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Матеус Фернандес: «В „Барселоне“ ко мне не относились как к футболисту»

вчера, 19:51

Бывший полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес рассказал, что каталонский клуб уведомил его о расторжении контракта по электронной почте.

Я не знал о том, что контракт со мной будет разорван. Когда мне сообщили об этом, я не мог поверить в случившееся. Я был дома, мне пришло сообщение из клуба с вопросом, мой ли это адрес электронной почты. Я подтвердил, а затем получил письмо, что мой контракт разорван.

Я не понял этого, поэтому отправил письмо своему менеджеру и адвокату. Они сказали, что контракт действительно расторгнут. Прошло время, и моё имя появилось в прессе. Ни разговоров, ничего, из «Барселоны» даже не позвонили, чтобы попрощаться. В детстве я всегда мечтал играть за «Барселону». Но когда я попал в этот клуб, они не относились ко мне как к футболисту.

Я был игроком «Барселоны» и хотел, чтобы ко мне относились как к одному из футболистов команды. У других игроков была презентация после трансфера, а у меня её не было. Я был расстроен.

Матеус Фернандес намерен подать в суд на «Барселону» за досрочное расторжение контракта.

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:40
Сюсю заслужил только гном.
youtomee
youtomee
вчера в 20:55
В плюсе только Палмейрас, год назад продали, а теперь он просто так вернулся
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:08
Это его мнение!А правда посередине!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:59
Нехорошо поступили с Матеусом. Не дали ему даже шанса проявить себя. Зачем тогда покупали?
протон1
протон1
вчера в 19:57
так же поступили с дани алвесом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:56
В каталонском клубе всё решает карлик.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:51
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