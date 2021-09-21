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«Наполи» лидирует в Серии А впервые с февраля 2018 года

21 сентября 2021, 00:09
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 4Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» разгромил на выезде «Удинезе» со счетом 4:0 в матче 4-го тура Серии А.

«Адзурри» одержали четвертую победу подряд и с 12 очками вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Opta сообщает, что «Наполи» единолично лидирует в Серии А впервые с февраля 2018 года.

Ранее в Серии А свой антирекорд повторил «Ювентус».

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 08:07
Мои поздравления неаполитанцам.
ОПС
ОПС
21 сентября в 07:48
Начали очень хорошо.
ДАША Д
ДАША Д
21 сентября в 07:42
Пока начало хорошее, но долго ли они продержатся первыми?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 07:20
Хорошо идут. Посмотрим , насколько их хватит.
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 06:44
Что же вполне логично.
Василий 50
Василий 50
21 сентября в 05:27
Серия А в кризисе
1bear
1bear
21 сентября в 04:26
...очень мощно начали!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 03:26
Ну если Элиуд Кипчоге станет советником Наполи, то очень возможно, что именно Наполи станет чемпионом в текущем сезоне.
swed27
swed27
21 сентября в 03:18
Большой прогресс для неаполитанцев
Kostya P.
Kostya P.
21 сентября в 03:17
Их мало кто рассматривал даже в качестве скрытого лидера , и практически никто не видел в них претендента на Скудетто. И непонятно почему , ведь у них сильнейший состав , по подбору игроков с ними могут посоперничать только Юве с Интером. Все почему- то записали Спалетти в физруки , хотя после Гаттузо лично я видел усиление этой позиции .
Ещё , конечно , слишком рано делать выводы , но , глядя на нынешние Юве и Аталанту , кажется ,что именно Наполи с Интером разыграют чемпионство. Пока хорош Милан , неплохи до этого тура были римские клубы , но там откровенно слабоватые составы, просто не хватит скамейки. Если туринцы или бергамаски не придут в себя , больше претендентов нет.
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 01:56
Наполи сейчас демонстрирует игру как с учебного пособия , просто шикардос !!!
sv_1969
sv_1969
21 сентября в 01:55
Уаеренно идут
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 01:53
Наполи хорош конечно
David Young
David Young
21 сентября в 01:36
Отличное начало, есть возможность по итогам сезона оказаться в тройке лидеров.
drug01
drug01
21 сентября в 00:20
Отличный результат
протон
протон
21 сентября в 00:10
Бедный Спартак) Глядя на то, как Наполи укатывал Лестер в гостях и смял Удинезе, кажется маячит катастрофа
Лысому только удачи! На берегах Невы к Мистеру только самые теплые эмоции, а его успехи- как родные воспринимаются!🎉
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