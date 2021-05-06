FIFA Online 4 стала доступна для игроков из России и стран СНГ

Видеоигра FIFA Online 4 стала доступна для пользователей из России и стран СНГ . Об этом сообщает официальное сообщество игры Вконтакте.

С радостью сообщаем, что серверы EA SPORTS™ FIFA Online 4, бесплатной многопользовательской игры, разработанной Electronic Arts для платформы PC, официально запущены!

Поклонников футбола ждут более 17 000 спортсменов, как действующих игроков, так и звезд прошлого, а также свыше 600 команд из более чем 30 мировых турниров, включая Лигу чемпионов! Комфортную игру для максимального количества пользователей из России и стран СНГ обеспечат выделенные серверы, расположенные на территории от Москвы до Владивостока.

Разнообразные режимы игры, список которых постепенно будет расширяться, особые классы игроков и более 300 часов профессионального озвучивания от мастеров микрофона Василия Уткина и Дмитрия Шнякина.