Петржела: «Я бы с удовольствием возглавил „Спартак“»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о ситуации, которая сложилась в «Спартаке».

Знаю, что сейчас происходит со «Спартаком». Очень огорчен этим. Это народная команда, у них очень хорошие, качественные игроки, поэтому мне жалко, что они сейчас в таком положении. «Спартак» не должен быть на девятом месте, это невозможно: по уровню и качеству футболистов команда способна на большее, ведь они всегда были главным конкурентом «Зенита».

Согласился бы я возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда. «Зенит» навсегда в моем сердце, но от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером «Спартака».