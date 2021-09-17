Слуцкий сообщил, кто из игроков «Рубина» может пропустить матч с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» рассказал, кто из игроков команды может пропустить матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Я пока не готов озвучивать, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева.

У Ильи Самошникова контузия одной из таранных костей. Завтра он сможет вернуться.