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Спортдиректор ПСЖ: «Не понравилось поведение „Реала“ в отношении Мбаппе»

15 сентября 2021, 11:01

В руководстве «Пари Сен-Жермен» остались недовольны переговорами с мадридским «Реалом» касательно возможного переезда Килиана Мбаппе в стан «сливочных». Об этом рассказал спортивный директор парижан Леонардо:

Нам не понравилось поведение «Реала» в отношении Мбаппе. За день до закрытия трансферного окна мы даже не получили финальный запрос. Признаться честно, мы не думали продавать его. Предложение, изначально поступившее к нам, было недостаточным. Это меньше, чем мы заплатили за Килиана.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Футболист не хочет его продлевать и стремится перейти в «Реал».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ Kavaro (раскрыть)
15 сентября в 17:56
Для ПСЖ ФФП не писан поэтому шейхам абсолютно все равно уйдет Мбаппе за 160 млн или бесплатно. Но то что он уйдет еще не факт. До лета все может измениться. Погба тоже собирался в Реал свободным агентом но с приходом в МЮ Роналду передумал и готов продлить контракт. Может и Мбаппе поиграв с Месси передумает уходить из Парижа.
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ Kavaro (раскрыть)
15 сентября в 17:11
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    15 сентября в 17:09
    Лучше бы говорили о своем глупом поведении ,свой шанс шейхи упустили ,не захотели по хорошему ,значит просто так заберём ,ни для кого не секрет Перес своего всегда добивается и берет то что нам нужно!!
    Ironigor
    Ironigor
    15 сентября в 12:38
    Спортдиректор ПСЖ: «Не понравилось поведение „Реала“ в отношении Мбаппе» .
    Как говорится, - Жадность фраера сгубила !!!
    Непрофессиональная отценка экономической целесообразности проекта по имени Мбаппе и отказ от проведения маркетинговых исследований приводит к тому что вложенные миллионы 💰🏦💲, в самое ближайшее время будут махать вам ручкой из Реала !!!
    Nazi
    Nazi
    15 сентября в 12:37
      КЭТиК
      КЭТиК
      15 сентября в 12:27
      Тем не менее Мбаппе недоволен.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      15 сентября в 12:12
      О чём тут говорить, прошляпили сами а теперь ищут крайних, Реал предложил 180 млн парижане захотели 220 теперь заплакали эти деньги и наверняка Мбаппе уйдёт в Реал бесплатно.
      Любoмир
      Любoмир
      15 сентября в 12:08
      Да все понятно было с Реалом...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      15 сентября в 12:02
      Перес мутный чувак
      Kavaro
      Kavaro ответ 1bear (раскрыть)
      15 сентября в 11:49
      А что они сделают? Пристрелят его?
      Kavaro
      Kavaro
      15 сентября в 11:48
      А на что вы надеялись дыбылы? Взять на понт Переса? Нужно было соглашаться на предложение в 160 лямов, а теперь Реал рать хотел понравилось вам что то, или нет. Вы потеряете Мбаппе бесплатно.
      1bear
      1bear
      15 сентября в 11:42
      назревает конфликт в котором много правых и виноватых...
      ...а Мбаппе лучше бы было продлить контракт - свободным агентом его никто не отпустит...
      pele1981
      pele1981
      15 сентября в 11:26
      Зимой не продадите - летом уйдет бесплатно. А это будет еще меньше того, что заплатили!
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      15 сентября в 11:14
      Ну так то ПСЖ тоже не образец для подражания.
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