«Было непросто против чемпионов России». Тухель — после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» подвел итог матча с «Зенитом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить — это очередной шаг вперед для нас.

Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре.