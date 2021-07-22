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Влашич сообщил руководству ЦСКА, что хочет покинуть клуб этим летом

22 июля 2021, 18:48

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет покинуть «армейский» клуб.

Журналист Николо Шира сообщает, что хорватский хавбек уже сообщил руководству московского клуба о желании уйти в это трансферное окно.

Ранее появлялась информация, что Влашич просит ЦСКА продать его в один из топ-клубов Италии.

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Все комментарии
don_surio
don_surio
вчера в 10:17
Одним словом-Хорват-)
valt134
valt134
вчера в 07:55
Никакого уважения к Влашичу не имею. Гоните его погнанной метлой. Он достоин своего отца. Успехов не желаю.
протон1
протон1
вчера в 01:36
Итальянцы подключили прессу чтобы ситуацию раскачать... как это знакомо))
Ozabot
Ozabot
вчера в 01:31
С одной стороны я всегда за «Милан», но с другой не люблю я подобные манипуляции эмоциями игрока. Ну, нельзя так эксплуатировать имя клуба, заставляя людей ругаться. С Луисом Альберто «Милан» сейчас тоже так поступает, виляя перед ним хвостом и выбивая скидку. Место Хакана в основе вакантно и это кружит голову некоторым ребятам, потому что можно прийти с сразу в бой. Правда, так все клубы поступают. Вон, Неймар и Мбаппе едва ли не каждое окно просятся в Испанию. Большие клубы ведут себя как испорченные мажоры, уводя смазливых баб у менее именитых и состоятельных.
С другой же стороны, это ведь профессионалы. Если Влашич или Альберто не могут удержать хотелки в штанах, то значит, не такие уж он и профи. Будут проблемы — можно ли обвинять «Милан» в этом? На рынке предлагать можно что угодно, а там уже дело продавца удержать товар.
Самое забавное в том, что в итоге-то и не подпишут ни того, ни другого. Возьмут у «Челси» условного Зиеша в аренду. Ну, или Иличича заберут за копейки на сезон, пока Побега и Хайге подрастают. А про Влашича с Альберто забудут, и плевать, что они там со всеми разругались.
steelhead
steelhead ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 00:05
Хонда, если не ошибаюсь, бесплатно ушел по истечению контракта. Ну, либо на полгода раньше, не думаю, что там были какие-то отступные, разве только деньги за недоигранные полгода в ЦСКА остались в команде.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Поц (раскрыть)
22 июля в 23:40
Друг извини, хотел тебя лайкнуть,а нажал случайно на жалобу модератора, не обижайся
Valeron112
Valeron112
22 июля в 23:29
ЛЧ лигу
Valeron112
Valeron112
22 июля в 23:28
Ух ты . Знаешь у ЦСКА проблемы, потягаться с Питером у вас заявки.,

Лигу мы сольём😘, см России, престиж...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 23:13
Влашич сообщил руководству ЦСКА, что хочет покинуть клуб этим летом.
В ответ, Руководство московского клуба сказало что у нас "это лето" особенное...и закончится в 2023 году...
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 23:09
Ростов просто правильно оценил Шомуродова, а Гинер в погоне за гешефтом пытается продать товар вдвое дороже его стоимости. История с Хондой егоничему не научила. Видимо еврейская суть сильнее здравого смысла.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
22 июля в 23:05
Хонда, помнится, так и сделал: просто стал играть на уровне вдвое ниже своего и Гинер отдал его в тот же Милан по цене вдвое ниже запрошенной им в начале торгов.
oFANATo
oFANATo ответ Поц (раскрыть)
22 июля в 23:04
Шомуродов ушел от вас без нытья и обит только потому что Ростов получил за него денег столько сколько и хотел. А здесь Милан хочет в аренду, с возможным правом выкупа если Милан попадет в ЛЧ. Что естественно не устраивает ЦСКА
pomor45
pomor45 ответ Командир танка (раскрыть)
22 июля в 23:02
Ответ не за мной, а за Влашичем. Вот, как он включит голову в ответ на мурыжение Гинера, так и будет. Хонда помнится обороты снизил вдвое, а тот же Милан отнёсся с понимание и подождал его. Что тогда выиграл Гинер? Будет ли в результате принудиловки Влашич столь полезен команде, как сейчас? Вряд ли. Тогда придётся его отпустить, как и Хонду за половину стоимости, запрашиваемой изначально..
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ gwynb1eidd (раскрыть)
22 июля в 22:58
Красно-белый ромб - гордость Российского футбола! Все футболисты мечтают носить его на груди с детства!
CSKA2012
CSKA2012
22 июля в 22:39
Расстаться готовы, но за разумные 💰, нет денег - нет сделки .
DNK74_02
DNK74_02
22 июля в 22:39
Хотелка большая. Возомнил о себе лишнего. Отношение к делу не профессиональное, а таких в Европе не любят (только если дёшево достанется). Разочаровал влашич. Был о нём гораздо лучшего мнения.
Сп62
Сп62 ответ Командир танка (раскрыть)
22 июля в 22:38
Отрабатывать можно по разному. Можно выкладываться, а можно на лавке ждать очередную зарплату.
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
22 июля в 22:36, ред.
За 35 только 35 августа...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
22 июля в 22:35
Мозес тоже за ромбик играет ) А Жиго вообще с ромбиком родился )))
Командир танка
Командир танка ответ pomor45 (раскрыть)
22 июля в 22:23
Гинер его промурыжит столько сколько нужно, а то быстро Хонду забыли. Сам подписывал контракт будь добр отработай, а не ной. Чтобы остальным неповадно было. И это всем покажет не какая ЦСКА тюрьма,а нормальный клуб который не позволяет вытирать о себя ноги.
Чуешь акценты парень. Включай мозг работай головой
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ gwynb1eidd (раскрыть)
22 июля в 22:19
Еще один!))) Ни Селихов ни Джикия не говорили что хотят остаться в Амкаре если им накинут зарплату! Да, они хотели играть за ромбик!!!
Dima salev
Dima salev
22 июля в 22:12, ред.
Если европейский клубы не готовы платить за Влашича деньги, значить он ничего не стоить. И в этом ЦСКА не виноват и распродажа тоже не будет. Влашич уйдёт из ЦСКА и как Думбия Красич Мусса Хонда будет сидеть на лавке и просится обратно в ЦСКА
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
22 июля в 22:09
Селихов и Джикия за ромбик играют?)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
22 июля в 21:50
Ты когда кому то пишешь то вникай в суть беседы! Человек написал что "Мухин не видел смысла играть в Локо", но сам Мухин не раз заявлял что Локо в приоритете но хочется и денег больше! На что я ему и ответил что Мухина Гинер переманил зарплатой! При чем тут Селихов и Джикия?! Абы-лишь бы?!
Слайш
Слайш
22 июля в 21:42
Я как болельщик ЦСКа хотел бы, чтобы Никола ушел.. Он классный футболист и ему есть куда развиваться. Но учитывая что тренером стал Березуцкий, трансферная политика перестала отличаться привычной армейской логикой, а в клубе творится какая-то дичь, то если он не уйдёт, то его просто ждёт деградация и в лучшем случае потеряет год, а в худшем - карьеру.. Надо отпустить парня в развитие
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
22 июля в 21:28
Надо отпустить, но хотя бы 25 забрать
pomor45
pomor45
22 июля в 21:17
Гинер будет его мурыжить так же, как Хонду. Лишний раз продемонстрирует какая конюшня тюрьма для игроков.
makkie
makkie
22 июля в 21:10
Ну что, "семья" - развод и девичья фамилия?)
Поц
Поц ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 21:00
Шомуродов отлично отыграл за Ростов и ушел в топ-чемпионат, без нытья и обид.
oFANATo
oFANATo ответ Поц (раскрыть)
22 июля в 20:48
Шомуродов поэтому от вас и сбежал?
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