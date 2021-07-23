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Агент Джорджевича: «Лука хотел бы поехать в Испанию»

вчера, 13:21

Агент нападающего Луки Джорджевича рассказал о будущем игрока.

После расторжения контракта с «Локомотивом» черногорский футболист находится без команды.

У нас есть конкретные предложения из РПЛ, но эти варианты недостаточно хороши и со спортивной точки зрения, и с финансовой. Сейчас мы рассматриваем другие опции и ждем возможность подписания контракта с испанским клубом.

Да, у нас было два предложения от российских клубов, но от них мы также отказались. Лука хотел бы поехать в Испанию, но если на контакт с нами выйдет какой-то большой российский клуб, Джорджевич готов играть и в России.

В прошлом сезоне Джорджевич выступал на правах аренды за другой клуб РПЛ, который не стал выкупать контракт игрока.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 18:08
Фантастический, бесплатный и хрустальный как югославский сервиз.
minai
minai
вчера в 19:16
Три года тому назад, находясь в аренде, очень неплохо играл за Арсенал, затем начались мытарства по клубам, и вот результат.
протон1
протон1
вчера в 17:25
Кому он теперь в Испании нужен? Даже в Сегунде. Все это агент трындит, цену набивает.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 16:49
Только никто не зовёт.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:46
Если не хочет остаться безработным, то пока не поздно нужно возвращаться в Арсенал, а то может не остаться вакансий для иностранцев.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:20
Скорее никаких предложений нет и врядли кому нужен такой хрусталь.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:54
В его то положении ковыряться - глупо. Не звезда совсем , средний игрочишка.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:11
Короче, если много денег насыплют, то согласен и на Россию
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:29
Найдёт клуб... Игрок неплохой
ДСА
ДСА
вчера в 13:28
Просто в России не с кем не удалось договориться.
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