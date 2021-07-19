Федун: «Бюджет „Спартака“ будет увеличен»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что бюджет московского клуба на сезон-2021/22 будет больше, чем в предыдущем.
В сезоне-2020/21 бюджет красно-белых составлял 8,6 млрд рублей.
К сожалению, он [бюджет] будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчет продаж мы не знаем.
В процентном соотношении не буду говорить, он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.
По слухам, «Спартак» хочет подписать известного сербского игрока из «Бешикташа».
Спартак в этом сезоне проведёт полноценную еврокубковую кампанию. Пока неясно где, в ЛЧ или в ЛЕ. Вероятнее всего, в ЛЕ. Но чем чёрт не шутит...
Доходы от участия в Лиге Европы и возможном плей-офф нормальные, часть расходов действительно покроет.
Спартак в этом сезоне проведёт полноценную еврокубковую кампанию. Пока неясно где, в ЛЧ или в ЛЕ. Вероятнее всего, в ЛЕ. Но чем чёрт не шутит...
Доходы от участия в Лиге Европы и возможном плей-офф нормальные, часть расходов действительно покроет.