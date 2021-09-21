«Наполи» лидирует в Серии А впервые с февраля 2018 года

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21 сентября 2021, 00:09

«Наполи» разгромил на выезде «Удинезе» со счетом 4:0 в матче 4-го тура Серии А.

«Адзурри» одержали четвертую победу подряд и с 12 очками вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Opta сообщает, что «Наполи» единолично лидирует в Серии А впервые с февраля 2018 года.

Ранее в Серии А свой антирекорд повторил «Ювентус».