Дриусси едет в клуб Бекхэма, «Краснодар» и «Рубин» отпустили шведов. РПЛ теряет заметных легионеров

1627029665

вчера, 11:41

На очереди — Влашич и Крал.

Конечное число легионеров в РПЛ — 128

При нынешнем формате лимита мы точно знаем, сколько иностранных футболистов одновременно может выступать в РПЛ : умножаем количество клубов (16) на допустимое число легионеров в каждой команде (8). Посчитать можно даже в уме, правильный ответ — 128. Это максимум, когда в каждом клубе легионерский слот заполнен на 100%.

У большинства топ-клубов РПЛ сейчас так и есть, а кто-то даже прячет лишних иностранцев во вторых командах или арендах. При старом лимите можно было подписать игрока из-за рубежа на проблемную позицию, даже если он выдавливал из состава другого варяга — может быть, не слишком эффективный менеджмент, но не так критично, как сейчас.

Продажи легионеров — двигатель трансферной системы в РПЛ

Теперь перестановки в легионерском слоте сродни перетягиванию одеяла: легко попасть в неприятную ситуацию, подписав 9-го иностранца, не освободив предварительно для него место в заявке. Сколько российских клубов могут позволить себе статусные трансферы из-за рубежа? Пусть семь: «Зенит», «Спартак», ЦСКА , «Локомотив», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар».

Из них всех только у «железнодорожников» открыты легионерские вакансии, причем сразу две. Всем остальным нужно продавать ради необходимых трансферов. И всем нам, кто хочет видеть в РПЛ новые лица, приходится желать знакомым, в том числе вызывающим симпатию иностранцам, новых вызовов за пределами России. Хотите знакомств — готовьтесь к расставаниям.

«Краснодар» и «Рубин» расстались со шведами

Ушедших по истечении контрактов футболистов в расчет не берем, а так можно было бы вспомнить еще и Маркуса Берга, но неожиданностью стал уход другого шведа из «Краснодара». Все понимали, что «быкам» нужно обновление, а оно невозможно без обмена одних иностранцев на других, но Олссон, казалось, был одним из последних в очереди «на выход», поэтому его переход в «Андерлехт» удивил. Зато теперь «Краснодар» может безотлагательно заявить нападающего Джона Кордобу, которого за рекордные деньги купили у «Герты».

Спасибо за игру, Крис @krisolsson! 👏



Кристоффер Олссон переходит в бельгийский «Андерлехт». Подробности 👇https://t.co/vo3t3OSWtr — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 21, 2021

А вот у «Рубина» по-прежнему перебор легионеров в составе: даже после продажи Карла Старфельта «Селтику» остается 9 иностранцев. То есть казанцам нужно избавиться от одного иностранца, чтобы никого не оставлять вне заявки на новый сезон. Скорее всего, в трансферный план была заложена продажа Хвичи Кварацхелии, но «Рубин» пока не получил достойного предложения. Зато уже привез замену грузину в лице Сеада Хакшабановича. Если так и не продадут Хвичу, то лишним легионером наверняка окажется японец Мицуки Сайто.

Себастьян Дриусси освободит в «Зените» место для Клаудиньо

«Рубин» и «Краснодар» официально объявили о трансферах шведских футболистов, аргентинец из Санкт-Петербурга близок к трансферу в клуб МЛС , а его обращение к болельщикам «Зенита» в открытом письме очень похоже на прощание, хотя конкретного «адьос» и не прозвучало. Но четыре года назад Дриусси тоже писал письмо, в котором выражал благодарности, объяснял свои поступки и клялся в любви. Тогда он обращался к болельщикам «Ривер Плейт», так что это традиционный способ прощания для Себастьяна.

Аргентинца ждут в МЛС , куда его звали «Интер Майами», «Атланта Юнайтед» и ФК «Остин». Между Мэттью МакКонахи (совладелец «Остина») и Дэвидом Бекхэмом (совладелец «Интер Майами») Себа выберет клуб бывшего английского футболиста, о котором он упомянул даже в своем открытом письме:

Прошлым летом я действительно мог уйти из «Зенита». «Интер Майами» предлагал клубу хорошие деньги. Для моей семьи переезд в США был хорошей возможностью для чего-то нового.

Видимо, Себастьян реализует эту заманчивую возможность год спустя и окажется в Майами в окружении соотечественников (за «Интер» уже играют 5 аргентинцев, в том числе Гонсало Игуаин и его брат). В свою очередь, его уход откроет возможность для «Зенита» стать сильнее: вместо нападающего, который не играл на привычной позиции и вообще использовался неэффективно, придет футболист, о котором «сине-бело-голубые» давно мечтали.

Плеймейкер. Десятка. Фантазиста. Уже и конкретный выбор сделан: «Зенит» подпишет бразильца Клаудиньо из «РБ Брагантино», которого называют лучшим плеймейкером Бразилии. С ним договорились еще в июле, но не могли активировать сделку до расставания с «лишним» легионером.

Готовятся уйти Никола Влашич, Алекс Крал, Эсекель Понсе

Известны имена еще трех видных иностранцев, готовящихся покинуть РПЛ . У Николы Влашича особая ситуация, в данном случае инициатором ухода является сам футболист, вряд ли ЦСКА сможет полноценно заменить хорвата. С другой стороны, классный Влашич потерял мотивацию и жаждет нового вызова, удерживать его силой не имеет смысла.

А вот «Спартак» вполне осознанно собирается переформатировать легионерский слот, так как со сменой игровой схемы изменились и требования к составу. Правый защитник нужен кровь из носу, в то время как форвард уровня Понсе в резерве — неразумная роскошь. Выступающего на Олимпиаде аргентинца попытаются продать, чтобы подписать легионера на проблемную позицию.

Трансферный план допускал и расставание с Кралом этим летом, это обоюдное желание футболиста и клуба: Алекс расценивает «Спартак» как трамплин на пути в большой чемпионат, а москвичи продажей чеха открывают двери в команду для классического опорного полузащитника. Загвоздка в том, что Крал плохо сыграл на Евро и отпугнул потенциальных покупателей, и хотя «Вест Хэм» возобновил интерес к чеху, «молотобойцы» вряд ли сделают щедрое предложение.