ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2022. Европа

«Карпин — молодец». Губерниев оценил расширенный состав сборной России

20 сентября 2021, 15:02

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о расширенном составе сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Карпин — молодец. В сборной должны играть сильнейшие, те люди, которые сильно прибавили — это касается и Сафонова, и Дзюбы, а в особенности Глушакова — они вызваны в команду. Всё справедливо, в сборной должны играть сильнейшие, невзирая на какие-то взаимоотношения, сложности в прошлом, поэтому Карпин — молодец. Я желаю всем нововызванным удачи в играх с командой. Будем болеть!

Все новости
«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России
Сегодня, 13:53 Комментарии12
Ахметов вызван в сборную России
Сегодня, 10:09 Комментарии16
ОфициальноЗащитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Вчера, 18:19 Комментарии10
ОфициальноРоналду впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался в запасе
02 октября Комментарии8
ОфициальноДибала и Мората пропускают туринское дерби. В заявке «Юве» 2 форварда
02 октября Комментарии4
ОфициальноБакаев получил вызов в сборную России
02 октября Комментарии21
Все комментарии
thsurrwmx8qu
thsurrwmx8qu
20 сентября в 15:14
Не твоё губошлёпье дело
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100