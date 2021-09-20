Зиньковский — о вызове в сборную: «Я обалдел! Сижу в шоке!»

Полузащитник «Крыльев Советов» поделился эмоциями после попадания в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ё-моё, я сейчас в шоке сижу. Я вообще ничего не знал об этом. У нас сегодня выходной: сидел, кушал… Вдруг мне написали: «Поздравляем и смайлики». Вначале ничего не понял. Вслед залетает ещё сообщение, но уже с флагами сборной России. Я продолжаю ничего не понимать. Наконец написали: «В расширенном!» Я обалдел! Встал из-за стола… Находился в шоке! Сейчас лежу и не понимаю, что делать.

Конечно, не ожидал такого поворота. Но скрывать не буду, очень рад! Сейчас сразу же наберу родителям. Наверное, они ещё ничего не знают… Хотя, думаю, бабушка первая всем позвонит и расскажет — она следит за российским футболом.