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Скопинцев: «Мы с Фоминым — почитатели английского футбола»

12 мая 2021, 23:35

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев признался, что часто играет в компьютерные игры со своим одноклубником Даниилом Фоминым.

Недавно играли в футбольный менеджер с Фоминым. Я играл за «Челси», а Даниил — за «Арсенал». Он говорил, что моя команда сильнее! Я отвечал, что у него тоже хорошая. Можно сказать, что мы с ним почитатели английского футбола.

В игре я выбираю схему 4-3-3 или 4-2-2, а Фомин — 4-2-3-1.

Недавно Фомин заявил, что любит читать книги.

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Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 09:50, ред.
Поэтому ничего в жизни и не добьётесь,поскольку ПОЧИТАЕТЕ не свой труд,свои достижения (к которым надо стремиться) и свою страну. Вам платят безумные деньги,а вы вполноги бегаете и играете в чужих кумиров.
А Фомин врал про книги-если тренироваться на износ и в игры шпандорить,то где время на книги?
Василий Корнечук
Василий Корнечук
13 мая в 00:01
почитать людей с деньгами легко
beefs
beefs
12 мая в 23:51
ну, очень интересная информация...
VeniaminS
VeniaminS
12 мая в 23:39
Хороший футбол.
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