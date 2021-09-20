Дзюба прервал серию из 9 матчей без голов

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20 сентября 2021, 19:35

«Зенит» встречается с «Рубином» (3:0, первый тайм) в матче 8-го тура РПЛ .

Форвард петербургской команды открыл счет на 24-й минуте. На 43-й минуте Дзюба забил свой второй мяч во встрече.

33-летний российский нападающий, ранее включенный в расширенный состав сборной России, прервал серию из 9 матчей без голов.