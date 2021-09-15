Спортдиректор ПСЖ: «Не понравилось поведение „Реала“ в отношении Мбаппе» .

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15 сентября 2021, 11:01

В руководстве «Пари Сен-Жермен» остались недовольны переговорами с мадридским «Реалом» касательно возможного переезда в стан «сливочных». Об этом рассказал спортивный директор парижан Леонардо:

Нам не понравилось поведение «Реала» в отношении Мбаппе. За день до закрытия трансферного окна мы даже не получили финальный запрос. Признаться честно, мы не думали продавать его. Предложение, изначально поступившее к нам, было недостаточным. Это меньше, чем мы заплатили за Килиана.