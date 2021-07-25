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Давний конфликт Дзюбы и Карпина – козырь для сборной. Взаимная неприязнь их мотивирует

вчера, 10:06
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Капитан и тренер терпеть друг друга не могут.

Стартовали с воровства у того самого Володьки

Тренер «Спартака» Карпин невзлюбил Дзюбу после истории с исчезновением денег Быстрова. Речь примерно о 23 тысячах рублей, Владимир обнаружил пропажу после игры в карты с Баженовым (легенда на легенде в этой истории) и Дзюбой. Капитан «Спартака» Йиранек на правах старшего попросил фигурантов вывернуть карманы. Нужную сумму нашли у Дзюбы, а объяснить происхождение денег внятно не смог.

Вот и сомневаются сейчас, вызовет ли Карпин форварда в состав? Будут ли вызывать Артёма в сборную? Артём позже называл Быстрова «изделием №23» (по аналогии с «резиновым изделием №2» — советской маркировкой презервативов). Также не раз говорил, что его подставили. Намекал, что деньги подбросили. Карпину, как и любому боссу, глупый скандал в команде долларовых миллионеров не понравился.

Молодой Дзюба отправился в трудовой лагерь доброго воспитателя Непомнящего в Томск, а позже у Карпина был другой педагогический подход. Разные тренеры и боссы «Спартака» не нашли подход к молодому форварду. То играл, то оказывался в арендах, причем не по собственному желанию. В провинции Артём был хорош, но перейти на высокий уровень долго не мог. И футболист был недостаточно крут, и «Спартак» неграмотно прокачивал воспитанника.

Дзюба уверяет, что Карпин угрожал ему расправой

Профессиональной расправой, когда игрок отказывался продлевать контракт с московским клубом генерального директора Карпина. Легко поверить, что Валерий Георгиевич в прошлом был способен на такие заявления с глазу на глаз. И вообще, десять лет назад с футболистами в РПЛ вели себя иначе. В одной из российских команд в те времена угрожали утюгом и простреленными коленями.

В словесный прессинг Карпина верим. С другой стороны, вспомните поведение Дзюбы в те годы. Артём называл Эмери «тренеришкой». Был чаще всего всем недоволен и не всегда показывал качественный футбол. Потенциал виднелся, но тот Артём и близко не играл в футболке «Спартака» так цельно, как в форме «Зенита». Кроме того, далеко не каждый воспитанник, даже загнанный морально арендами, уйдет к врагам бесплатно.

Это был жест. А практика, что молодые игроки в РПЛ обижаются на аренды – попытку клуба найти им игровую практику, в Германии или Англии смотрелась бы дико. Карпин хотел, чтобы Дзюба не ушел бесплатно, а Артём не всегда был круче Эменике и Мовсисяна. Это задним умом, зная о прорыве в «Зените», можно начать рассказывать, какую ошибку допустил «Спартак». Дзюба в те времена был непростым фруктом для работы, как и Карпин – конфликты были не только с Артёмом.

У Карпина нет причин не вызывать Артёма осенью

Дзюба и Карпин не друзья, все это знают. Но там нет ненависти или вражды, там есть неприязнь и старые склоки. И это совсем не проблема, поскольку Валерия Георгиевича пригласили в сборную не в сорок лет, а в пятьдесят с хвостиком. Тренер стал старше, у него есть цель – не провалить отбор к ЧМ-2022. И если Дзюба будет показывать впечатляющий футбол, а у молодых Соболева, Чалова или Тюкавина начнутся проблемы с адаптацией в команде, и Карпин это на сборах увидит, то Артём спокойно сыграет в основе. В десятках великих команд футболисты и тренеры терпеть друг друга не могли.

Публика обожает скандалы – хотя обычно это отрицает. Перчинка в отношениях Карпина и Дзюбы наоборот является козырем на осень. Валерий Георгиевич вызовет Артёма в сборную, чтобы показать справедливость подхода – приглашения получат люди, что лучше всех сыграют в футбол. Но нападающему придется рвать жилы, что выгодно команде. Вряд ли Дзюба испугается вызова и уйдет из сборной, ведь непонятно, как к нему теперь относятся боссы «Зенита» — быть может, футболисту нужны успехи хотя бы в сборной.

Понятно, что Дзюбе надо чаще работать внизу – против «Химок» чемпионы пытались найти игру в пас низом. Очевидно, что Черчесов зря не наиграл вовремя Соболева. Карпину станет сложнее, ведь если убирать Артёма, то надо сразу придумать работающий вариант. А команда тактически довольно жесткая, не пластичная, поэтому даже у Алексея Миранчука мало что получалось, и Головин провел Евро-2020 сам по себе лучше, чем диспетчер в командных действиях. Так что все опции нужны, и Карпин понимал, что ему придется пообщаться с Дзюбой и закрыть вопрос.

Как и в случае «конфликта» Артёма и Соболева, здесь лбами сталкивались два разных человека, но с похожим норовом. Тренер и форвард легко поладят, а нет – за результат отвечает наставник. Любое решение Карпина – и бан Дзюбы, чтобы создать новую сборную с другим вектором атак, и вызов Артёма на Хорватию, стоит уважать. Не тот случай, когда конфликт с наставником сборной у Месси или Роналду, но игра нападающего «Зенита» лучше, чем его репутация. Пригодится, хотя есть сомнения, что Карпину стоит строить игру команды от Дзюбы.

Артём сейчас в непонятной форме, но если звать его в качестве винтика в атаке, то принесет пользу. Тут ведь не клубные дела, не 23 тысячи Владимира Быстрова, и не обмен любезностями в интервью, а интересы национальной команды, которая у Карпина и Дзюбы одна на двоих.

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Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 20:38
Мало того что рукоблуд, так он ещё и крыса. Хороший человек😂
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:52
Хватит уже сдрачиваний Дзюбы. Так не играют хорошие команды!. Пас вразрез, дальние удары - вот как надо!
второй
второй ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:48
а ты читал контракт ,думаю нет!!!Да и это МОЁ мнение!!!
mtoc57
mtoc57 ответ 4nzqccfkm4cf (раскрыть)
вчера в 18:27
Дзюба прекрасно отнимал(принимал) и сбрасывал мячи и с бельгией и дальше (признан лучшим в игре на 2 эт в групповом турнирк ЛЕ),а вот миранчуки и остальные бежали не на мяч (пасс),а не известно куда....это не вина Дзюба,а не сыграность (полная вина физрука)..
Азмун и другие много наколотили с пассов Дзюбы в Зените!!!
cj88ejmh68xv
cj88ejmh68xv
вчера в 17:49
Может сборной нужны скоростные атакующие нары,а не столб.Во всем мире уже давно отказались от дерева посреди поля.Даже фактурные нары западных команд обладают хорошей скоростью и дриблингом.
4nzqccfkm4cf
4nzqccfkm4cf ответ mtoc57 (раскрыть)
вчера в 17:46
Два или три защитника уровня сборной Молдавии или Азербайджана.Амвот в командах уровня Англии,Бельгии,Португалии достаточно одного защитника,что бы Дзюба превратился в ненужное бревно.
mtoc57
mtoc57 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:00
А ты не думаешь ,что есть другие варианты использования Дзюбы?
на него стягиваются 2-3 защитника соперников,а в это время можно провести атаку....
просто в сборной одни физруки (как и в клубах)...мыслят прямолинейно.....
mtoc57
mtoc57
вчера в 15:55
вот и проверка для карпуши: что важнее сборная или личное?!?
уссатый этот квест не прошел : лучшего опорника Денисова не взял из за личного...
да и не только его одного....
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:23, ред.
Дзюба должен стать резервным форвардом. Хотя-бы на первое время. Соболеву вполне по силам стать первым форвардом в сборной, а Артёму не помешает эмоциональная встряска.
Gahi
Gahi
вчера в 12:05
Конфликт был всегда между тренерами и игроками просто каждый решал их по своему и Карпин как игрок тоже принимал в своё время в этом участие, так что все возвращается на круги своя. И если к нему отнесутся так же игроки сборной как он почти 30 лет назад отнёсся с игроками к тренеру сборной Павлу Фёдоровичу Садырину в печально известном "Письмо четырнадцати"
Открытое письмо игроков национальной сборной России по футболу

Мы, игроки национальной сборной России по футболу, понимая всю возложенную на нас ответственность за выступление команды на чемпионате мира 1994 года в США, считаем недозволительным повторение ошибок, ранее неоднократно допущенных федерацией футбола, — организационные просчеты, финансовые манипуляции, неудовлетворительное материально-техническое обеспечение сборной, что уже не один раз отрицательно влияло на качество ее выступлений,

Мы знаем, что Садырин П.Ф. — неплохой клубный тренер, но сборная — это другое: главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России. Достигнутый же сборной результат — выход в финальную часть чемпионата мира 1994 года — это инерция команды, созданной ее бывшим тренером А.Ф. Бышовцем к чемпионату Европы 1992 рода.
Игроки национальной сборной команды России по футболу: Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков, Канчельскис, Мостовой, Саленко, Кульков».

А вот Карпин в интервью «СЭ» заявил, что он и другие игроки «Спартака» не хотят выступать под руководством Садырина.

— В сборной играют те, кто хочет в ней играть. И Карпину, и другим, дверь туда по-прежнему открыта. Они могут присоединиться к команде в любой момент. И в марте, и перед товарищеским матчем с Ирландией, и в апреле. Даже на последнем сборе. Другое дело, окажутся ли они сильнее тех, кто на тот момент будет постоянно тренироваться со сборной?
Будет очень интересно чем закончится судьба самого Валерия Георгиевича Карпина уже как тренера сборной России. Удачи
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:02
Артём вообще не нужен сборной. Точнее, наоборот - сборной не нужен нападающий Дзюба. Не потому, что он плохой футболист ( он - один из лучших нападающих в стране, если не лучший ), а потому, что его присутствие на поле до минимума уменьшает вариативность атак. Последние, как бы ни атаковала сборная, заточены на него, и футболисты видят в передней линии прежде всего игрока по фамилии Дзюба, да ещё капитана команды. Хочешь не хочешь, а мяч приходится направлять в его сторону, что упрощает задачу соперника, который знает: достаточно прикрыть этого "дылду" и больше никаких проблем не будет. Это мы и наблюдали во всех прошедших матчах сборной с сильным соперником. Артём не Кейн, который действует по всей половине поля соперника, и который выполняет множество функций в отличие от нашего футболиста. Именно по этой причине присутствие на поле Дзюбы нежелательно.
112910415
112910415
вчера в 11:44
Разберутся легко
Сп62
Сп62
вчера в 11:39
Разговор с глазу на глаз тренера и игрока снимет все вопросы. Сейчас Карпин это умеет.
старина
старина
вчера в 11:09
У дрочюбы все враги.Если что,пожалуется на Матч Тв или бузовой
particular
particular
вчера в 10:50, ред.
Перетирание фактов, домыслов и слухов, направленных на сглаживание острых углов различных вариантов с Дзюбой и Сборной... Типа, он уже не тот и не такой, но без него - никуда и никак...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ второй (раскрыть)
вчера в 10:48, ред.
Ты контракт читал? Не надо выдумывать. Контракт ПОКА до 31 декабря, но тому 2 причины. Пусть решает вопрос совмещения и выход на ЧМ22, но пассаж от привлечении игроков Ростова не годится. Двое из Ростова Осипенко и глебов должны быть вызваны по игре. Но не в основу. Что касается дзюбы, то его нужно вызвать, чтобы показать, в примитивный футбол больше играть сборная, не будет и поэтому ариведерчи Дуба
YVG
YVG ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:42
Скорее Дзюба быстрее найдет замену Карпину.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:37
Думается при желании Карпин легко найдет "работающую" замену Дзюбе.
второй
второй
вчера в 10:27
Карпин временный тренер в сборной,так как назначили его только на полгода(согласились на совмещение),а это означает ему не доверяют!Карпин будет засвечивать в сборной игроков Ростова и особо не напрягаться,так как он не глупый человек и отлично понимает шаткость своего положения!!Новую сборную ему не создать(временные рамки),так что будет использовать старый состав с не большой перетасовкой -Дзюбу не тронет!!
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