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«Ман Сити» вновь обвиняют в нарушении финансового fair play

вчера, 10:49

В Сети появились данные об электронных письмах, которые могут доказать, что «Манчестер Сити» нарушал финансовый фэйр-плей.

Утверждается, что в сезоне 2011/12 доход от спонсорской поддержки Etihad Shirt составил 4 миллиона фунтов, хотя клуб заявлял, что размер этой суммы – 12 млн фунтов.

Позже, летом 2014-го, человек, приближенный к клубу, посылал письмо, в котором утверждалось, что 10-летний контракт на 340 млн фунтов на самом деле финансируется через государственные структуры, а не компанией Etihad.

Недавно «Манчестер Сити» получил от УЕФА двухлетний еврокубковый бан и штраф в 30 миллионов евро за нарушение принципов финансового фэйр-плей. Апелляция «горожан» в CAS была частично удовлетворена.

Пару лет назад в центре скандала вокруг финансового фэйр-плей оказался другой европейский топ-клуб.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:34
Да ну нафиг?!....Ну все, шарлатан в Юве...Наконец то. Осталось ещё ПСЖ забанить
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:22
дойная корова.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:19
Расформировываем МС,лишаем его АПЛ на 20 лет и еврокубков.
После аппеляции: Штраф в 30 лямов и всё шито-крыто.
Вы бы к Барсе хоть разок присмотрелись,там у одного зарплата за 6-9 месяцев,как один топ-трансфер. Но нет же, пока ПСЖ и МС под прицелом,а в Каталонии всё по чесноку.
allemz
allemz
вчера в 15:59, ред.
Мансур имеет право вкладывать в свою частную собственность сколь угодно, понятное дело, что в начале его пути нужен был мощный стартовый капитал, чтобы в кратчайшие сроки преобразовать все клубные структуры и вывести инфраструктуру на запредельный уровень, создав мощный комплекс. При этом, установили себе планку, коль мы берём курс на долгосрочное развитие, будем брать игрока не больше чем за 70 лямов (потолок), не возрастного игрока и тем более состоявшуюся мегазвезду, а молодого, склонного к быстрому прогрессу благодаря созданному нами условиями. Это о чём говорит? Это говорит о наличии четко определенного плана. Это стратегия, а не тупое отваливание бабла неизвестно куда: Фелиш(124), Неймар и Мбаппе (222+180), Погба и Санчо(105+85), сумасшедших трансферов бездумных тугодумов-менеджеров достаточно, сами можете глянуть.
Скоулз и прочие великие игроки с восхищением отзывались о академии МС охотно отдавая сыновей в школу МС. Академии МС и Челси передовые в Англии, их игроки очень востребованы на внешнем рынке и в самой Англии трофеи делят на двоих, правда, в уходящем сезоне, титул АПЛ взяла молодёжка МС. Прорыв Фодена - тоже отличный тому пример, как человек в высококлассной команде с хорошей лавкой быстро апнулся по скиллам и занял место в основе. Все инвестиции дали свои плоды, МС как команда прогрессирует (даже астрофизиков привлекли, ахаха), берет трофеи, академия передовая в Англии, развивает свой бренд по всему миру, сам клуб больше всех клубов АПЛ заработал в уходящем сезоне. Клуб самодостаточен.
Недавно холдинг CFG (City Football Group), владеющий фарм-клубами МС, взял кредит на 600 лямов для инвестиции в развитие этих клубов. Все что расписал, это только одна миллионная часть того, что есть. Расписывать много, да и сами можете найти на англоязычных ресурсах о достижениях во всех сферах. Эти люди вкладываются в футбол, а не создают золотые клетки для суперзвезд.

Эта новость ещё лет 10 назад была, но ее каждый год мусолят, дабы очернить репутацию в глазах низкоинтеллектуальной общественности, ведь они схавают и особо заморачиваться не будут "почему именно так".
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 14:57
Берлускони чист аки младенец. Он друг Владимира.
Hitmans Manager
Hitmans Manager ответ Ozabot (раскрыть)
вчера в 13:30
    3ton
    3ton
    вчера в 12:22
    Раньше УЕФА плакал , что в футбол деньги не вкладывают ,а сейчас ноют , что вкладывают .
    По принципу НХЛ не хотят идти и придумывают велосипед
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 12:22, ред.
      Ozabot
      Ozabot
      вчера в 12:19
      Да отменили бы уже этот фейрплей — он же ни черта не работает. ПСЖ вон одной зарплаты платит больше, чем бюджет всей лиги, а все спонсоры у них свои же родственники, перекладывающие деньги из кармана в карман. То же самое в Сити. У «Реала», «Ромы», «Интера» и «Ювентуса» ряд спонсоров — компании, принадлежащие хозяевам этих же клубов. Все рисуют цифры, а единого норматива правил не существует. А наказывают только «Милан» и условные «Маккаби» с «Астаной».
      Overbeer
      Overbeer
      вчера в 11:42
      Опять ЛЧ мимо..
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Мessi 10 (раскрыть)
      вчера в 11:33
      Понимаешь ,все спонсоры Сити ,это компании Шейха его родственников ,и по его указанию они любые цифры рисуют ,у других клубов такое не получится
      cska1948
      cska1948 ответ swed27 (раскрыть)
      вчера в 11:32
      Жёсткие меры являются самыми эффективными.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 11:32
      Причем тут 10 лет ? Это старые нарушения просто вспомнили ,а вот это скорее недавнее
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 11:31
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 11:24
        Интересная система. Десять лет прошло, они схватились, наказывать будут.
        Да за 10 лет даже в тюрьму не посадят, срок давности.
        И потом, как они проверяли все эти данные? Выходит, условный болельщик Вася Пупкин может перевести в любимый клуб тыщу фунтов (благотворительность, помощь клубу).
        А они том в бумагах нужное количество нулей пририсуют? Или шеёх сотку лямов выделит, а они нолик отнимут. И ведь не проверят! Накрайняк, можно сослаться на опечатку, нули не правильно сосчитали...
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        вчера в 11:23
        И снова откупятся.
        swed27
        swed27 ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 11:23
        Вы предлагаете очень жестокие меры
        Elliada
        Elliada
        вчера в 11:14
        Пересу и другим за Суперлигу ничего, а для Сити наказание. Двойные стандарты
        Мessi 10
        Мessi 10
        вчера в 11:10
        Интересно получается, т.е. правдивость предоставляемой клубами информации о суммах контрактов со спонсорами УЕФА никак не может проверить? И разбирательства о нарушениях клубами феир-плей начинаются только после вот таких слитых инсайдерами переписок ?
        В чем тогда прозрачность этого принципа ? Клубам верят на слово об их финансах и никто ничего проверить не может.
        cska1948
        cska1948
        вчера в 11:07
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 10:55
          все никак не угомонятся))
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