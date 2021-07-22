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Дриусси перейдёт в клуб из МЛС

22 июля 2021, 19:46

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в скором времени покинет петербургский клуб.

По информации источника, 25-летний аргентинец перейдет в клуб МЛС.

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В 95 матчах чемпионата России Дриусси забил 21 мяч и сделал 18 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к Дриусси со стороны топ-клуба из Турции.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:56
Ну кстати ирония лишняя, он приходил центральным нападаюшим, а его то в полузащиту, то на фланг и для этих позиций очень приличная статистика
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Valeron112 (раскрыть)
вчера в 07:19
...человек-гол...
...евро-слепцы из топ-чемпов тратят немыслимые деньги на своих напов....и не видят какая голевая машина пролетает мимо них...в МЛС.....мы то привыкли хет-трики и дубли дриуссевские каждый тур отсчитывать....а так то то все знают что если б не Себастьян - не видать Семаку и половины из своих 100 титулов за эти три года.....
Ну и ладно....уезжает...значит так надо....
Пусть вратари РПЛ возрадуются...скольким из них он карьеру сломал...провожать в аэропорт всем вратарским сообществом придут....чтоб убедиться что закончился их кошмар на яву...
Может напы толковые теперь в Лигу подтянутся...которые раньше и не помышляли приезжать....за бессмысленностью бытия в нашей лиге...ибо кому понравится извечно быть в тени Дриусси....
...короче...удачи парню...в МЛС...
Gunslinger
Gunslinger ответ порт (раскрыть)
вчера в 06:27
Ну а как по другому??? :)))
Valeron112
Valeron112 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 июля в 23:36
10 в геофиц матчас...
Valeron112
Valeron112
22 июля в 23:33
Молодец.,🤘
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 23:08
За 4 года - 21 гол...
Холанду и Мбаппе есть куда расти...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 22:47
Туда ему и дорога
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 21:09
Ну удачи ему в новом клубе!
YVG
YVG
22 июля в 20:56
Никуда он не перейдет.
порт
порт
22 июля в 20:43
Готовят место для покупки легионера?
Стасодзюб
Стасодзюб
22 июля в 20:37
По накупили аргов второсортных и не знают теперь что делать!
Может в свою кормушку на Юг?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 20:33
Ещё вчера надо было продать...
1bear
1bear
22 июля в 20:15
пусть уже уходит,толку от него в Зените нет
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 20:03
Нетрадиционных нам не надо, пусть в Америку едут.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 20:00
Я думаю Зенит только За !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 19:49
Скорее бы уже...
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