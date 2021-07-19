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Федун: «Бюджет „Спартака“ будет увеличен»

вчера, 10:09

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что бюджет московского клуба на сезон-2021/22 будет больше, чем в предыдущем.

В сезоне-2020/21 бюджет красно-белых составлял 8,6 млрд рублей.

К сожалению, он [бюджет] будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчет продаж мы не знаем.

В процентном соотношении не буду говорить, он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.

По слухам, «Спартак» хочет подписать известного сербского игрока из «Бешикташа».

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dok66
dok66
вчера в 16:46
Эх , мечты , мечты ... Давайте хоть Бенфику пройдем для начала.
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:37
И такое может быть))
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:12
Тогда всплывёт то, что без балласта не тонет.
pomor45
pomor45
вчера в 15:10
Начал "к сожалению" и закончил надеждой на еврокубки. Если воду слить, то в сухом остатке получим - к сожалению надеемся на еврокубки.
112910415
112910415
вчера в 13:30
больше затраты - лучше результат !
только так должно быть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:19
Пипец! "Спартак" - "Бенфика" в классификации. Хуже было бы только "Монако"!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:14
Купите защитника.
swed27
swed27
вчера в 12:13
деньги это хорошо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:55
Я верю только заремочке, федун может наврать
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:43, ред.
...Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков...

Надеяться возможно, но надо изыскивать другие более реальные возможности покрытие бюджета, который будет в плюс... Надеяться возможно, но рассчитывать на покрытие доходами от еврокубков, это несерьёзно, зная о том, как российские команды играют в еврокубках, да и "не солидно, владельцу клуба рассчитывать только на это, не имея в резерве плана Б, В, покрытия огромного бюджета в плюс...
протон1
протон1
вчера в 11:37
Гинер увеличит зарплату Карасеву
Брулин
Брулин
вчера в 11:34
Я вообще рядом не фанат Федуна , но периодически он говорит более чем правильные вещи. Как вот эта адекватная цель, без всяких битья в грудь о борьбе за чемпионство
makkie
makkie
вчера в 11:32
Для тех, кто недоумевает по поводу еврокубков.

Спартак в этом сезоне проведёт полноценную еврокубковую кампанию. Пока неясно где, в ЛЧ или в ЛЕ. Вероятнее всего, в ЛЕ. Но чем чёрт не шутит...
Доходы от участия в Лиге Европы и возможном плей-офф нормальные, часть расходов действительно покроет.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:15
Желаю Спартаку пройти квалификацию лиги чемпионов и выйти в групповой этап
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:04
Про еврокубки - это такой юмор своеобразный?
Boricku
Boricku
вчера в 11:04
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:58
    Может хоть очки в еврокопилку начнут приностть!
    RBA
    RBA
    вчера в 10:56
    Сначала надо квалификацию пройти.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 10:49
    Это хорошо когда ставится цель заработать в еврокубках, соответственно нужно полагать что результаты в этом турнире станут намного лучше предыдущих у Спартака. Думаю что все болельщики будут этому только рады если очень удачно выступит Спартак в играх Лиги Чемпионов. Хотя первые игры и обнадеживают своими результатами и игрой самих футболистов команды, чувствуется работа нового тренера Руйя Витория, который обещал что команда будет стараться играть в привлекательный и атакующий футбол. Будем надеяться что так и будет продолжать играть Спартак во всех турнирах, где команда будет выступать. Удачи
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 10:40
    Ставка на Еврокубки это рискованный вариант.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:26, ред.
    Кубок Матч-Премьер оказался поистине животворящим. Хотя если говорить о бюджете в рублях по сравнению с прошлым годом - это еще надо посмотреть стал он больше или нет. А по поводу отбить затраты в еврокубках - так это и должно работать, только получится ли это на практике?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ berda2003 (раскрыть)
    вчера в 10:26
      Alhunah
      Alhunah
      вчера в 10:22
      про еврокубки было смешно
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 10:21
      Зарема отказалась от от какой-то покупки))
      berda2003
      berda2003
      вчера в 10:17
      хотелось бы подробнее про Еврокубки. Какие именно?
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 10:12
      Так надо продавать баласт
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