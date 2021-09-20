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Дзюба прервал серию из 9 матчей без голов

20 сентября 2021, 19:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» встречается с «Рубином» (3:0, первый тайм) в матче 8-го тура РПЛ.

Форвард петербургской команды Артём Дзюба открыл счет на 24-й минуте. На 43-й минуте Дзюба забил свой второй мяч во встрече.

33-летний российский нападающий, ранее включенный в расширенный состав сборной России, прервал серию из 9 матчей без голов.

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Все комментарии
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21 сентября в 03:31
Раз в год и полено стреляет
STVA 1
STVA 1 ответ второй (раскрыть)
20 сентября в 21:54
    второй
    второй ответ STVA 1 (раскрыть)
    20 сентября в 21:46
    второе место в клубе Федотова !!Я не люблю когда кричат толпой "АТУ его,АТУ" и уж точно он не бездарь!!!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ второй (раскрыть)
    20 сентября в 21:40
    Это Ваше мнение! Мне напоминает Ваше заступничество притчу о соринке в своем глазу! Я не обеляю СМИ и отнюдь даже не люблю их! Но как Вы защищаете этого бездаря которому всегда было плевать на болел достойно уважения! Просто вспомните его пассажы!
    Удачи!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    20 сентября в 21:34
    Дзюба только и может забивать Мальтам , Кипрам и Казанцем !
    второй
    второй ответ STVA 1 (раскрыть)
    20 сентября в 21:31
    ничего подобного-а предвзятость и шельмование от СМИ это грех!!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ второй (раскрыть)
    20 сентября в 21:16
    Он сам себя хоронил
    pomor45
    pomor45
    20 сентября в 21:03
    Теперь надо навёрстывать упущенное. Главное развивать и укреплять проявленное взаимодействие с бразильцами, сохранив связку с Азмуном. Если удастся, будет в РПЛ атакующий каток и в ЕК усиление.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    20 сентября в 20:56
    Позволю себе подкорректировать заголовок
    После долгого воздержания Дзюба дважды расчехлил орудие
    berda2003
    berda2003
    20 сентября в 20:48
    карпин стратег и психолог - раньше этим не отличался - мудреет. это радует.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    20 сентября в 20:46
    Карпин мониторит все варианты будущего и вызывает Артема в сборную еще до его голов в Казани:
    второй
    второй
    20 сентября в 20:42
    как и говорил-рановато на соккере стали хоронить Дзюбу!!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 сентября в 20:38
    Суперфорвард, ничего не скажешь.
    VeniaminS
    VeniaminS
    20 сентября в 20:38
    Пора было браться за работу,а не сачковать.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 сентября в 20:37
    Семак чтото пообещал!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    20 сентября в 20:28
    Вызов в сборную вдохновил!...
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    20 сентября в 20:28
    Артём прервал , Артём забил
    Артём на диферамбах плыл
    Орлов стих Дзюбе посвятил
    И Тёма как всегда поплыл...
    протон
    протон
    20 сентября в 20:05, ред.
    Вот что значит человека снова в сборную вызвали! Для Дзюбы конечно мотивация всегда была сверхважна!
    Как круто что в сборной запахло конкуренцией. При Стасе тот же Дзюба был бы железным игроком основы, и мог бы почиллить в клубе.
    Теперь же футболисты в максимальном тонусе, когда понимают - все зависит от игры в клубе конкретно сейчас. И Артем реально выжигает - и первый, и второй гол Зенита создал.
    Как минимум место на скамейке под Федей заслужил, все честно.
    Ещё пару таких туров от Дзюба и таких от Феди, и сидеть будет явно не Артем)
    Зенит после Челси пока не отошёл, играют на всю мощность, Рубин попал под горячую ногу.
    1bear
    1bear
    20 сентября в 19:52
    ...волшебную конфетку съел???
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    20 сентября в 19:47
    Георгиевич рад но это не меняет отношение к нему.
    zooveterinar
    zooveterinar
    20 сентября в 19:43
    Может шевелиться!!!! Когда захочет??!!
    shlomo2
    shlomo2
    20 сентября в 19:41
    Ну Зюба как только узнал о списке Карпина, сразу обрел форму....давай делай покер
    УЕСКА
    УЕСКА
    20 сентября в 19:40
    Это его так вызов в сборную от Карпина окрылил.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    20 сентября в 19:36
    Это значит мотивация.
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