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Газизов: «Попадание в сборную России — аванс для Агаларова»

20 сентября 2021, 15:24

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал попадание нападающего Гамида Агаларова в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Мы относимся к этому спокойно, это некий аванс молодому футболисту. Большое спасибо главному тренеру сборной, это должно стать ещё большим эмоциональным толчком для Гамида. Мы его поздравили, будем ждать основного списка. Пока – это аванс. Я сказал ему: полшажочка сделано. У нас семейная обстановка, его все обняли, приободрили.

Я вижу, как он работает, надеюсь, что будет двигаться дальше. Как он реагирует на возросшее к нему внимание? Это испытание медными трубами, надеюсь, он пройдёт его с честью. Он скромный парень, из футбольной семьи: звёздная болезнь – это не про него.

Для «Уфы» это тоже плюс. Так что благодарим Карпина за оказанное давление. Лунёв, Фомин, Дивеев, Заболотный – теперь Агаларов. Уже пятый игрок в расширенном списке, который проходил «Уфу». Но повторюсь: мы относимся к этому спокойно.

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Все комментарии
протон
протон
20 сентября в 18:44
Допрыгался ) Гамид, добегался, дострелялся.
zvj7n7u2b5z7
zvj7n7u2b5z7
20 сентября в 16:34
Здесь он прав
КЭТиК
КЭТиК
20 сентября в 15:59
Лишь бы звездную болезнь не получил.
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 15:28
Авансом надо пользоваться. Удачи ему !!!
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