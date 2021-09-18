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Месси имеет лучший рейтинг среди всех игроков в FIFA 22

18 сентября 2021, 22:39

Компания EA Sports опубликовала официальные рейтинги футболистов в игре FIFA 22.

Наивысший рейтинг имеет нападающий ПСЖ Лионель Месси (93), следом за ним идёт форвард «Баварии» Роберт Левандовски (92). Третье место с рейтингом 91 между собой делят Криштиану Роналду, Кевин Де Брюйне, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак. Лучший рейтинг среди защитников имеет Вирджил ван Дейк (89) из «Ливерпуля».

Месси имеет лучший рейтинг среди всех игроков в FIFA 22

Месси имеет лучший рейтинг среди всех игроков в FIFA 22

Месси имеет лучший рейтинг среди всех игроков в FIFA 22

Напомним, что в FIFA 22 не будет итальянского топ-клуба, который подписал соглашение с Pro Evolution Soccer.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
19 сентября в 14:24
    Karkaz
    Karkaz ответ ДСА (раскрыть)
    19 сентября в 12:21
    Не то что не все, а сейчас даже еще больше стали играть с появлением мощных смартфонов и всяких онлайн игр.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ протон (раскрыть)
    19 сентября в 10:55
    Где взять харизму зажравшимся с юных лет? Мужчина может быть мужчиной, только если ему иногда приходилось и поголодать и что-то добыть трудом. А эти с юных лет уже миллионеры все и неженки
    Incredulous
    Incredulous ответ Cat01 (раскрыть)
    19 сентября в 06:38
    В зарплатной ведомости
    ДСА
    ДСА
    19 сентября в 06:33
    Неужели ещё не всё наигрались в эти игрушки?
    mihaluch
    mihaluch
    19 сентября в 03:38
    Список почти соответствует действительности.
    Cat01
    Cat01
    19 сентября в 00:13
    Он в любой команде будет лучший
    Igo0rek
    Igo0rek ответ протон (раскрыть)
    18 сентября в 23:22
    Зеедорф, Дида, Каладзе, Костакурта, Амброзини - это конечно верх харизматичности... Киллиан Мёрфи на фоне их просто курит в сторонке.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    18 сентября в 23:09
    Облак чисто батюшка
    Romeo 777
    Romeo 777
    18 сентября в 23:01
    Сразу 99 надо было Месси накрутить...
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    18 сентября в 22:55
    Никогда не играл, но в целом норм рейтинги.
    протон
    протон
    18 сентября в 22:44
    Читаю список и понимаю до чего же современные звёзды футбола не харизматичные, в начале нулевых в одном Милане было больше культовых футбольных личностей чем в этом списке.
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