Дзюба прервал серию из 9 матчей без голов

«Зенит» встречается с «Рубином» (3:0, первый тайм) в матче 8-го тура РПЛ.
Форвард петербургской команды Артём Дзюба открыл счет на 24-й минуте. На 43-й минуте Дзюба забил свой второй мяч во встрече.
33-летний российский нападающий, ранее включенный в расширенный состав сборной России, прервал серию из 9 матчей без голов.
Как круто что в сборной запахло конкуренцией. При Стасе тот же Дзюба был бы железным игроком основы, и мог бы почиллить в клубе.
Теперь же футболисты в максимальном тонусе, когда понимают - все зависит от игры в клубе конкретно сейчас. И Артем реально выжигает - и первый, и второй гол Зенита создал.
Как минимум место на скамейке под Федей заслужил, все честно.
Ещё пару таких туров от Дзюба и таких от Феди, и сидеть будет явно не Артем)
Зенит после Челси пока не отошёл, играют на всю мощность, Рубин попал под горячую ногу.
Как круто что в сборной запахло конкуренцией. При Стасе тот же Дзюба был бы железным игроком основы, и мог бы почиллить в клубе.
Теперь же футболисты в максимальном тонусе, когда понимают - все зависит от игры в клубе конкретно сейчас. И Артем реально выжигает - и первый, и второй гол Зенита создал.
Как минимум место на скамейке под Федей заслужил, все честно.
Ещё пару таких туров от Дзюба и таких от Феди, и сидеть будет явно не Артем)
Зенит после Челси пока не отошёл, играют на всю мощность, Рубин попал под горячую ногу.