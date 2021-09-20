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Зиньковский — о вызове в сборную: «Я обалдел! Сижу в шоке!»

20 сентября 2021, 14:52

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился эмоциями после попадания в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ё-моё, я сейчас в шоке сижу. Я вообще ничего не знал об этом. У нас сегодня выходной: сидел, кушал… Вдруг мне написали: «Поздравляем и смайлики». Вначале ничего не понял. Вслед залетает ещё сообщение, но уже с флагами сборной России. Я продолжаю ничего не понимать. Наконец написали: «В расширенном!» Я обалдел! Встал из-за стола… Находился в шоке! Сейчас лежу и не понимаю, что делать.

Конечно, не ожидал такого поворота. Но скрывать не буду, очень рад! Сейчас сразу же наберу родителям. Наверное, они ещё ничего не знают… Хотя, думаю, бабушка первая всем позвонит и расскажет — она следит за российским футболом.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 18:24
В шоке можешь сидеть,а сидение в интернете сокращай...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 15:06
Лучше сидеть в шоке и потом играть за сборную, чем в уборной сидеть, чтобы посмотреть матч Бетис-Селтик. Шотландец был в шоке после матча. Он в портал угодил из уборной в шок, а ты из шока в сборную.
протон
протон
20 сентября в 15:02
Сборная России по футболу последних сезонов:
-Сидим, кушаем. Тут прилетает сообщение *Вы попали на чемпионат Европы и смайлики*. Лежим и не знаем, что делать.
dеigandre
dеigandre
20 сентября в 14:58
Заслужил
Остапчук 67
Остапчук 67
20 сентября в 14:55
Не забудь приехать
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 14:55
Парень от счастья очумел
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 14:54
Теперь с пивом придется завязать.
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