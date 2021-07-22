Дриусси перейдёт в клуб из МЛС

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22 июля 2021, 19:46

Нападающий «Зенита» в скором времени покинет петербургский клуб.

По информации источника, 25-летний аргентинец перейдет в клуб МЛС .

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В 95 матчах чемпионата России Дриусси забил 21 мяч и сделал 18 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к Дриусси со стороны топ-клуба из Турции.