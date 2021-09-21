Заболотный поучаствовал в 4 голах в 5 матчах против «Спартака» в РПЛ

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отметился забитым голом в матче Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0), став одним из героев 8-го тура.
Таким образом, Заболотный поучаствовал в четырёх голах (2 гола и 2 результативные передачи) в пяти играх против «красно-белых» в рамках чемпионата России. «Спартак» является любимым соперником форварда ЦСКА наравне с «Ростовом» (4 гола в 7 матчах).
Уважение.
Уважение.
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом. Ну и удалился в концовке.
Ну ты даёшь!!).
В этом унылом матче чел поучаствовал в трёх значимых ТТД.
Смело можно записывать в герои матча.
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом. Ну и удалился в концовке.
Ну ты даёшь!!).
В этом унылом матче чел поучаствовал в трёх значимых ТТД.
Смело можно записывать в герои матча.
"...Зе Болотный вчера ничем кроме гола не запомнился.
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом..." Меня умиляет наличие на этом сайте фантазеров и мечтателей. В том эпизоде, о котором идет речь, рожа , или челюсть Айртона была в тридцати сантиметрах от локтя Заболотного. Я обратил внимание на это после душераздирающего вопля Айртона, напоминавшего вопли обезьян Амазонки, когда он схватился двумя руками за место воображаемого контакта. На повторе это было классно видно. То-есть в Спартаке у имитатора Соболева появляются уже талантливые последователя. А фантазерам теперь раздолье для фантазий. А что делать, игры то нет и не предвидится, а пофантазировать можно.
"...Зе Болотный вчера ничем кроме гола не запомнился.
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом..." Меня умиляет наличие на этом сайте фантазеров и мечтателей. В том эпизоде, о котором идет речь, рожа , или челюсть Айртона была в тридцати сантиметрах от локтя Заболотного. Я обратил внимание на это после душераздирающего вопля Айртона, напоминавшего вопли обезьян Амазонки, когда он схватился двумя руками за место воображаемого контакта. На повторе это было классно видно. То-есть в Спартаке у имитатора Соболева появляются уже талантливые последователя. А фантазерам теперь раздолье для фантазий. А что делать, игры то нет и не предвидится, а пофантазировать можно.
Коротко о дерби ЦСКА-Спартак
Коротко о дерби ЦСКА-Спартак
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом. Ну и удалился в концовке.
Вообще, трудно выделить лучших по матчу. Отмечу судейство Карасёва - отсудил без ошибок и претензий. Молодец!
Разок Айртону въехал в челюсть - и всё на этом. Ну и удалился в концовке.
Вообще, трудно выделить лучших по матчу. Отмечу судейство Карасёва - отсудил без ошибок и претензий. Молодец!