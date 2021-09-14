Магуайр: «У „Янг Бойз“ не было никаких серьёзных моментов»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мыслями после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).
Это первая игра в группе. У нас еще много матчей, которые нужно отыграть, и мы должны это сделать. Мы постараемся набрать три очка в нашей следующей игре и наберем обороты оттуда.
Мы хорошо начали второй тайм. Я думаю, что изменения помогли нам намного лучше защищать дальние передачи. На самом деле у соперника не было никаких серьезных моментов. В конце концов, это разочаровывает.
Это футбол. Люди совершают ошибки – мы не виним Лингарда. Я уверен, что все на этом поле сегодня совершили ошибку. Я уверен, что Джесси возьмет себя в руки.
В последних матчах Лиги чемпионов МЮ имеет удручающую статистику.
Неожиданно, но заслуженно.
Всем здоровья.
Неожиданно, но заслуженно.
Всем здоровья.