Форвард «Сантоса» отказал «Бенфике» и близок к переходу в «Ювентус»

Нападающий «Сантоса» Кайо Жорже, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.
По информации источника, 19-летний бразилец отклонил предложение «Бенфики» и контактирует с «Ювентусом». Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.
Контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце 2021 года, поэтому «Ювентус» может подписать Жорже в январе на правах свободного агента, либо заплатить от 1 до 2 млн евро, чтобы «Сантос» отпустил форварда уже этим летом.
Ранее сообщалось о том, что Жорже якобы дал согласие на переход в другой клуб итальянской Серии А.
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