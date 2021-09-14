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Экс-президент ФИФА Блаттер: «Виталий Мутко — великолепный политик»

14 сентября 2021, 19:38

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал, с кем из российских руководителей взаимодействовал лучше всего.

Это Вячеслав Колосков, потому что он пришёл в ФИФА, когда я был техническим директором. Он работал изначально вице-президентом ФИФА, потому что в то время вице-президентство было неразрывно связано с СССР. Естественно, в то время вице-президентом был русский. Позже он стал президентом федерации РФС, но мы продолжали поддерживать контакт с ним и его семьёй.

А второй человек, которого выделю, — великолепный политик Виталий Мутко из Санкт-Петербурга, у нас был хороший контакт. Мутко сыграл значительную роль в решении проблем после Олимпиады в Сочи. Но то, что мы сейчас видим, — русских на играх не обозначают как русских — очень печально.

Напомним, что Блаттер был отстранён от футбола на 6 лет и 8 месяцев.

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Все комментарии
ZA POROGA
ZA POROGA
15 сентября в 08:11
одна шайка ...
Triem
Triem
14 сентября в 22:08
Немало ему видать "отшелушил" Мутко
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 21:23
Виталя хорошо подмазал
berda2003
berda2003
14 сентября в 20:49, ред.
русских на играх не обозначают как русских... зато у русских есть замечательный политик, который шпарит по-англиски... и его обозначают, как друга и подарили банк дом.рф
Конь 666
Конь 666
14 сентября в 20:47
Из одной шайки пенсионеров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 20:39
Мутко знает как удержаться на плаву!
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 20:38
Великолепный политик Виталий Мутко из Санкт-Петербурга, у нас был хороший контакт !!!)))

Песни танцы 🕺🕺 всякий час, так что голову вскружило !?!))
Союзник противников
Союзник противников
14 сентября в 20:32
...и первоклассный моторист каботажного плавания.Пропал талант,мог главным механиком уездного флота стать,но сгубили политика и футбол. Ну ровно как про Бонапарта :"Он мог стать великим учёным,а стал императором...Какое падение!".
Василий 50
Василий 50
14 сентября в 20:27
А это он к чему?
drug01
drug01
14 сентября в 20:20
Он вошёл уже в историю
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
14 сентября в 20:20
Мутко великолепный политик😂😂
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 20:15
А то что русских не обозначают как русских - это и есть заслуга великолепного политика.
beefs
beefs
14 сентября в 20:06
Ха-ха-ха, а дальше дух перехватывает...
STVA 1
STVA 1 ответ dzvinka (раскрыть)
14 сентября в 20:02
Да это понятно!На кой себя дураком то на весь мир выставлять?))
протон
протон
14 сентября в 19:56
Это ж сколько миллионов отвалили дедушке Блаттеру, что он до сих пор с такими восторгами о наших политиканах говорит? да еще и Шейк бонусом, с помощью которой его и вербовали
dzvinka
dzvinka ответ STVA 1 (раскрыть)
14 сентября в 19:56
ну кто бабками закидывал, того дед и хвалит, про этого деда всем все уже ясно))
протон
протон
14 сентября в 19:56
Один жулик воссторгается другим)))
sv_1969
sv_1969
14 сентября в 19:43
Уххх! Скорую в студию))
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 19:42
Пил чай и чуть не подавился!Во дед про муДько загнул))
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