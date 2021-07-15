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Черчесов отказался от неустойки после ухода из сборной России

15 июля 2021, 13:17

Президент РФС Александр Дюков заявил, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки.

Черчесов отказался от неустойки. Я подтверждаю.

Ранее министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера.

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Владимир 77
Владимир 77
15 июля в 19:05
Официально отказался а получит в конверте.
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 июля в 16:58
взять, не взять-ответ один...ВИНОВЕН!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 16:00
Надо было взять и отдать на благое дело.....
А так....он сжёг приличную сумму....ибо она осталась на освоение бюджетоосваивальщикам....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 15:46
Его бы сожрали,еслиб не отказался!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 июля в 15:23
Он и так съел слишком много - хватит на всю жизнь.
Vector-B B
Vector-B B
15 июля в 14:24
зная этого алчного человека не верится в такое!
Karlnfo
Karlnfo
15 июля в 14:18
про этого дурачка перестанут когда нибудь говорить и писать или нет?..)
Если даже отказался от неусткойки , то сделал он это ради своих целей...
его потом бы не пригласили никуда. Он очень хитрый человек
Стасодзюб
Стасодзюб
15 июля в 14:07
А дзюба за премиальные отказался аль как??
протон1
протон1
15 июля в 14:07
вы все думаете что он откажется от неустойки?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
15 июля в 14:02
В пятый раз напишите об этом. Все знают, что он получил кучу бабла за свой уход.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 13:59
Вместо пресс-конференции ему надо было подать в отставку. Народ бы на него молился...
112910415
112910415
15 июля в 13:51
.." Но мы настояли !"
Romeo 777
Romeo 777
15 июля в 13:46
Сверху сказали просто - забудьте о неустойке, вот и забыли...пришлось забыть.
ДСА
ДСА
15 июля в 13:39
Теперь грязь можно перестать кидать в его сторону.
drug01
drug01
15 июля в 13:39
Он не много поднял свой рейтинг но.......... Главное результат который будет записан в его деятельность на долгие годы... Такой самоуверенный характер не смог сказать честно что не получилось что хотел.......!!!!!!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июля в 13:37
Дюков подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки в пользу Дюкова.
протон1
протон1
15 июля в 13:34, ред.
откат. думаю поделили и решили слух пустить что не взял. не думаю что он бы отказался от миллионов. сколько там 100 ? или 300?
Евгений Сербин
Евгений Сербин
15 июля в 13:26
Хоть ушёл красиво, а запоминается последнее.
Борислaв
Борислaв
15 июля в 13:20
Какая неустойка.... он еще должен за такое руководство командой
Вoлхв
Вoлхв
15 июля в 13:18
Это первый мужской поступок за последнее время
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