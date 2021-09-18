Месси имеет лучший рейтинг среди всех игроков в FIFA 22

Компания EA Sports опубликовала официальные рейтинги футболистов в игре FIFA 22.
Наивысший рейтинг имеет нападающий ПСЖ Лионель Месси (93), следом за ним идёт форвард «Баварии» Роберт Левандовски (92). Третье место с рейтингом 91 между собой делят Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак. Лучший рейтинг среди защитников имеет Вирджил ван Дейк (89) из «Ливерпуля».
Напомним, что в FIFA 22 не будет итальянского топ-клуба, который подписал соглашение с Pro Evolution Soccer.