«Ман Сити» вновь обвиняют в нарушении финансового fair play

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вчера, 10:49

В Сети появились данные об электронных письмах, которые могут доказать, что «Манчестер Сити» нарушал финансовый фэйр-плей.

Утверждается, что в сезоне 2011/12 доход от спонсорской поддержки Etihad Shirt составил 4 миллиона фунтов, хотя клуб заявлял, что размер этой суммы – 12 млн фунтов.

Позже, летом 2014-го, человек, приближенный к клубу, посылал письмо, в котором утверждалось, что 10-летний контракт на 340 млн фунтов на самом деле финансируется через государственные структуры, а не компанией Etihad.

Недавно «Манчестер Сити» получил от УЕФА двухлетний еврокубковый бан и штраф в 30 миллионов евро за нарушение принципов финансового фэйр-плей. Апелляция «горожан» в CAS была частично удовлетворена.

Пару лет назад в центре скандала вокруг финансового фэйр-плей оказался другой европейский топ-клуб.