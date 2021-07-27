Кепа: «Мне жаль, что я не ушёл с поля в финале Кубка Лиги. Я был неправ»

Вратарь «Челси» рассказал своё видение эпизода в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити» в 2019 году. Испанский голкипер отказался уходить с поля незадолго до серии пенальти. Кепа смог отбить один 11-метровый, но в итоге лондонский клуб уступил «горожанам».

Всё это было большим недоразумением. «Манчестер Сити» доминировал в овертайме, и до пенальти оставалось совсем немного времени. Сделав сейв, я почувствовал какой-то дискомфорт в ноге и попросил позвать физиотерапевта, чтобы убедиться, что всё в порядке. Но прежде всего я хотел, чтобы команда смогла немного передохнуть.

Внезапно я увидел, что Маурицио Сарри отправил Вилли Кабальеро разминаться. Он думал, что я не смогу продолжить матч. Моё намерение, правильное или неправильное, состояло только в том, чтобы потянуть время и помочь команде. У меня не было никаких серьёзных проблем, которые могли бы помешать мне продолжить матч.

Я пытался дать понять, что со мной всё в порядке, что у меня нет травмы. Но мы были на переполненном «Уэмбли», так что, конечно, Сарри меня не понял. Когда четвёртый судья поднял табло, очевидно, я должен был уйти с поля, и мне очень жаль, что я этого не сделал.

Я был неправ, и я сожалею обо всех, кто был вовлечён в это: о Маурицио Сарри, которого, казалось, я публично подставил; о Вилли, товарище по команде и большом профессионале; и обо всех моих партнёрах по команде и болельщиках «Челси», которым пришлось мириться со всей последующей шумихой.

Очевидно, что большинство людей, которые видели фотографии, думали, что я проявил неуважение к Маурицио. Я чувствовал, что меня неправильно поняли, потому что у меня не было никакого намерения игнорировать указания тренера. Я только пытался сказать ему, что со мной всё в порядке. Я пытался объяснить это прессе, но не смог.

К счастью, теперь это просто анекдот из прошлого. У меня по-прежнему потрясающие отношения с Маурицио. И в следующий раз в подобной ситуации я буду знать, что мне делать.