЦСКА совершил крутой перехват.

Где много влияния государства – там проблемы

В частном бизнесе нужны менеджеры, а не чиновники. Уже не важен результат Суперкубка, проиграли и забыли. Принципиальнее, что Марко Николич никогда не получит полную поддержку. Под него и раньше активно копали, ведь даже чуть сокращенный бюджет «Локомотив» — лакомый кусок пирога. У «железнодорожников» теоретически возможно светлое будущее – состав крепкий, команда боевитая. Умеет брать реванши после разгромных поражений.

Но той уверенности, что появилась после чемпионства Сёмина, больше нет. Как и тех денег, что поддерживали на плаву. Бывали сезоны, когда «Локомотив» тратил на уровне со «Спартаком», иногда по бумагам чуть больше. Сейчас Федун говорит об увеличении бюджета «красно-белых», а вот РЖД вряд ли подарит футбольному клубу много денег. Разве что стадион снесут и построят что-то другое на лакомой земле. Тратить будут много, руководители привыкли жить на широкую ногу.

Клуб, что не может много заработать в дни матчей, ведь не привык к аншлагам, обычно распускал в сезон до 8-9 миллиардов в год, судя по открытой информации. На это и рассчитывают сейчас, опровергали сокращение расходов даже на 300 млн рублей. У «железнодорожников» много консультантов и желающих принимать решения. Но мало мест под основу для статусных новичков. И еще меньше людей, что берут на себя ответственность.

Заработали – уволились, как все предыдущие начальники от Смородской до Кикнадзе. Отработанная схема. Причем если клуб ходил в суд, то в конец, как в разбирательствах с Геркусом, прекращали попытки оспорить расходы. Остается верить, что наберут форму на поле, что хватит опыта Смолова, Крыховяка и Пабло. Ведь «Локомотив» уже в группе Лиги Европы, он представляет всю футбольную страну. И проигрывать больше нельзя.

Эту возможность исчерпали в прошлом сезоне. Посмотрите на таблицу коэффициентов УЕФА. Бельгийцы, австрийцы, шотландцы и украинцы ближе, чем кажется. А ниже десятого места нельзя нырять, тогда РПЛ останется без прямой путевки в группу ЛЧ.

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shlomo
shlomo
вчера в 19:43
Спасибо за статью...Ну что, Локо как недооценивают, так и переоценивают.....не будем забывать то, что Локо набрал весной больше всех очков, взлетев с восьмой строчки на третью ( выдав 11-матчевую победную серию! ... попутно взяв трофей Кубок России....)....что Николич тренер сильный, мы и без того догадывались.... но для результата надо, чтобы и в клубе была здоровая атмосфера.... а повод для оптимизма есть, это приглашение на пост руководителя по спорту Ральфа Рангника.... все таки у меня оптимизма по поводу Локо больше.... посмотрим на них в чемпионате, ждать осталось не долго...
протон1
протон1
вчера в 19:36
Уже объявили как сотрудника
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