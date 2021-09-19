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Аршавин считает, что Агаларов может быть вызван в сборную России

19 сентября 2021, 09:06

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об игре форварда «Уфы» Гамида Агаларова, который единолично возглавил рейтинг бомбардиров РПЛ.

Думаю, что до зимы он точно дотянет в «Уфе», потому что трансферных окон нет. Он уже себя неплохо проявил. Забить восемь голов в «Уфе» — не так уж просто. Думаю, если он еще забьет гола два в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России.

Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он еще и лучший бомбардир, то цены могут быть и заоблачными.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 11:25
Георгиевич всех отслеживает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 сентября в 11:17
Конечно должен попробоваться. По личному счету он готов соревноваться одновременно с тремя этими "сборниками":
протон
протон
19 сентября в 10:25
Агаларов обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Хорошая игра на опережении, приличная скорость, голевое чутьё, реализация, результативность...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 сентября в 10:22
Самое главное, что по этому поводу думает Карпин.
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 10:19
Надеюсь, Валера не будет слушать этого старого дурня Ловчева и не станет "проверять" Агаларова ещё год-полтора.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 10:03
Тут главное,что думает Валера.
ermak6848
ermak6848
19 сентября в 10:00
Ну если Карпин разглядит - то Добро пожаловать в сборную России Гамид!
drug01
drug01
19 сентября в 09:22
Надо не спешить ещё проверить
stanichnik
stanichnik
19 сентября в 09:21
Выбор за Главным тренером, ему решать быть ему в сборной или нет. У него пять вратарей и три форварда. Главное не пропустить, а забить и защитники могут на дурака.)))
1bear
1bear
19 сентября в 09:09
...да и все адекватные болельщики так считают,но решает Валера-верим
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