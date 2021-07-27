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Форвард «Сантоса» отказал «Бенфике» и близок к переходу в «Ювентус»

27 июля 2021, 07:34

Нападающий «Сантоса» Кайо Жорже, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.

По информации источника, 19-летний бразилец отклонил предложение «Бенфики» и контактирует с «Ювентусом». Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце 2021 года, поэтому «Ювентус» может подписать Жорже в январе на правах свободного агента, либо заплатить от 1 до 2 млн евро, чтобы «Сантос» отпустил форварда уже этим летом.

Ранее сообщалось о том, что Жорже якобы дал согласие на переход в другой клуб итальянской Серии А.

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протон1
протон1
27 июля в 23:08
по мне бразильцы в юве всегда не очень играют..
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июля в 08:48
На место Роналду метит
ДАША Д
ДАША Д
27 июля в 08:45
Выбор у него шикарный.
Cat01
Cat01
27 июля в 08:42
Ювентус это хорошо
ОПС
ОПС
27 июля в 08:28
Ему виднее,наверное.
swed27
swed27
27 июля в 08:04
Зачем Юве столько форвардов?
sv_1969
sv_1969
27 июля в 07:55
Это его ошибка
shlomo
shlomo
27 июля в 07:51
Зря он отказал Бенфике....
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
27 июля в 07:47
Ювентус как всегда по дешевке или вообще свободным агентом задаром.
Levadia
Levadia
27 июля в 07:46
А кто у него агентом?
Папа?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 июля в 07:38
Удачи в новом клубе.
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