Лингард сыграет в FIFA 21 против боксёра Энтони Джошуа

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сообщил, что примет участие в киберспортивном турнире, где сыграет против британского боксёра, чемпиона мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа думает, что он король ринга и FIFA! Что ж, я покажу ему 21 июня в 11:30 по британскому времени (13:30 по МСК) в рамках крупнейшего в мире благотворительного киберспортивного фестиваля. Давайте посмотрим, кто настоящий чемпион в супертяжелом весе FIFA 21.
Посмотреть трансляцию в указанное время вы сможете по ссылке. Ранее Энтони Джошуа рассказал, какой футболист смог бы сделать карьеру в боксе.