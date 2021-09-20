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Пике остался в запасе «Барселоны» впервые с апреля 2019 года

20 сентября 2021, 23:13
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Барселона» дома встречается с «Гранадой» в матче 5-го тура чемпионата Испании.

В запасе каталонской команды остался защитник Жерар Пике. Для 34-летнего игрока это первое начало матча на скамейке запасных с апреля 2019 года.

Последний раз Пике оставался в запасе «Барсы» в матче 30-го тура Примеры в сезоне-2018/2019 «Вильярреал» — «Барселона» (4:4 — 2 апреля 2019 года).

В текущем сезоне Примеры Жерар сыграл в двух матчах и забил один гол.

Также «Барса» пропустила самый ранний гол в домашнем матче Примеры с 2005 года.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
21 сентября в 06:47, ред.
Что поделать, каждого такой период ждет.
ДАША Д
ДАША Д
21 сентября в 06:41
Как Пике на скамейке запасных, так ничья.
sir_Alex
sir_Alex
21 сентября в 06:23
Из него уже песок сыпется)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 сентября в 06:15
Тренер решает кто на поле, а кто в запасе.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 04:27
Такое бывает.
Gahi
Gahi
21 сентября в 02:42
На то и тренер который должен понимать, кого выпускать в стартовом составе. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 23:18
Это потому что у него в запасе уже ничего нет.
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