Аршавин считает, что Агаларов может быть вызван в сборную России

Бывший игрок сборной России высказался об игре форварда «Уфы» , который единолично возглавил рейтинг бомбардиров РПЛ .

Думаю, что до зимы он точно дотянет в «Уфе», потому что трансферных окон нет. Он уже себя неплохо проявил. Забить восемь голов в «Уфе» — не так уж просто. Думаю, если он еще забьет гола два в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России.

Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он еще и лучший бомбардир, то цены могут быть и заоблачными.