Слуцкий сообщил, кто из игроков «Рубина» может пропустить матч с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кто из игроков команды может пропустить матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Я пока не готов озвучивать, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева.
У Ильи Самошникова контузия одной из таранных костей. Завтра он сможет вернуться.
Матч «Рубин» — «Зенит» запланирован на 20 сентября и пройдет на стадионе «Центральный» в Казани, качество поля которого ранее оценил Слуцкий. Начало встречи – в 18:30 мск.