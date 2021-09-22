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Ковалевски: «Не знаю Виторию лично, но он не подходит „Спартаку“»

22 сентября 2021, 14:15

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски заявил, что главный тренер московской команды Руй Витория не подходит клубу.

Я смотрел последние два матча «Спартака». Ещё мне удалось наблюдать за тренировками красно-белых. И знаете, качество подготовки есть. Но адекватная реакция в принятии решений отсутствует. Ментально эта команда не работает. Нужно задуматься над этой проблемой. Это не вчерашняя система. «Спартаку» нужен толчок! Замена тренера может быть таким толчком. Видно, что команда в кризисе. Но нужно хорошо подумать над кандидатом. Мы наблюдали, что успешного результата удавалось достичь тренерам, которые заводили команду эмоционально до матча и после. Вот такой тренер и нужен «Спартаку».

Я не знаю Виторию лично, но мое мнение со стороны: он не подходит команде. Ментально это не человек «Спартака».

Готов ли я вернуться в команду? Я бы принял такой вызов. В какой роли, я не знаю. Но я бы рассмотрел такой вариант.

Ранее Витория отвечал на вопрос о возможном увольнении из «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
22 сентября в 22:50
Фратрия молчит. руководство отмахивается. каждый сам за себя. и все требуют результатов. а воз нынче там.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
22 сентября в 22:30
Нужен тренер мотиватор как Каррера или Тедеско,другие не подойдут,но Федун видит же что игроки открыто сливают тренера,но почему усердно так держит его? По ходу он с Заремой на спор пошел что на зло ей не уволит Виторию
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ David Young (раскрыть)
22 сентября в 22:08
Это понятно конечно .
David Young
David Young ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
22 сентября в 22:01
Считаю что ни тот ни другой не вернётся в московский Спартак.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 сентября в 21:59
...уки ,верните Карреру с Пилипчуком !!! )))
Gahi
Gahi
22 сентября в 17:31
Причём тут тренер, если игроки просто сливают своего тренера.
протон
протон
22 сентября в 17:14
Рыба гниет с головы. Сперва надо нормальную систему управления клубом выстроить. Без этого дальше и ничего остальное не выйдет. Но если Федун за 20 лет этого сделать так и не смог, то я очень сомневаюсь что вообще когда-то сможет.
STVA 1
STVA 1
22 сентября в 16:27
Войцех не проч подзаработать!
Валерыч
Валерыч
22 сентября в 15:19
Надо звать Карреру.
Он хорошо может встряхнуть, мотивировать
и сплотить команду.
makkie
makkie
22 сентября в 14:49
Конечно, тренерская отставка назревает.
7 поражений в 11 матчах - катастрофа для Спартака. Но думаю, эти поражения из серии "нам не мил этот тренер". Ни в одном матче РПЛ Спартак не наиграл на поражение. Зато почти в каждом матче наблюдаются детские ошибки в защите и ужасная реализация моментов.
Примерно так же сливали Кононова, Аленичева, Якина, Карреру... старая-проверенная тактика, игроки ей прекрасно обучены.

Стыдно и противно от всего этого!
shlomo2
shlomo2
22 сентября в 14:18
У каждого свое мнение по этому вопросу...
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