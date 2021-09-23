Петржела: «Я бы с удовольствием возглавил „Спартак“»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации, которая сложилась в «Спартаке».
Знаю, что сейчас происходит со «Спартаком». Очень огорчен этим. Это народная команда, у них очень хорошие, качественные игроки, поэтому мне жалко, что они сейчас в таком положении. «Спартак» не должен быть на девятом месте, это невозможно: по уровню и качеству футболистов команда способна на большее, ведь они всегда были главным конкурентом «Зенита».
Согласился бы я возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда. «Зенит» навсегда в моем сердце, но от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером «Спартака».
- А я бы с удовольствием посмотрел, как тебя оттуда уволят через 1,5-2 месяца работы. И все твои слова: "...по уровню и качеству футболистов команда способна на большее..." превратятся в пыль...
- Есть хорошая русская поговорка: "Дурная голова - ногам покоя не даёт!" Так вот это как раз о "Спартаке". Можно тренеров менять хоть каждую неделю, но пока в руководстве бардак - положительных результатов от команды не будет...
- А я бы с удовольствием посмотрел, как тебя оттуда уволят через 1,5-2 месяца работы. И все твои слова: "...по уровню и качеству футболистов команда способна на большее..." превратятся в пыль...
- Есть хорошая русская поговорка: "Дурная голова - ногам покоя не даёт!" Так вот это как раз о "Спартаке". Можно тренеров менять хоть каждую неделю, но пока в руководстве бардак - положительных результатов от команды не будет...
"В очередь! С**кины дети! В очередь!"
"В очередь! С**кины дети! В очередь!"
Народным нужна глыба, румынский цыган в самый раз.
Заберите его из Киева, плыззззз.
Народным нужна глыба, румынский цыган в самый раз.
Заберите его из Киева, плыззззз.
Властимил станет властиНемил...
Властимил станет властиНемил...
Как тренер особых успехов не имел.
Да, и лучшие годы его давно позади.
Лучший тренер Чехии 94-95 гг.
Как давно это было...
Как тренер особых успехов не имел.
Да, и лучшие годы его давно позади.
Лучший тренер Чехии 94-95 гг.
Как давно это было...