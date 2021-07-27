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Кепа: «Мне жаль, что я не ушёл с поля в финале Кубка Лиги. Я был неправ»

27 июля 2021, 07:06
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал своё видение эпизода в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити» в 2019 году. Испанский голкипер отказался уходить с поля незадолго до серии пенальти. Кепа смог отбить один 11-метровый, но в итоге лондонский клуб уступил «горожанам».

Всё это было большим недоразумением. «Манчестер Сити» доминировал в овертайме, и до пенальти оставалось совсем немного времени. Сделав сейв, я почувствовал какой-то дискомфорт в ноге и попросил позвать физиотерапевта, чтобы убедиться, что всё в порядке. Но прежде всего я хотел, чтобы команда смогла немного передохнуть.

Внезапно я увидел, что Маурицио Сарри отправил Вилли Кабальеро разминаться. Он думал, что я не смогу продолжить матч. Моё намерение, правильное или неправильное, состояло только в том, чтобы потянуть время и помочь команде. У меня не было никаких серьёзных проблем, которые могли бы помешать мне продолжить матч.

Я пытался дать понять, что со мной всё в порядке, что у меня нет травмы. Но мы были на переполненном «Уэмбли», так что, конечно, Сарри меня не понял. Когда четвёртый судья поднял табло, очевидно, я должен был уйти с поля, и мне очень жаль, что я этого не сделал.

Я был неправ, и я сожалею обо всех, кто был вовлечён в это: о Маурицио Сарри, которого, казалось, я публично подставил; о Вилли, товарище по команде и большом профессионале; и обо всех моих партнёрах по команде и болельщиках «Челси», которым пришлось мириться со всей последующей шумихой.

Очевидно, что большинство людей, которые видели фотографии, думали, что я проявил неуважение к Маурицио. Я чувствовал, что меня неправильно поняли, потому что у меня не было никакого намерения игнорировать указания тренера. Я только пытался сказать ему, что со мной всё в порядке. Я пытался объяснить это прессе, но не смог.

К счастью, теперь это просто анекдот из прошлого. У меня по-прежнему потрясающие отношения с Маурицио. И в следующий раз в подобной ситуации я буду знать, что мне делать.

Напомним, «Соккер.ру» подробно разобрал эпизод с Кепой в материале, посвящённом этому матчу.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 00:26
"И в следующий раз в подобной ситуации я буду знать, что мне делать." Серьезно?! а до этого не объяснили нигде, что если тебя меняют - то ты должен уйти с поля, а не спорить с главным тренером и не позорить команду?!! Клоун. Молчал бы об этом, ещё больше закапывает себя.
протон1
протон1
27 июля в 23:08
Вовремя извинился...пару лет всего лишь потребовалось
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 июля в 13:31
Красивая история о том, как футболисты имитирую травмы и тянут время.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
27 июля в 13:09
Позднее раскаяние и теперь до конца жизни ему с этим жить. И чем дальше будет продолжаться жизнь, тем больше он будет от этого мучиться. Назидание для всех кто не слушается папу, маму, брата, тренера и вообще старших.
sir_Alex
sir_Alex
27 июля в 11:28
К чему он это вспомнил?
dzvinka
dzvinka
27 июля в 11:21, ред.
дите лолиги, другого не скажеш
Таганский
Таганский
27 июля в 11:11, ред.
Смешной анекдот из прошлого??
Смешной ты, Кепа, причем, из настоящего!! Спустя почти 2 года поле своего косяка, называть косяк анекдотом.. в итоге Кубок достался сопернику, может быть, и не только по твоей вине, но факт зафиксирован..
Nеmesis
Nеmesis
27 июля в 10:50
Но уже поздно,в Челси ты основным уже не будешь!
ДСА
ДСА
27 июля в 08:44
На него и списали поражение.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sihafazatron (раскрыть)
27 июля в 08:36
Да, да. Точно . Но теперь это не так важно , трофей уплыл в другой клуб и сожалеть поздно.
112910415
112910415
27 июля в 08:20
издалека всё видится иначе, чем в горячке битвы ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июля в 08:08
Теперь поздняк метаться...
sihafazatron
sihafazatron ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 июля в 08:06
не не не, ты путаешь, это был финал кубка лиги.
а так да замена может и не сработала бы, но все равно кепа повел себя не правильно.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июля в 07:58, ред.
Теперь это звучит забавно. А тогда на кону был клубный трофей, и всем было не до смеха. И не факт , что замена бы сработала. Прошлое не исправить.
STVA 1
STVA 1
27 июля в 07:15
Нервы это наверное
beefs
beefs
27 июля в 07:08
бывает и хуже, но реже...
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