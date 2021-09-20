Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о расширенном составе сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Карпин — молодец. В сборной должны играть сильнейшие, те люди, которые сильно прибавили — это касается и Сафонова, и Дзюбы, а в особенности Глушакова — они вызваны в команду. Всё справедливо, в сборной должны играть сильнейшие, невзирая на какие-то взаимоотношения, сложности в прошлом, поэтому Карпин — молодец. Я желаю всем нововызванным удачи в играх с командой. Будем болеть!