Пике остался в запасе «Барселоны» впервые с апреля 2019 года

«Барселона» дома встречается с «Гранадой» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
В запасе каталонской команды остался защитник Жерар Пике. Для 34-летнего игрока это первое начало матча на скамейке запасных с апреля 2019 года.
Последний раз Пике оставался в запасе «Барсы» в матче 30-го тура Примеры в сезоне-2018/2019 «Вильярреал» — «Барселона» (4:4 — 2 апреля 2019 года).
В текущем сезоне Примеры Жерар сыграл в двух матчах и забил один гол.
Также «Барса» пропустила самый ранний гол в домашнем матче Примеры с 2005 года.