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«Было непросто против чемпионов России». Тухель — после матча с «Зенитом»

15 сентября 2021, 00:38
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итог матча с «Зенитом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить — это очередной шаг вперед для нас.

Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре.

Также игру «Зенита» в матче с «Челси» оценил наставник петербургской команды Сергей Семак.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
15 сентября в 13:50
Главный результат в том, что новички ЛЧ в Зените уверенно прошли проверку боем в тяжёлой игре с обладателем Кубка ЛЧ. Даже совсем молодой Кравцов нисколько не тушевался перед грандами и своей игры не потерял. Пример полезный для всей молодёжи РПЛ, и не только для молодёжи, ведь наши зачастую проигрывают на полях ЕК из-за излишнего пиетета перед заморскими клубами.
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
15 сентября в 13:46
Увидим что получится. Может Челси и убиваться не придётся к тому времени. Я календарь не смотрел
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
15 сентября в 13:37
Поставит - другого варианта нет, но контратак будет больше и новички ЛЧ будут увереннее и смелее.
oFANATo
oFANATo
15 сентября в 10:35
Челси не напрягаясь взял дежурные три очка....Тухель лукавит.
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 09:56
Надо же как-то оправдывать невзрачную игру руководимой тобой команды!
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
15 сентября в 09:04
Я думаю им в Питере будет проще. Зениту придётся атаковать, а у аристократ подбор игроков в разы лучше. Будет больше пространства. Если правда Серёга и дома автобус не поставит.
ZIBO rock
ZIBO rock
15 сентября в 08:55
Тухель лукавит, уж чего-чего но движения и уж тем более в нем высокой интенсивности у Челси не было! Во втором тайме от "высокой интенсивности движения" я начал дремать!
ДАША Д
ДАША Д
15 сентября в 08:18
Действительно получилось очень тяжело.
shlomo2
shlomo2
15 сентября в 08:00
На всякий случай подмазал телегу...ведь предстоит вояж в Питер
2qqvbsz3va8d
2qqvbsz3va8d
15 сентября в 07:51
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 сентября в 07:40
    На удивление сыграли неплохо
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    15 сентября в 07:37
    Лукавит он, ох лукавит...
    Futurista
    Futurista
    15 сентября в 07:37, ред.
    За такие игры вполноги футбольный бог обычно наказывает впоследствии...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    15 сентября в 07:32
    Это просто вежливость
    Василий 50
    Василий 50
    15 сентября в 07:30
    Звучит, как похвала
    stanichnik
    stanichnik
    15 сентября в 07:30
    Наш чемпион показал, что тоже кое-что может.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    15 сентября в 07:27
    Это банальная фраза
    Gahi
    Gahi
    15 сентября в 07:25
    Нужно продолжать Зениту работать над командной игрой и эффективно использовать свои моменты, а бразильцам меньше тянуть одеяло на себя а больше играть на команду. Тогда получится больше создавать моментов у ворот соперника и следовательно забивать голы. Удачи Зениту в следующий игре.
    STVA 1
    STVA 1
    15 сентября в 07:17
    Можно сказать похвалил пешеходов)))
    ОПС
    ОПС
    15 сентября в 06:57
    Но получилось.
    shlomo
    shlomo
    15 сентября в 06:48
    Нужно продолжать в том же духе....молодцы
    fvnfpyc2q6n9
    fvnfpyc2q6n9
    15 сентября в 06:47
    Это сказано чтобы за режим лайт не ругали
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 сентября в 06:36
    Томас лукавит, Челси играл на пониженных передачах.
    sv_1969
    sv_1969
    15 сентября в 06:16
    Думаю в Питере Челси разберется без проблем!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 сентября в 06:00
    Кому щас легко?
    Аксинья
    Аксинья
    15 сентября в 05:59
    Отмазывается за то что что играли не в полную силу....
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    15 сентября в 05:47
    Челси не напрягался
    ABir
    ABir
    15 сентября в 05:20
    Да Зенит смотрелся местами не плохо, но все же разница в классе между чемпионом России и обладателем кубка ЛЧ пока весьма ощутима. Надо делать выводы и работать дальше
    swed27
    swed27
    15 сентября в 04:43
    Посмотрим что будет дальше Зениту по силам выйти в весеннюю часть еврокубков
    Ironigor
    Ironigor
    15 сентября в 01:23, ред.
    Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня.
    Даже не знаю как реагировать на слова главного тренера Челси. С одной стороны Зенит действительно сегодня был достаточно хорош в обороне и не дал Челси ни одного шанса открыть счёт в первом тайме, а с другой стороны Челси та команда которая может сделать счёт тогда когда ей это бывает необходимо. И думаю в любом случае Зенит не ушёл со стадиона без пропущенного мяча. И даже как говорит Тухель, что в составе Зенита и есть много игроков высокого уровня, но и они не смогли остановить человека-машину по фамили Лукаку. Он всё-таки забил свой очередной гол, и первый гол в Лиге Чемпионов за лондонский Челси !
    Челси выполнила свой план на игру и спокойно довела матч до победы ✌. А Зенит достойно сражался и не пропустил больше одного мяча играя в гостях у одной из самых сильных команд, обладателем Лиги Чемпионов прошлого сезона, и это действительно идёт в зачёт, такой результат для Зенита. Мои поздравления Челси ! Всем Добра !!!
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