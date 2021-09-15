Спортдиректор ПСЖ: «Не понравилось поведение „Реала“ в отношении Мбаппе» .

В руководстве «Пари Сен-Жермен» остались недовольны переговорами с мадридским «Реалом» касательно возможного переезда Килиана Мбаппе в стан «сливочных». Об этом рассказал спортивный директор парижан Леонардо:
Нам не понравилось поведение «Реала» в отношении Мбаппе. За день до закрытия трансферного окна мы даже не получили финальный запрос. Признаться честно, мы не думали продавать его. Предложение, изначально поступившее к нам, было недостаточным. Это меньше, чем мы заплатили за Килиана.
Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Футболист не хочет его продлевать и стремится перейти в «Реал».
Как говорится, - Жадность фраера сгубила !!!
Непрофессиональная отценка экономической целесообразности проекта по имени Мбаппе и отказ от проведения маркетинговых исследований приводит к тому что вложенные миллионы 💰🏦💲, в самое ближайшее время будут махать вам ручкой из Реала !!!
Как говорится, - Жадность фраера сгубила !!!
Непрофессиональная отценка экономической целесообразности проекта по имени Мбаппе и отказ от проведения маркетинговых исследований приводит к тому что вложенные миллионы 💰🏦💲, в самое ближайшее время будут махать вам ручкой из Реала !!!
...а Мбаппе лучше бы было продлить контракт - свободным агентом его никто не отпустит...
...а Мбаппе лучше бы было продлить контракт - свободным агентом его никто не отпустит...