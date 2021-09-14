Тренер «Янг Бойз»: «Обыграть МЮ в Лиге чемпионов — это уникально»

Главный тренер «Янг Бойз» поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы уже выиграли пару матчей, но обыграть «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов — это уникально. Я просто очень рад за всех, кто был свидетелем этого. Каждый человек здесь сыграл свою роль.

Парни превзошли все свои возможности. Это возможно только при большой поддержке. Мы хотели показать нашу интенсивность, нашу агрессию и нашу страсть. Ребята справились блестяще и заслуживают огромной похвалы.