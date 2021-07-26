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Талалаев — недовольному болельщику «Крыльев»: «Иди сюда, поговорим!»

вчера, 11:08
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев вступил в перепалку с болельщиками «Крыльев Советов» после поединка первого тура РПЛ.

Один из фанатов поинтересовался, почему специалист ушел из клуба. На это Талалаев жестами призвал болельщика спуститься к нему на поле:

Иди сюда! Иди ко мне! Иди! Спокойно поговорим, я тебе расскажу!

Встреча между сторонами не состоялась, тренер после этого диалога перебрался в подтрибунное помещение.

После матча Талалаев рассказал, какие эксперименты сделал «Ахмат» в матче с «Крыльями».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:45
А чего болела не подошёл?
НОЖ
НОЖ
вчера в 18:26
Кдыровское воспитание.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:24
Чего этот болельщик струсил? Талалаев же сказал ему что спокойно поговорит, тем более на стадионе есть охрана, камеры, не кто бы его бить не стал. Чего спрашивается только лез к тренеру если испугался даже поговорить с ним просто. Только с трибуны из далека кричать может а даже подойти боится.
Зовите меня - Хозяин
Зовите меня - Хозяин
вчера в 16:31
Классика. "Валера, мля, сюда иди"!
ТТ
ТТ
вчера в 15:36
Улан-Батор негодует!)))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 13:30
Талалаев покричал и сбежал )
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 13:28
Вот что значит общение с Кадыровым , и кем стал Талалаев ?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 13:27
талалаев за год стал как Кадыров !)
particular
particular
вчера в 13:12
Неуважительное тыканье в исполнении публичного человека, больше смахивает на разборку по понятиям, чем на предложение аргументированной беседы...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:45
Хочешь ответ на свой вопрос, спустись 10 метров, 100 процентов получил бы ответ на него. У тебя был момент узнать правду, но ты упустил его.
Сп62
Сп62
вчера в 12:16
А какие претензии к Талалаеву? Задали вопрос, Андрей пригласил зрителя спуститься, чтобы объяснить ситуацию. Никаких отклонений от нормы не вижу.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:02
Не надо Самаре обижаться на Талалаева. Он и так их едва не спас в безнадёжной ситуации. Но Крылья всё же вылетели. И поступило предложение из амбициозного Ахмата. Так как Талалаев сам очень амбициозный тренер и заслужил, наконец, полноценно тренировать клуб РПЛ, он дал согласие и правильно сделал. Тренер перспективный, ему надо развиваться, он ещё с Химками должен был играть в РПЛ, но добровольно покинул их из-за мутного руководства не желавшего выхода в РПЛ. И никакого предательства здесь нет! Так что зря самарцы в обиде на Талалаева. В результате, что не делается - всё к лучшему. И в этом Самара в полной мере убедилась.
Aris
Aris
вчера в 12:01
Хамство, невежество и цинизм! Не место таким в командах. Хочешь быть публичным, учись уважать людей!
Aris
Aris
вчера в 11:59
Хамство, невежество и цинизм! Не место таким в командах. Хочешь быть публичным, учись уважать людей!
Gahi
Gahi
вчера в 11:56, ред.
Да вроде там и болельщиков было мало, но нашлись которые так сильно переживают за свой клуб Крылья Советов. Скорее всего Андрею Талалаеву напомнили что он возглавил команду 28 июня 2020 года, заключил контракт с клубом на 2 года, а 25 июля 2020 года покинул Крылья Советов как и команда РПЛ которая вылетела в ФНЛ. А уже 26 июля 2020 года Талалаев возглавил Ахмат, так что претензии были в этом плане почему бросил в трудную минуту команду. Но в любом случаи конечно нужно быть сдержанным в высказываниях тренеру, особенно когда его команда выиграла, в адрес болельщиков проигравшей команде, и не поддаваться на провокации после чего кричать типа давай поговорим - это просто уличный разговор, который ещё больше создаёт конфликтную ситуацию. Удачи
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 11:54
Постеснялся болельщик идти
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:48
Детский сад миллионера.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:47
Свалил, потому что в пердиве тренировать не хотел и так понятно. Временщик. Ну и ладно.
1bear
1bear
вчера в 11:45
горцем стал
ДСА
ДСА
вчера в 11:42
Культурой тренер не отличается, всё по понятиям.
ТТ
ТТ
вчера в 11:41
Что ж ты, фраер, сдал назад ? Возможно что-то новое узнал бы о руководстве своего клуба!)
Futurista
Futurista
вчера в 11:40
Overbeer
Overbeer
вчера в 11:37
с таким слухом Талалаеву надо в подлодке служить))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:31
И не поговорили
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:30
Ну дак чего он на трибуну кричать должен был? Надо было спуститься и послушать...
Boricku
Boricku
вчера в 11:26
решил, что разные веса
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:22
А если бы он подошел?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:21
Свои эмоции тренер должен контролировать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:14
Иди сюда а я туда.
shlomo
shlomo
вчера в 11:11
Ну ...наверное нужно было бы пообщаться...ничего страшного бы не случилось
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