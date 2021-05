«Аталанты» больше не будет в играх FIFA

Пресс-служба «Аталанты» объявила о подписании соглашения с разработчиком видеоигр Konami.

Теперь команда официально будет представлена только в играх серии Pro Evolution Soccer ( PES ). В FIFA у нее будет другое название и другая форма с логотипом.

Siamo entusiasti di annunciare @Konami quale nuovo Official Video Game Partner di #Atalanta! Benvenuti! 🤝



We’re excited to announce that #Konami has become Atalanta new Official Video Game Partner! Welcome! 🎮



