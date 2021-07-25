Матеус Фернандес: «В „Барселоне“ ко мне не относились как к футболисту»

Бывший полузащитник «Барселоны» рассказал, что каталонский клуб уведомил его о расторжении контракта по электронной почте.

Я не знал о том, что контракт со мной будет разорван. Когда мне сообщили об этом, я не мог поверить в случившееся. Я был дома, мне пришло сообщение из клуба с вопросом, мой ли это адрес электронной почты. Я подтвердил, а затем получил письмо, что мой контракт разорван.

Я не понял этого, поэтому отправил письмо своему менеджеру и адвокату. Они сказали, что контракт действительно расторгнут. Прошло время, и моё имя появилось в прессе. Ни разговоров, ничего, из «Барселоны» даже не позвонили, чтобы попрощаться. В детстве я всегда мечтал играть за «Барселону». Но когда я попал в этот клуб, они не относились ко мне как к футболисту.

Я был игроком «Барселоны» и хотел, чтобы ко мне относились как к одному из футболистов команды. У других игроков была презентация после трансфера, а у меня её не было. Я был расстроен.