Влашич сообщил руководству ЦСКА, что хочет покинуть клуб этим летом.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет покинуть «армейский» клуб.
Журналист Николо Шира сообщает, что хорватский хавбек уже сообщил руководству московского клуба о желании уйти в это трансферное окно.
Ранее появлялась информация, что Влашич просит ЦСКА продать его в один из топ-клубов Италии.
Ну не хочет он играть и находится в ЦСКА. Как говорится, - насильно мил не будешь! Несмотря на его контракт, он всё равно может покинуть клуб и тогда навряд ли клуб получит столько прибыли от его расторжения. Пока есть хоть какой-то вариант с его продажей нужно уже решить эту проблему и продать его или отдать его в аренду с последующим выкупом. Если даже его оставят в клубе ничего путного из этого команда не получит. И в каждой игре где будут на него рассчитывать, в итоге будет приносить только проблему.
Если он уже так сам заявил, что хочет покинуть клуб этим летом, надо отдавать и чем раньше тем лучше. Хоть будет время и деньги 💰 на приобретение кого-то, кто бы мог заменить его на этой позиции. Я думаю уже сейчас Гинер суетиться и сделает всё от него зависящее. Удачи Влашичу! Всем Добра, а ЦСКА конечно же только Успехов!
Ну не хочет он играть и находится в ЦСКА. Как говорится, - насильно мил не будешь! Несмотря на его контракт, он всё равно может покинуть клуб и тогда навряд ли клуб получит столько прибыли от его расторжения. Пока есть хоть какой-то вариант с его продажей нужно уже решить эту проблему и продать его или отдать его в аренду с последующим выкупом. Если даже его оставят в клубе ничего путного из этого команда не получит. И в каждой игре где будут на него рассчитывать, в итоге будет приносить только проблему.
Если он уже так сам заявил, что хочет покинуть клуб этим летом, надо отдавать и чем раньше тем лучше. Хоть будет время и деньги 💰 на приобретение кого-то, кто бы мог заменить его на этой позиции. Я думаю уже сейчас Гинер суетиться и сделает всё от него зависящее. Удачи Влашичу! Всем Добра, а ЦСКА конечно же только Успехов!