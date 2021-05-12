Скопинцев: «Мы с Фоминым — почитатели английского футбола»

Защитник «Динамо» признался, что часто играет в компьютерные игры со своим одноклубником .

Недавно играли в футбольный менеджер с Фоминым. Я играл за «Челси», а Даниил — за «Арсенал». Он говорил, что моя команда сильнее! Я отвечал, что у него тоже хорошая. Можно сказать, что мы с ним почитатели английского футбола.

В игре я выбираю схему 4-3-3 или 4-2-2, а Фомин — 4-2-3-1.