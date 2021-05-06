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FIFA Online 4 стала доступна для игроков из России и стран СНГ

06 мая 2021, 16:14

Видеоигра FIFA Online 4 стала доступна для пользователей из России и стран СНГ. Об этом сообщает официальное сообщество игры Вконтакте.

С радостью сообщаем, что серверы EA SPORTS™ FIFA Online 4, бесплатной многопользовательской игры, разработанной Electronic Arts для платформы PC, официально запущены!

Поклонников футбола ждут более 17 000 спортсменов, как действующих игроков, так и звезд прошлого, а также свыше 600 команд из более чем 30 мировых турниров, включая Лигу чемпионов! Комфортную игру для максимального количества пользователей из России и стран СНГ обеспечат выделенные серверы, расположенные на территории от Москвы до Владивостока.

Разнообразные режимы игры, список которых постепенно будет расширяться, особые классы игроков и более 300 часов профессионального озвучивания от мастеров микрофона Василия Уткина и Дмитрия Шнякина.

Скачать игру можно на официальном сайте.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 мая в 17:53
Приятная инфа до момента вася уткин.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 17:09
Будет чем заняться!
sv_1969
sv_1969
06 мая в 16:29
Хорошо хоть не Чердак комментирует
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 16:22
Радость то какая...
ДСА
ДСА
06 мая в 16:16
Кому делать нечего, могут поиграть.
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