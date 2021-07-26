«Ман Сити» вновь обвиняют в нарушении финансового fair play

В Сети появились данные об электронных письмах, которые могут доказать, что «Манчестер Сити» нарушал финансовый фэйр-плей.
Утверждается, что в сезоне 2011/12 доход от спонсорской поддержки Etihad Shirt составил 4 миллиона фунтов, хотя клуб заявлял, что размер этой суммы – 12 млн фунтов.
Позже, летом 2014-го, человек, приближенный к клубу, посылал письмо, в котором утверждалось, что 10-летний контракт на 340 млн фунтов на самом деле финансируется через государственные структуры, а не компанией Etihad.
Недавно «Манчестер Сити» получил от УЕФА двухлетний еврокубковый бан и штраф в 30 миллионов евро за нарушение принципов финансового фэйр-плей. Апелляция «горожан» в CAS была частично удовлетворена.
Пару лет назад в центре скандала вокруг финансового фэйр-плей оказался другой европейский топ-клуб.
После аппеляции: Штраф в 30 лямов и всё шито-крыто.
Вы бы к Барсе хоть разок присмотрелись,там у одного зарплата за 6-9 месяцев,как один топ-трансфер. Но нет же, пока ПСЖ и МС под прицелом,а в Каталонии всё по чесноку.
После аппеляции: Штраф в 30 лямов и всё шито-крыто.
Вы бы к Барсе хоть разок присмотрелись,там у одного зарплата за 6-9 месяцев,как один топ-трансфер. Но нет же, пока ПСЖ и МС под прицелом,а в Каталонии всё по чесноку.
Скоулз и прочие великие игроки с восхищением отзывались о академии МС охотно отдавая сыновей в школу МС. Академии МС и Челси передовые в Англии, их игроки очень востребованы на внешнем рынке и в самой Англии трофеи делят на двоих, правда, в уходящем сезоне, титул АПЛ взяла молодёжка МС. Прорыв Фодена - тоже отличный тому пример, как человек в высококлассной команде с хорошей лавкой быстро апнулся по скиллам и занял место в основе. Все инвестиции дали свои плоды, МС как команда прогрессирует (даже астрофизиков привлекли, ахаха), берет трофеи, академия передовая в Англии, развивает свой бренд по всему миру, сам клуб больше всех клубов АПЛ заработал в уходящем сезоне. Клуб самодостаточен.
Недавно холдинг CFG (City Football Group), владеющий фарм-клубами МС, взял кредит на 600 лямов для инвестиции в развитие этих клубов. Все что расписал, это только одна миллионная часть того, что есть. Расписывать много, да и сами можете найти на англоязычных ресурсах о достижениях во всех сферах. Эти люди вкладываются в футбол, а не создают золотые клетки для суперзвезд.
Эта новость ещё лет 10 назад была, но ее каждый год мусолят, дабы очернить репутацию в глазах низкоинтеллектуальной общественности, ведь они схавают и особо заморачиваться не будут "почему именно так".
Скоулз и прочие великие игроки с восхищением отзывались о академии МС охотно отдавая сыновей в школу МС. Академии МС и Челси передовые в Англии, их игроки очень востребованы на внешнем рынке и в самой Англии трофеи делят на двоих, правда, в уходящем сезоне, титул АПЛ взяла молодёжка МС. Прорыв Фодена - тоже отличный тому пример, как человек в высококлассной команде с хорошей лавкой быстро апнулся по скиллам и занял место в основе. Все инвестиции дали свои плоды, МС как команда прогрессирует (даже астрофизиков привлекли, ахаха), берет трофеи, академия передовая в Англии, развивает свой бренд по всему миру, сам клуб больше всех клубов АПЛ заработал в уходящем сезоне. Клуб самодостаточен.
Недавно холдинг CFG (City Football Group), владеющий фарм-клубами МС, взял кредит на 600 лямов для инвестиции в развитие этих клубов. Все что расписал, это только одна миллионная часть того, что есть. Расписывать много, да и сами можете найти на англоязычных ресурсах о достижениях во всех сферах. Эти люди вкладываются в футбол, а не создают золотые клетки для суперзвезд.
Эта новость ещё лет 10 назад была, но ее каждый год мусолят, дабы очернить репутацию в глазах низкоинтеллектуальной общественности, ведь они схавают и особо заморачиваться не будут "почему именно так".
По принципу НХЛ не хотят идти и придумывают велосипед
По принципу НХЛ не хотят идти и придумывают велосипед
Да за 10 лет даже в тюрьму не посадят, срок давности.
И потом, как они проверяли все эти данные? Выходит, условный болельщик Вася Пупкин может перевести в любимый клуб тыщу фунтов (благотворительность, помощь клубу).
А они том в бумагах нужное количество нулей пририсуют? Или шеёх сотку лямов выделит, а они нолик отнимут. И ведь не проверят! Накрайняк, можно сослаться на опечатку, нули не правильно сосчитали...
Да за 10 лет даже в тюрьму не посадят, срок давности.
И потом, как они проверяли все эти данные? Выходит, условный болельщик Вася Пупкин может перевести в любимый клуб тыщу фунтов (благотворительность, помощь клубу).
А они том в бумагах нужное количество нулей пририсуют? Или шеёх сотку лямов выделит, а они нолик отнимут. И ведь не проверят! Накрайняк, можно сослаться на опечатку, нули не правильно сосчитали...
В чем тогда прозрачность этого принципа ? Клубам верят на слово об их финансах и никто ничего проверить не может.
В чем тогда прозрачность этого принципа ? Клубам верят на слово об их финансах и никто ничего проверить не может.