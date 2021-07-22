Дриусси перейдёт в клуб из МЛС

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в скором времени покинет петербургский клуб.
По информации источника, 25-летний аргентинец перейдет в клуб МЛС.
Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В 95 матчах чемпионата России Дриусси забил 21 мяч и сделал 18 голевых передач.
Ранее сообщалось об интересе к Дриусси со стороны топ-клуба из Турции.
...евро-слепцы из топ-чемпов тратят немыслимые деньги на своих напов....и не видят какая голевая машина пролетает мимо них...в МЛС.....мы то привыкли хет-трики и дубли дриуссевские каждый тур отсчитывать....а так то то все знают что если б не Себастьян - не видать Семаку и половины из своих 100 титулов за эти три года.....
Ну и ладно....уезжает...значит так надо....
Пусть вратари РПЛ возрадуются...скольким из них он карьеру сломал...провожать в аэропорт всем вратарским сообществом придут....чтоб убедиться что закончился их кошмар на яву...
Может напы толковые теперь в Лигу подтянутся...которые раньше и не помышляли приезжать....за бессмысленностью бытия в нашей лиге...ибо кому понравится извечно быть в тени Дриусси....
...короче...удачи парню...в МЛС...
...евро-слепцы из топ-чемпов тратят немыслимые деньги на своих напов....и не видят какая голевая машина пролетает мимо них...в МЛС.....мы то привыкли хет-трики и дубли дриуссевские каждый тур отсчитывать....а так то то все знают что если б не Себастьян - не видать Семаку и половины из своих 100 титулов за эти три года.....
Ну и ладно....уезжает...значит так надо....
Пусть вратари РПЛ возрадуются...скольким из них он карьеру сломал...провожать в аэропорт всем вратарским сообществом придут....чтоб убедиться что закончился их кошмар на яву...
Может напы толковые теперь в Лигу подтянутся...которые раньше и не помышляли приезжать....за бессмысленностью бытия в нашей лиге...ибо кому понравится извечно быть в тени Дриусси....
...короче...удачи парню...в МЛС...
Холанду и Мбаппе есть куда расти...
Холанду и Мбаппе есть куда расти...
Может в свою кормушку на Юг?
Может в свою кормушку на Юг?