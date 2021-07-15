Черчесов отказался от неустойки после ухода из сборной России

Президент РФС Александр Дюков заявил, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки.
Черчесов отказался от неустойки. Я подтверждаю.
Ранее министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера.
А так....он сжёг приличную сумму....ибо она осталась на освоение бюджетоосваивальщикам....
А так....он сжёг приличную сумму....ибо она осталась на освоение бюджетоосваивальщикам....
Если даже отказался от неусткойки , то сделал он это ради своих целей...
его потом бы не пригласили никуда. Он очень хитрый человек
Если даже отказался от неусткойки , то сделал он это ради своих целей...
его потом бы не пригласили никуда. Он очень хитрый человек