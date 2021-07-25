Давний конфликт Дзюбы и Карпина – козырь для сборной. Взаимная неприязнь их мотивирует

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вчера, 10:06

Капитан и тренер терпеть друг друга не могут.

Стартовали с воровства у того самого Володьки

Тренер «Спартака» Карпин невзлюбил Дзюбу после истории с исчезновением денег Быстрова. Речь примерно о 23 тысячах рублей, Владимир обнаружил пропажу после игры в карты с Баженовым (легенда на легенде в этой истории) и Дзюбой. Капитан «Спартака» Йиранек на правах старшего попросил фигурантов вывернуть карманы. Нужную сумму нашли у Дзюбы, а объяснить происхождение денег внятно не смог.

Вот и сомневаются сейчас, вызовет ли Карпин форварда в состав? Будут ли вызывать Артёма в сборную? Артём позже называл Быстрова «изделием №23» (по аналогии с «резиновым изделием №2» — советской маркировкой презервативов). Также не раз говорил, что его подставили. Намекал, что деньги подбросили. Карпину, как и любому боссу, глупый скандал в команде долларовых миллионеров не понравился.

Молодой Дзюба отправился в трудовой лагерь доброго воспитателя Непомнящего в Томск, а позже у Карпина был другой педагогический подход. Разные тренеры и боссы «Спартака» не нашли подход к молодому форварду. То играл, то оказывался в арендах, причем не по собственному желанию. В провинции Артём был хорош, но перейти на высокий уровень долго не мог. И футболист был недостаточно крут, и «Спартак» неграмотно прокачивал воспитанника.

Дзюба уверяет, что Карпин угрожал ему расправой

Профессиональной расправой, когда игрок отказывался продлевать контракт с московским клубом генерального директора Карпина. Легко поверить, что Валерий Георгиевич в прошлом был способен на такие заявления с глазу на глаз. И вообще, десять лет назад с футболистами в РПЛ вели себя иначе. В одной из российских команд в те времена угрожали утюгом и простреленными коленями.

В словесный прессинг Карпина верим. С другой стороны, вспомните поведение Дзюбы в те годы. Артём называл Эмери «тренеришкой». Был чаще всего всем недоволен и не всегда показывал качественный футбол. Потенциал виднелся, но тот Артём и близко не играл в футболке «Спартака» так цельно, как в форме «Зенита». Кроме того, далеко не каждый воспитанник, даже загнанный морально арендами, уйдет к врагам бесплатно.

Это был жест. А практика, что молодые игроки в РПЛ обижаются на аренды – попытку клуба найти им игровую практику, в Германии или Англии смотрелась бы дико. Карпин хотел, чтобы Дзюба не ушел бесплатно, а Артём не всегда был круче Эменике и Мовсисяна. Это задним умом, зная о прорыве в «Зените», можно начать рассказывать, какую ошибку допустил «Спартак». Дзюба в те времена был непростым фруктом для работы, как и Карпин – конфликты были не только с Артёмом.

У Карпина нет причин не вызывать Артёма осенью

Дзюба и Карпин не друзья, все это знают. Но там нет ненависти или вражды, там есть неприязнь и старые склоки. И это совсем не проблема, поскольку Валерия Георгиевича пригласили в сборную не в сорок лет, а в пятьдесят с хвостиком. Тренер стал старше, у него есть цель – не провалить отбор к ЧМ -2022. И если Дзюба будет показывать впечатляющий футбол, а у молодых Соболева, Чалова или Тюкавина начнутся проблемы с адаптацией в команде, и Карпин это на сборах увидит, то Артём спокойно сыграет в основе. В десятках великих команд футболисты и тренеры терпеть друг друга не могли.

Публика обожает скандалы – хотя обычно это отрицает. Перчинка в отношениях Карпина и Дзюбы наоборот является козырем на осень. Валерий Георгиевич вызовет Артёма в сборную, чтобы показать справедливость подхода – приглашения получат люди, что лучше всех сыграют в футбол. Но нападающему придется рвать жилы, что выгодно команде. Вряд ли Дзюба испугается вызова и уйдет из сборной, ведь непонятно, как к нему теперь относятся боссы «Зенита» — быть может, футболисту нужны успехи хотя бы в сборной.

Понятно, что Дзюбе надо чаще работать внизу – против «Химок» чемпионы пытались найти игру в пас низом. Очевидно, что Черчесов зря не наиграл вовремя Соболева. Карпину станет сложнее, ведь если убирать Артёма, то надо сразу придумать работающий вариант. А команда тактически довольно жесткая, не пластичная, поэтому даже у Алексея Миранчука мало что получалось, и Головин провел Евро-2020 сам по себе лучше, чем диспетчер в командных действиях. Так что все опции нужны, и Карпин понимал, что ему придется пообщаться с Дзюбой и закрыть вопрос.

Как и в случае «конфликта» Артёма и Соболева, здесь лбами сталкивались два разных человека, но с похожим норовом. Тренер и форвард легко поладят, а нет – за результат отвечает наставник. Любое решение Карпина – и бан Дзюбы, чтобы создать новую сборную с другим вектором атак, и вызов Артёма на Хорватию, стоит уважать. Не тот случай, когда конфликт с наставником сборной у Месси или Роналду, но игра нападающего «Зенита» лучше, чем его репутация. Пригодится, хотя есть сомнения, что Карпину стоит строить игру команды от Дзюбы.

Артём сейчас в непонятной форме, но если звать его в качестве винтика в атаке, то принесет пользу. Тут ведь не клубные дела, не 23 тысячи Владимира Быстрова, и не обмен любезностями в интервью, а интересы национальной команды, которая у Карпина и Дзюбы одна на двоих.