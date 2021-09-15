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Тренер «Легии»: «Кастрати использовал идеальный момент для гола»

15 сентября 2021, 20:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич поделился впечатлениями после победы на выезде над «Спартаком» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

Очень довольны игрой, хотя начало не было для нас удачным. Старались атаковать, к середине матча выровняли игру, заставили «Спартак» много бегать. Шансы забить у нас были, но мы ими не воспользовались – казалось, что ситуация благоволит «Спартаку». В перерыве показали видео футболистам, обсудили игру «Спартака» и как против них действовать. После перерыва было видно, что «Спартак» стремится к победе, а мы имели шансы на контратаках. Замены стали ключевыми – они дали нам больше шансов. Мы понимали, что Кастрати мог нам помочь – и он использовал идеальный момент для гола.

Было несколько волнительных моментов – в том числе с Пекхартом, поэтому мы довольны заменами. Поздравляю своих игроков с победой. Благодарны и тем, кто сумел быстро сделать визу для Кастрати.

«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
16 сентября в 00:29
    zim289
    zim289
    15 сентября в 22:50
    Спартак уже даже Кастрати обыгрывают 🤣🤣🤣
    ABir
    ABir
    15 сентября в 21:39
    Повезло с моментом, ну а мастерство Кастрати поставило точку в противостоянии со Спартаком
    n272nm
    n272nm
    15 сентября в 21:21
    Кастрати! КАСТРАТИ, КАРЛ!!!! Бугага :))))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 сентября в 20:55
    Весь наш футбол - одно сплошное кастрати.
    sv_1969
    sv_1969
    15 сентября в 20:49
    Трудно было не забить
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    15 сентября в 20:40
    Короче говоря - Кастрати попал в пах.
    протон
    протон
    15 сентября в 20:38
    Тренер «Легии»: «Кастрати использовал идеальный момент для кастраци
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 сентября в 20:37
    Победа вполне заслуженная.
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 сентября в 20:35
    "Профессор Варшавского университета" победил "топ-менеджера Лукойла". Но у второго денег больше!!!
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