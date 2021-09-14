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Тренер «Янг Бойз»: «Обыграть МЮ в Лиге чемпионов — это уникально»

14 сентября 2021, 23:30
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Янг Бойз» Дэвид Вагнер поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы уже выиграли пару матчей, но обыграть «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов — это уникально. Я просто очень рад за всех, кто был свидетелем этого. Каждый человек здесь сыграл свою роль.

Парни превзошли все свои возможности. Это возможно только при большой поддержке. Мы хотели показать нашу интенсивность, нашу агрессию и нашу страсть. Ребята справились блестяще и заслуживают огромной похвалы.

В последних матчах Лиги чемпионов МЮ имеет удручающую статистику.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
vadik_7070
vadik_7070
15 сентября в 16:24
Кристина нырял но судья не помог.
Klaus-S
Klaus-S
15 сентября в 09:43
Вагнер - это тот что кум Клоппа?
Ну так, не удивлён тогда победе Янг Бойза.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 сентября в 07:45
Вот с каких клубов должны брать пример наши команды. Молодцы Бойзы.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 сентября в 07:19
МЮ тут случайный гость, а вот швейцары не раз уже уже оставляли манков с носом. У МЮ как не было команды так и нет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 сентября в 07:17
Этот МЮ сильно переоценён, крепкий клуб, но не более.
ДАША Д
ДАША Д
15 сентября в 07:16
Тут есть чем гордиться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 05:29
Да молодцы ребята, что там говорить бились насмерть.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 сентября в 04:57
Очень неожиданный результат - однако.
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 03:25
Видать судьбинушка сегодня так распорядилась !
mihaluch
mihaluch
15 сентября в 02:58
Этим уже никого не удивишь
STVA 1
STVA 1
15 сентября в 00:02
Статистика убийственная для МЮ)))
zooveterinar
zooveterinar
14 сентября в 23:51
Молодцы,и Рон не помог !!!
beefs
beefs
14 сентября в 23:44
Удивительно, но факт...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 23:41
Оказывается что обыграть «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов — это не уникально. Но Вы молодец, Ваша тактика увенчалась успехом. Конечно красная карточка вам помогла, но в целом хорошо играли. Теперь надо в том же духе играть с другими командами. Из этой группы любая команда может выйти в плей-офф. Ну, Роналду пока не завоевал кубок Лиги Европы, так что...
В следующих матчах даже будет жарче.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 сентября в 23:32
Они и играли хорошо
протон
протон
14 сентября в 23:32
Изначально тренерское поражение, состав непонятный, схема давно работает через раз, игра трусливая, замены ссе мимо, ну и вишенка на торте Лингард, нужно было отпустить парня, не будет он за рыжего физрука биться.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 23:31
Неожиданный результат для МЮ
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