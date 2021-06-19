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Лингард сыграет в FIFA 21 против боксёра Энтони Джошуа

вчера, 21:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сообщил, что примет участие в киберспортивном турнире, где сыграет против британского боксёра, чемпиона мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа.

Энтони Джошуа думает, что он король ринга и FIFA! Что ж, я покажу ему 21 июня в 11:30 по британскому времени (13:30 по МСК) в рамках крупнейшего в мире благотворительного киберспортивного фестиваля. Давайте посмотрим, кто настоящий чемпион в супертяжелом весе FIFA 21.

Посмотреть трансляцию в указанное время вы сможете по ссылке. Ранее Энтони Джошуа рассказал, какой футболист смог бы сделать карьеру в боксе.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:03, ред.
а на х...это нам тут надо ещё напишите он через час пойдёт в кабак или в душь с боксёром
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Вот это интересно...
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