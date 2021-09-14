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Магуайр: «У „Янг Бойз“ не было никаких серьёзных моментов»

14 сентября 2021, 22:55
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мыслями после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

Это первая игра в группе. У нас еще много матчей, которые нужно отыграть, и мы должны это сделать. Мы постараемся набрать три очка в нашей следующей игре и наберем обороты оттуда.

Мы хорошо начали второй тайм. Я думаю, что изменения помогли нам намного лучше защищать дальние передачи. На самом деле у соперника не было никаких серьезных моментов. В конце концов, это разочаровывает.

Это футбол. Люди совершают ошибки – мы не виним Лингарда. Я уверен, что все на этом поле сегодня совершили ошибку. Я уверен, что Джесси возьмет себя в руки.

В последних матчах Лиги чемпионов МЮ имеет удручающую статистику.

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Все комментарии
galem72
galem72
15 сентября в 10:59
Однако же пацаны из Берна размотали МЮ на раз-два. Так что нечего бравировать после откровенного фэйла.
k9h5yyw5cpvm
k9h5yyw5cpvm
15 сентября в 06:38
Лузер ты Харя! Конкретный, большой, тупой и безъяицый! Лео Бонуччи подтвердит!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 сентября в 06:14
Счёт на табло.
cmgnae3y6n7p
cmgnae3y6n7p
15 сентября в 05:44
Но тем не менее вынесли вас только в путь
firewing
firewing
15 сентября в 03:49
А у МЮ не было нужного процента стали в тестикулах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 02:05
Янг Бойз играли лучше и победили заслуженно.
mihaluch
mihaluch
15 сентября в 01:57
Ни чего не мог поделать МЮ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 23:40
И в меньшистве должны были выигрывать!
Ice van Reed
Ice van Reed
14 сентября в 23:30
„Янг Бойз“ С заслуженной победой!!! Игра показала у кого есть Бубенцы, а кто ходит без них в тренерском цеху!!!
Василий 50
Василий 50
14 сентября в 23:24
Не ной, они заслужили победу
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 23:21
На табло смотри
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 23:20
— Харри Магуайр что Вы говорите? Если так пойдет и дальше, то вообще в плей-офф вам не светит. Вильярреал, Аталанта, команды которые вам не дадут спокойно дышать. Разве что если они между собой поделят очки, и только это поможет вам занят третье место. Вот и эффект первого матча, даже Челси не может забить Зениту(пока). По крайней мере так интереснее.
dzvinka
dzvinka
14 сентября в 23:18
а чего ж ВХ не продали его, деньги же предлагали, какие-то))
Джесси останется с нами, говорили они.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября в 23:14, ред.
Если момент приводит к голу, то абсолютно неважно серьезный он или несерьезный. Янг Бойз победил вполне заслуженно. Понятно что немалую роль в этой победе сыграло удаление Ван-Биссака, но, надо признать, вполне заслуженное, аккуратнее надо быть. Но и в равных составах хозяева очень неплохо смотрелись, так что принижать победу хозяев не стоит. Дожали в концовке вполне по делу.
Неожиданно, но заслуженно.
Всем здоровья.
протон
протон
14 сентября в 23:01
За всю игру два удара Мю нанес, а он это говорит) А Сульшер убирает того кто эти два удара нанес, и ведь выпустил вместо него именно Лингарда
Сразу видны амбиции МЮ в ЛЧ. Так держать..Ну Лигу Европы Роналду ещё не брал.
Ice van Reed
Ice van Reed
14 сентября в 23:01
а у МЮ после 25-й минуты не было ни одного момента у ворот соперника, точнее ни одного удара в створ ворот!!!
протон
протон
14 сентября в 23:00
Хари, чем то мне напоминает джикию, вроде без него не куда, а с ним ещё хуже
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 22:56
Счет на табло
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