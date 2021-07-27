Форвард «Сантоса» отказал «Бенфике» и близок к переходу в «Ювентус»

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27 июля 2021, 07:34

Нападающий «Сантоса» , скорее всего, продолжит карьеру в Италии.

По информации источника, 19-летний бразилец отклонил предложение «Бенфики» и контактирует с «Ювентусом». Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце 2021 года, поэтому «Ювентус» может подписать Жорже в январе на правах свободного агента, либо заплатить от 1 до 2 млн евро, чтобы «Сантос» отпустил форварда уже этим летом.

Ранее сообщалось о том, что Жорже якобы дал согласие на переход в другой клуб итальянской Серии А.