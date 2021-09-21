«Наполи» лидирует в Серии А впервые с февраля 2018 года

«Наполи» разгромил на выезде «Удинезе» со счетом 4:0 в матче 4-го тура Серии А.
«Адзурри» одержали четвертую победу подряд и с 12 очками вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Opta сообщает, что «Наполи» единолично лидирует в Серии А впервые с февраля 2018 года.
Ранее в Серии А свой антирекорд повторил «Ювентус».
Ещё , конечно , слишком рано делать выводы , но , глядя на нынешние Юве и Аталанту , кажется ,что именно Наполи с Интером разыграют чемпионство. Пока хорош Милан , неплохи до этого тура были римские клубы , но там откровенно слабоватые составы, просто не хватит скамейки. Если туринцы или бергамаски не придут в себя , больше претендентов нет.
Ещё , конечно , слишком рано делать выводы , но , глядя на нынешние Юве и Аталанту , кажется ,что именно Наполи с Интером разыграют чемпионство. Пока хорош Милан , неплохи до этого тура были римские клубы , но там откровенно слабоватые составы, просто не хватит скамейки. Если туринцы или бергамаски не придут в себя , больше претендентов нет.
Лысому только удачи! На берегах Невы к Мистеру только самые теплые эмоции, а его успехи- как родные воспринимаются!🎉
Лысому только удачи! На берегах Невы к Мистеру только самые теплые эмоции, а его успехи- как родные воспринимаются!🎉