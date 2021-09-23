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Петржела: «Я бы с удовольствием возглавил „Спартак“»

23 сентября 2021, 21:24

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации, которая сложилась в «Спартаке».

Знаю, что сейчас происходит со «Спартаком». Очень огорчен этим. Это народная команда, у них очень хорошие, качественные игроки, поэтому мне жалко, что они сейчас в таком положении. «Спартак» не должен быть на девятом месте, это невозможно: по уровню и качеству футболистов команда способна на большее, ведь они всегда были главным конкурентом «Зенита».

Согласился бы я возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда. «Зенит» навсегда в моем сердце, но от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером «Спартака».

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Хиромант
Хиромант
24 сентября в 23:05
Петржела: «Я бы с удовольствием возглавил „Спартак“»

- А я бы с удовольствием посмотрел, как тебя оттуда уволят через 1,5-2 месяца работы. И все твои слова: "...по уровню и качеству футболистов команда способна на большее..." превратятся в пыль...

- Есть хорошая русская поговорка: "Дурная голова - ногам покоя не даёт!" Так вот это как раз о "Спартаке". Можно тренеров менять хоть каждую неделю, но пока в руководстве бардак - положительных результатов от команды не будет...
mike60
mike60
24 сентября в 19:03
НУ если только денег быстро заработать и быть уволенным.В Спартаке сейчас такое болото , что там и Моуриньо не поможет.Такой бардак.
Сп62
Сп62 ответ Overbeer (раскрыть)
24 сентября в 13:13, ред.
Если правильно составить контракт, то может оказаться, что сам попадёт в кабалу клубу.
Overbeer
Overbeer
24 сентября в 10:05
Так и сказал бы - "Хочу получить неустойку за расторжение контракта" - зачем лукавить
drug01
drug01
24 сентября в 09:48
Тренер опытный результат будет
112910415
112910415
24 сентября в 09:36
опять на заработки ...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ pomor45 (раскрыть)
24 сентября в 09:08
И Властимир понял что можно Федуна разводить на бабки ничего не делая
Александр Апалько
Александр Апалько
24 сентября в 08:49
Петржела:"С удовольствием возглавлю Спартак и развалю его до конца".Сейчас Спартаку нужен не тренер, а адекватный владелец ,который наймет профессиональных людей и даст им нормально работать, а также психолог.
sir_Alex
sir_Alex
24 сентября в 08:17
Зачётная шутка, первоапрельская)))
poodle
poodle ответ SHMEL258 (раскрыть)
24 сентября в 05:35
Федун на кого угодно поведётся куда Зарема укажет,старая тряпка!
poodle
poodle
24 сентября в 05:34
видимо засиделся на пенсии,наш футбол комментит без остановки,так теперь ещё в коучи собрался!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 сентября в 02:45
Лезет без мыла б/у бомж). Упорно, настойчиво)). Понятно, что у денег есть неприятное свойство-заканчиваться). Но пора бы и честь знать!
"В очередь! С**кины дети! В очередь!"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 01:16
Вот пожалуйста, чем не претендент.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 сентября в 00:26
Прихватив мешок с компенсацией.
nikoladolgov
nikoladolgov
23 сентября в 23:49
Староват для Зармы ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 сентября в 23:40
Нам бандюга нужен ,а не " старопраменский козел" безалкогольный !
pomor45
pomor45
23 сентября в 23:24
Видно Властимилу приключений на свою ж..у не хватает.
SHMEL258
SHMEL258
23 сентября в 23:17
Кому ты нужен? Даже федун и Зарема на тебя не поведутся.
1bear
1bear
23 сентября в 23:13
дедушка прикололся,а если серьёзно из кризиса Спартак сейчас никто не выведет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 сентября в 23:08
Не кощунствуй, старикан! В Петербурге тебе этого не простят
KLINSI
KLINSI
23 сентября в 22:51
Нееет, чех не то.
Народным нужна глыба, румынский цыган в самый раз.
Заберите его из Киева, плыззззз.
ABir
ABir
23 сентября в 22:47
Список претендентов расширяется
ssmith589
ssmith589
23 сентября в 21:44
Слабый тренер и главное, как ныне выяснилось, слабый человек. Такие нужны только Зениту.
xajaks
xajaks
23 сентября в 21:42
В казино видать захотел
Futurista
Futurista
23 сентября в 21:39, ред.
Тогда состоится "Отречение Зенита от Петржелы"...
Властимил станет властиНемил...
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 21:39
позволит!но спартаку то он не нужен!
Валерыч
Валерыч
23 сентября в 21:37
А нужен ли он Спартаку?
Как тренер особых успехов не имел.
Да, и лучшие годы его давно позади.
Лучший тренер Чехии 94-95 гг.
Как давно это было...
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
23 сентября в 21:37, ред.
У него не получилось вылизать Зениту вот он и перекинулся на кБ)
Союзник противников
Союзник противников
23 сентября в 21:32
Пока жди,надейся и делай ставки на результаты этого "Эльдорадо".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 21:32
И через месяц с удовольствием от туда свалил!
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