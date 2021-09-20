Газизов: «Попадание в сборную России — аванс для Агаларова»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал попадание нападающего в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Мы относимся к этому спокойно, это некий аванс молодому футболисту. Большое спасибо главному тренеру сборной, это должно стать ещё большим эмоциональным толчком для Гамида. Мы его поздравили, будем ждать основного списка. Пока – это аванс. Я сказал ему: полшажочка сделано. У нас семейная обстановка, его все обняли, приободрили.

Я вижу, как он работает, надеюсь, что будет двигаться дальше. Как он реагирует на возросшее к нему внимание? Это испытание медными трубами, надеюсь, он пройдёт его с честью. Он скромный парень, из футбольной семьи: звёздная болезнь – это не про него.

Для «Уфы» это тоже плюс. Так что благодарим Карпина за оказанное давление. Лунёв, Фомин, Дивеев, Заболотный – теперь Агаларов. Уже пятый игрок в расширенном списке, который проходил «Уфу». Но повторюсь: мы относимся к этому спокойно.