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Дриусси едет в клуб Бекхэма, «Краснодар» и «Рубин» отпустили шведов. РПЛ теряет заметных легионеров

вчера, 11:41
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Дриусси Себастьян
Дриусси Себастьян
Нападающий
Кварацхелия Хвича
Кварацхелия Хвича
Полузащитник
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На очереди — Влашич и Крал.

Конечное число легионеров в РПЛ — 128

При нынешнем формате лимита мы точно знаем, сколько иностранных футболистов одновременно может выступать в РПЛ: умножаем количество клубов (16) на допустимое число легионеров в каждой команде (8). Посчитать можно даже в уме, правильный ответ — 128. Это максимум, когда в каждом клубе легионерский слот заполнен на 100%.

У большинства топ-клубов РПЛ сейчас так и есть, а кто-то даже прячет лишних иностранцев во вторых командах или арендах. При старом лимите можно было подписать игрока из-за рубежа на проблемную позицию, даже если он выдавливал из состава другого варяга — может быть, не слишком эффективный менеджмент, но не так критично, как сейчас.

Продажи легионеров — двигатель трансферной системы в РПЛ

Теперь перестановки в легионерском слоте сродни перетягиванию одеяла: легко попасть в неприятную ситуацию, подписав 9-го иностранца, не освободив предварительно для него место в заявке. Сколько российских клубов могут позволить себе статусные трансферы из-за рубежа? Пусть семь: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар».

Из них всех только у «железнодорожников» открыты легионерские вакансии, причем сразу две. Всем остальным нужно продавать ради необходимых трансферов. И всем нам, кто хочет видеть в РПЛ новые лица, приходится желать знакомым, в том числе вызывающим симпатию иностранцам, новых вызовов за пределами России. Хотите знакомств — готовьтесь к расставаниям.

«Краснодар» и «Рубин» расстались со шведами

Ушедших по истечении контрактов футболистов в расчет не берем, а так можно было бы вспомнить еще и Маркуса Берга, но неожиданностью стал уход другого шведа из «Краснодара». Все понимали, что «быкам» нужно обновление, а оно невозможно без обмена одних иностранцев на других, но Олссон, казалось, был одним из последних в очереди «на выход», поэтому его переход в «Андерлехт» удивил. Зато теперь «Краснодар» может безотлагательно заявить нападающего Джона Кордобу, которого за рекордные деньги купили у «Герты».

А вот у «Рубина» по-прежнему перебор легионеров в составе: даже после продажи Карла Старфельта «Селтику» остается 9 иностранцев. То есть казанцам нужно избавиться от одного иностранца, чтобы никого не оставлять вне заявки на новый сезон. Скорее всего, в трансферный план была заложена продажа Хвичи Кварацхелии, но «Рубин» пока не получил достойного предложения. Зато уже привез замену грузину в лице Сеада Хакшабановича. Если так и не продадут Хвичу, то лишним легионером наверняка окажется японец Мицуки Сайто.

Себастьян Дриусси освободит в «Зените» место для Клаудиньо

«Рубин» и «Краснодар» официально объявили о трансферах шведских футболистов, аргентинец из Санкт-Петербурга близок к трансферу в клуб МЛС, а его обращение к болельщикам «Зенита» в открытом письме очень похоже на прощание, хотя конкретного «адьос» и не прозвучало. Но четыре года назад Дриусси тоже писал письмо, в котором выражал благодарности, объяснял свои поступки и клялся в любви. Тогда он обращался к болельщикам «Ривер Плейт», так что это традиционный способ прощания для Себастьяна.

Аргентинца ждут в МЛС, куда его звали «Интер Майами», «Атланта Юнайтед» и ФК «Остин». Между Мэттью МакКонахи (совладелец «Остина») и Дэвидом Бекхэмом (совладелец «Интер Майами») Себа выберет клуб бывшего английского футболиста, о котором он упомянул даже в своем открытом письме:

Прошлым летом я действительно мог уйти из «Зенита». «Интер Майами» предлагал клубу хорошие деньги. Для моей семьи переезд в США был хорошей возможностью для чего-то нового.

Видимо, Себастьян реализует эту заманчивую возможность год спустя и окажется в Майами в окружении соотечественников (за «Интер» уже играют 5 аргентинцев, в том числе Гонсало Игуаин и его брат). В свою очередь, его уход откроет возможность для «Зенита» стать сильнее: вместо нападающего, который не играл на привычной позиции и вообще использовался неэффективно, придет футболист, о котором «сине-бело-голубые» давно мечтали.

Плеймейкер. Десятка. Фантазиста. Уже и конкретный выбор сделан: «Зенит» подпишет бразильца Клаудиньо из «РБ Брагантино», которого называют лучшим плеймейкером Бразилии. С ним договорились еще в июле, но не могли активировать сделку до расставания с «лишним» легионером.

Готовятся уйти Никола Влашич, Алекс Крал, Эсекель Понсе

Известны имена еще трех видных иностранцев, готовящихся покинуть РПЛ. У Николы Влашича особая ситуация, в данном случае инициатором ухода является сам футболист, вряд ли ЦСКА сможет полноценно заменить хорвата. С другой стороны, классный Влашич потерял мотивацию и жаждет нового вызова, удерживать его силой не имеет смысла.

А вот «Спартак» вполне осознанно собирается переформатировать легионерский слот, так как со сменой игровой схемы изменились и требования к составу. Правый защитник нужен кровь из носу, в то время как форвард уровня Понсе в резерве — неразумная роскошь. Выступающего на Олимпиаде аргентинца попытаются продать, чтобы подписать легионера на проблемную позицию.

Трансферный план допускал и расставание с Кралом этим летом, это обоюдное желание футболиста и клуба: Алекс расценивает «Спартак» как трамплин на пути в большой чемпионат, а москвичи продажей чеха открывают двери в команду для классического опорного полузащитника. Загвоздка в том, что Крал плохо сыграл на Евро и отпугнул потенциальных покупателей, и хотя «Вест Хэм» возобновил интерес к чеху, «молотобойцы» вряд ли сделают щедрое предложение.

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Valeron112
Valeron112
сегодня в 02:34
Подарки отдали...Лукойл и Газпром с ВТБ и Россетями в шоке)
volga.kot
volga.kot ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:20
Зрелище ещё то!)))
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:30
Я понял. С заточкой в одном месте)))
nubom
nubom ответ volga.kot (раскрыть)
вчера в 14:02
Статья - вывод о последствиях такого двигателя. Чтобы успешно продавать, надо что-то производить. И лимит здесь не причем...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:52
Вендел молодой бразил с заточкой на ворота, подарок для рпл
Roger Young
Roger Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:30
Влашич и Крал только примеры. Тот же самое было с Гусом Тилем, тот же Паредес уехал так как достиг потолка
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:27
Ну а где Ярослав найдёт себе такую зрЯплату
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:25
Умиляет Вендел в твоём списке и отсутствие Кутепова)))
volga.kot
volga.kot ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:19
Похоже что так
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:17
Рубину аукнется потеря шведа!!!! Ой как непросто найти столпа обороны хорошего
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:12
1. Ларссон
2.Жиго
3. Азмун
4.Мозес
5.Айртон
6. Вендел
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:09
Кого вы относите к лучшим?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 13:07
Ну уж не стоит так приукрашивать. Разве что армейцев очередной сезон совершенно не хочется смотреть,а теперь ещё и без тренера.
Влашич и Крал, к сожалению, сами оказались не пригодны ввиду отсутствия креатива и мысли, много старания, но командности в них мало.
Лучшие остались, их главное не потерять.
Разве что
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:03
Очень жаль что Дриусси уходит, это и вправду сделает питерцев сильней.
Сильнейшие леги остаются в лиге, это Ларссон, Жиго и Азмун
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:03, ред.
Да уж. Обидно, что РФПЛ все больше превращается в застойное болото. Теперь мы лишились еще и высоклассных исполнителей из-за рубежа. Крал и Влашич отличные ребята, но им не раскрыться в чемпе с таким уровнем беспредела, поэтому закономерно его кидают.

Нам остается смотреть на битву бульдога с носорогом, где российские дубовые игроки будут сражаться со второсортными бразильцами.

Нет денег, нет класса, нет ни одного повода смотреть этот чемпионат.
Ник tyu
Ник tyu
вчера в 12:54
Правильно сделал Крис, бельгийский футбол прогрессирует, что толку барахтаться в чемпионате Буркина-Фасо
nubom
nubom
вчера в 12:37
"Продажи легионеров — двигатель трансферной системы в РПЛ" - ???
shlomo
shlomo
вчера в 12:21
Спасибо за статью....ну что, чтобы кого-то купить, нужно сначала кого то продать.... так что, чтобы освободить место под новых легионеров, многие клубы до конца летнего окна должны определиться, с кем из зарубежных футболистов они готовы расстаться..... что касается Зенита, то уход Себастьян Дриусси и определение куда то Мамманы дает вариант усиления топовым игроком.... остальные легионеры никуда не рвутся из Питера.... правда, есть неразрешенная ситуация с Ярославом Ракицким, контракт которого истекает в конце следующего сезона ( Украинец пока не дождался предложения о продлении, однако предстоящий сезон он все равно намерен провести в Зените....
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