Тренер «Легии»: «Кастрати использовал идеальный момент для гола»

Главный тренер «Легии» поделился впечатлениями после победы на выезде над «Спартаком» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

Очень довольны игрой, хотя начало не было для нас удачным. Старались атаковать, к середине матча выровняли игру, заставили «Спартак» много бегать. Шансы забить у нас были, но мы ими не воспользовались – казалось, что ситуация благоволит «Спартаку». В перерыве показали видео футболистам, обсудили игру «Спартака» и как против них действовать. После перерыва было видно, что «Спартак» стремится к победе, а мы имели шансы на контратаках. Замены стали ключевыми – они дали нам больше шансов. Мы понимали, что Кастрати мог нам помочь – и он использовал идеальный момент для гола.

Было несколько волнительных моментов – в том числе с Пекхартом, поэтому мы довольны заменами. Поздравляю своих игроков с победой. Благодарны и тем, кто сумел быстро сделать визу для Кастрати.