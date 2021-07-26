Талалаев — недовольному болельщику «Крыльев»: «Иди сюда, поговорим!»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев вступил в перепалку с болельщиками «Крыльев Советов» после поединка первого тура РПЛ.
Один из фанатов поинтересовался, почему специалист ушел из клуба. На это Талалаев жестами призвал болельщика спуститься к нему на поле:
Иди сюда! Иди ко мне! Иди! Спокойно поговорим, я тебе расскажу!
Встреча между сторонами не состоялась, тренер после этого диалога перебрался в подтрибунное помещение.
После матча Талалаев рассказал, какие эксперименты сделал «Ахмат» в матче с «Крыльями».