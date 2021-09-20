ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2022. Европа

Глушаков: «Безумно рад снова получить вызов в сборную. Благодарю Карпина»

20 сентября 2021, 15:16

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями после попадания в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Безумно рад снова получить вызов в сборную. Благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало ещё больше. Понимаю, что список не окончательный, как и всегда — чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны — огромная честь.

Чувствую, что нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной, готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер. Впереди несколько непростых матчей у «Химок», а потом важнейший отрезок у сборной на пути к чемпионату мира в Катаре — игры со Словакией и Словенией. Поэтому план на ближайшие недели: тренировки, концентрация, мысли только о футболе.

Все новости
«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России
Сегодня, 13:53 Комментарии12
Ахметов вызван в сборную России
Сегодня, 10:09 Комментарии16
ОфициальноЗащитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Вчера, 18:19 Комментарии10
ОфициальноРоналду впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался в запасе
02 октября Комментарии8
ОфициальноДибала и Мората пропускают туринское дерби. В заявке «Юве» 2 форварда
02 октября Комментарии4
ОфициальноБакаев получил вызов в сборную России
02 октября Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
20 сентября в 18:32
Помню, когда только перешел в Химки, Глушаков говорил о том, что хочет и надеется вернуться в сборную. Народ поголовно ржал и стебался в комментах. А вон оно как вышло. Реально работал, выдал отличное начало сезона, забивает, тащит Химки - и вот он, вызов в сборную, абсолютно заслуженный
gwynb1eidd
gwynb1eidd
20 сентября в 15:54
Ну человек сейчас реально тащит Химки, как может. Такие игроки нужны сборной, такого игрока сейчас не хватает спартаку...
drug01
drug01
20 сентября в 15:37
Рад за Дениса! Он будет пахать если будет в составе...
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 15:21
Всё таки добился своего , а кто-то смеялся над этим.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 15:21
Это пока расширенный состав.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100