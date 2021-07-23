Агент Джорджевича: «Лука хотел бы поехать в Испанию»

Агент нападающего рассказал о будущем игрока.

После расторжения контракта с «Локомотивом» черногорский футболист находится без команды.

У нас есть конкретные предложения из РПЛ , но эти варианты недостаточно хороши и со спортивной точки зрения, и с финансовой. Сейчас мы рассматриваем другие опции и ждем возможность подписания контракта с испанским клубом.

Да, у нас было два предложения от российских клубов, но от них мы также отказались. Лука хотел бы поехать в Испанию, но если на контакт с нами выйдет какой-то большой российский клуб, Джорджевич готов играть и в России.