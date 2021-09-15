«Было непросто против чемпионов России». Тухель — после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итог матча с «Зенитом» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить — это очередной шаг вперед для нас.
Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре.
Также игру «Зенита» в матче с «Челси» оценил наставник петербургской команды Сергей Семак.
Даже не знаю как реагировать на слова главного тренера Челси. С одной стороны Зенит действительно сегодня был достаточно хорош в обороне и не дал Челси ни одного шанса открыть счёт в первом тайме, а с другой стороны Челси та команда которая может сделать счёт тогда когда ей это бывает необходимо. И думаю в любом случае Зенит не ушёл со стадиона без пропущенного мяча. И даже как говорит Тухель, что в составе Зенита и есть много игроков высокого уровня, но и они не смогли остановить человека-машину по фамили Лукаку. Он всё-таки забил свой очередной гол, и первый гол в Лиге Чемпионов за лондонский Челси !
Челси выполнила свой план на игру и спокойно довела матч до победы ✌. А Зенит достойно сражался и не пропустил больше одного мяча играя в гостях у одной из самых сильных команд, обладателем Лиги Чемпионов прошлого сезона, и это действительно идёт в зачёт, такой результат для Зенита. Мои поздравления Челси ! Всем Добра !!!
Даже не знаю как реагировать на слова главного тренера Челси. С одной стороны Зенит действительно сегодня был достаточно хорош в обороне и не дал Челси ни одного шанса открыть счёт в первом тайме, а с другой стороны Челси та команда которая может сделать счёт тогда когда ей это бывает необходимо. И думаю в любом случае Зенит не ушёл со стадиона без пропущенного мяча. И даже как говорит Тухель, что в составе Зенита и есть много игроков высокого уровня, но и они не смогли остановить человека-машину по фамили Лукаку. Он всё-таки забил свой очередной гол, и первый гол в Лиге Чемпионов за лондонский Челси !
Челси выполнила свой план на игру и спокойно довела матч до победы ✌. А Зенит достойно сражался и не пропустил больше одного мяча играя в гостях у одной из самых сильных команд, обладателем Лиги Чемпионов прошлого сезона, и это действительно идёт в зачёт, такой результат для Зенита. Мои поздравления Челси ! Всем Добра !!!