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Заболотный поучаствовал в 4 голах в 5 матчах против «Спартака» в РПЛ

21 сентября 2021, 11:07

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отметился забитым голом в матче Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0), став одним из героев 8-го тура.

Таким образом, Заболотный поучаствовал в четырёх голах (2 гола и 2 результативные передачи) в пяти играх против «красно-белых» в рамках чемпионата России. «Спартак» является любимым соперником форварда ЦСКА наравне с «Ростовом» (4 гола в 7 матчах).

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 17:13
Заболотный просто молодчина. Своим трудом выжимает и тащит себя в большом футболе, компенсируя изъяны техники, скорости, точности дикой самоотдачей, стремлением и дисциплиной.
Уважение.
KLINSI
KLINSI
21 сентября в 13:50
Зе Болотный вчера ничем кроме гола не запомнился.
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом. Ну и удалился в концовке.


Ну ты даёшь!!).
В этом унылом матче чел поучаствовал в трёх значимых ТТД.
Смело можно записывать в герои матча.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
21 сентября в 12:35
ПРедложи оригинальный,эксклюзивный.За ТТД очков не дают.
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
21 сентября в 12:33
Универсальный ответ. Ну ладно)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 сентября в 12:11
makkie 17 / 567сегодня в 11:43
"...Зе Болотный вчера ничем кроме гола не запомнился.
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом..." Меня умиляет наличие на этом сайте фантазеров и мечтателей. В том эпизоде, о котором идет речь, рожа , или челюсть Айртона была в тридцати сантиметрах от локтя Заболотного. Я обратил внимание на это после душераздирающего вопля Айртона, напоминавшего вопли обезьян Амазонки, когда он схватился двумя руками за место воображаемого контакта. На повторе это было классно видно. То-есть в Спартаке у имитатора Соболева появляются уже талантливые последователя. А фантазерам теперь раздолье для фантазий. А что делать, игры то нет и не предвидится, а пофантазировать можно.
Байкал-38.
Байкал-38.
21 сентября в 12:04
Один удар в створ - один гол - победа!
Коротко о дерби ЦСКА-Спартак
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
21 сентября в 11:51
А что в футболе главное? Тем и запомнился,в отличие от Понсе...
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 11:50
Мастер мясного забоя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 сентября в 11:49
Когда-то, играя в "Тосно", Заболотный забивал голы в ворота "Спартака" и заслужил высказывание Федуна, что он знает такой типаж нападающих и что Антон больше никому и никогда не забьет. В настоящее время гол Заболотного приносит "ЦСКА" победу над "Спартаком" и единственные шанс для Федуна получить обещанные болельщикам шесть очков в играх с "Легией" и "ЦСКА" выглядит вот таким образом:
makkie
makkie
21 сентября в 11:43
Зе Болотный вчера ничем кроме гола не запомнился.
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом. Ну и удалился в концовке.

Вообще, трудно выделить лучших по матчу. Отмечу судейство Карасёва - отсудил без ошибок и претензий. Молодец!
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 11:34
Красавчик, так держать !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 11:25
Спартак и спартачи всех злят не по-деЦЦки...
oFANATo
oFANATo
21 сентября в 11:24
Молодец Антон.........
shlomo
shlomo
21 сентября в 11:18
В сборную очень хочет попасть...:)
sv_1969
sv_1969
21 сентября в 11:16
Спартак его команда
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 11:09
Собирается парень на принципиальные матчи.
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