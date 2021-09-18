Месси имеет лучший рейтинг среди всех игроков в FIFA 22

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18 сентября 2021, 22:39

Компания EA Sports опубликовала официальные рейтинги футболистов в игре FIFA 22.

Наивысший рейтинг имеет нападающий ПСЖ (93), следом за ним идёт форвард «Баварии» (92). Третье место с рейтингом 91 между собой делят , , , Неймар и . Лучший рейтинг среди защитников имеет (89) из «Ливерпуля».