Талалаев — недовольному болельщику «Крыльев»: «Иди сюда, поговорим!»

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вчера, 11:08

Главный тренер «Ахмата» вступил в перепалку с болельщиками «Крыльев Советов» после поединка первого тура РПЛ .

Один из фанатов поинтересовался, почему специалист ушел из клуба. На это Талалаев жестами призвал болельщика спуститься к нему на поле:

Иди сюда! Иди ко мне! Иди! Спокойно поговорим, я тебе расскажу!

Встреча между сторонами не состоялась, тренер после этого диалога перебрался в подтрибунное помещение.

После матча Талалаев рассказал, какие эксперименты сделал «Ахмат» в матче с «Крыльями».