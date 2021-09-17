ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Слуцкий сообщил, кто из игроков «Рубина» может пропустить матч с «Зенитом»

17 сентября 2021, 15:37
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кто из игроков команды может пропустить матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Я пока не готов озвучивать, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева.

У Ильи Самошникова контузия одной из таранных костей. Завтра он сможет вернуться.

Матч «Рубин» — «Зенит» запланирован на 20 сентября и пройдет на стадионе «Центральный» в Казани, качество поля которого ранее оценил Слуцкий. Начало встречи – в 18:30 мск.

Все новости
«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России
Сегодня, 13:53 Комментарии12
Ахметов вызван в сборную России
Сегодня, 10:09 Комментарии16
ОфициальноЗащитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Вчера, 18:19 Комментарии10
ОфициальноРоналду впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался в запасе
02 октября Комментарии8
ОфициальноДибала и Мората пропускают туринское дерби. В заявке «Юве» 2 форварда
02 октября Комментарии4
ОфициальноБакаев получил вызов в сборную России
02 октября Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
18 сентября в 07:32, ред.
Уже забтл 5 постов, а начисление 50 очков НЕТ В чём дело...???
ermak6848
ermak6848
18 сентября в 07:22
Матч - конечно ответственный, очень жаль что не вся команда готова виться за 3 очка на своём поле...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 сентября в 22:48, ред.
Всё правильно...

Но поправил бы...
Нынешний Зенит может просесть в гостях...и дело не в названии соперника...
3 последних матча в гостях - 0 побед...при чём потеря очков в концовках матчей....

Не смотря на одинаковую стоимость составов...Зенит Боаша мне был как то более симпатичен...чем предсказуемо-шаблонный при Семаке...

Зенит сейчас застрял в стадии "Мы настолько сильны чтоб гегемонить в РПЛ но абсолютно несильны чтоб чем то удивить в еврокубках"....
И надо что то менять..
санек002
санек002
17 сентября в 22:34
В ЭТОЙ ИГРЕ БУДЕТ ПОБЕДА КАЗАНЦЕВ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
17 сентября в 21:06
Мне кажется там была явная недооценка. Сработал психологический фактор. Но страница в истории Рубина неприятная.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 сентября в 21:04
".,..pomor45 47 / 567сегодня в 20:00
Из еврейского клуба ушёл давно, но повадки остались.... порода!..."
Скажите , нет ли в этом комментарии признаков антисемитизма и разжигания межнациональной розни? Спасибо за внимание. Все таки сайт футбольный. Не так ли?
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 20:02
Хорошей игры командам!
pomor45
pomor45
17 сентября в 20:00
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 сентября в 19:48
    В этой моей фразе два аспекта.1. Рубин -традиционно трудный соперник. Разве нет? и 2. Речь о последних двух годах. Я конечно полной статистикой не владею, но несколько раз по 1: 2 было. Разве нет? А ранее все бывало. Кстати я приятно удивлен был уровнем игры Зенита с Челси. Хотя и говорят, что команда играет так, как позволяет ей соперник, но все же. И последнее. все таки матч в Казани в настоящий момент более статусный, чем игра между 8-й и 9-й командами. Разве не так?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 сентября в 19:23
    В чём традиции то ???
    За последние 15 официальных матчей Рубин выиграл у Зенита лишь трижды....
    David Young
    David Young ответ particular (раскрыть)
    17 сентября в 18:40
    После противостояния с Ракувом Ченстоховой я уже менее уверен в Рубине в том что касается противостояния с топами РПЛ, но возможен любой результат, как-никак играют лидеры РПЛ.
    dok66
    dok66
    17 сентября в 18:39
    Да соберет Леонид Викторович команду на Зенит . И будет очень интересный матч .
    протон
    протон
    17 сентября в 16:50
    думаю, Иван Игнатьев точно не сыграет
    particular
    particular
    17 сентября в 16:06, ред.
    Ну, значит, вероятность разгрома гостей сводится к минимуму... Придётся казанцам довольствоваться малорезультативной победой..:)
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 сентября в 16:01
    Привет Толя. Я думаю сейчас на данный момент времени Рубин не соперник для Зенита. Хоть и буду болеть за Рубин.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    17 сентября в 15:54
    Рубин традиционно тяжелый соперник для Зенита, выигрывает у них и дома и в гостях. Как всегда в играх Зенита многое зависит от судейства.
    beefs
    beefs
    17 сентября в 15:52
    В команде 30 игроков, играть нужно...
    drug01
    drug01
    17 сентября в 15:51
    Это просто уловка! Рубин даст бой
    Ironigor
    Ironigor
    17 сентября в 15:43
    Дай бог всем прежде всего здоровья.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100