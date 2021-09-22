Ковалевски: «Не знаю Виторию лично, но он не подходит „Спартаку“»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски заявил, что главный тренер московской команды Руй Витория не подходит клубу.
Я смотрел последние два матча «Спартака». Ещё мне удалось наблюдать за тренировками красно-белых. И знаете, качество подготовки есть. Но адекватная реакция в принятии решений отсутствует. Ментально эта команда не работает. Нужно задуматься над этой проблемой. Это не вчерашняя система. «Спартаку» нужен толчок! Замена тренера может быть таким толчком. Видно, что команда в кризисе. Но нужно хорошо подумать над кандидатом. Мы наблюдали, что успешного результата удавалось достичь тренерам, которые заводили команду эмоционально до матча и после. Вот такой тренер и нужен «Спартаку».
Я не знаю Виторию лично, но мое мнение со стороны: он не подходит команде. Ментально это не человек «Спартака».
Готов ли я вернуться в команду? Я бы принял такой вызов. В какой роли, я не знаю. Но я бы рассмотрел такой вариант.
Ранее Витория отвечал на вопрос о возможном увольнении из «Спартака».
Он хорошо может встряхнуть, мотивировать
и сплотить команду.
Он хорошо может встряхнуть, мотивировать
и сплотить команду.
7 поражений в 11 матчах - катастрофа для Спартака. Но думаю, эти поражения из серии "нам не мил этот тренер". Ни в одном матче РПЛ Спартак не наиграл на поражение. Зато почти в каждом матче наблюдаются детские ошибки в защите и ужасная реализация моментов.
Примерно так же сливали Кононова, Аленичева, Якина, Карреру... старая-проверенная тактика, игроки ей прекрасно обучены.
Стыдно и противно от всего этого!
7 поражений в 11 матчах - катастрофа для Спартака. Но думаю, эти поражения из серии "нам не мил этот тренер". Ни в одном матче РПЛ Спартак не наиграл на поражение. Зато почти в каждом матче наблюдаются детские ошибки в защите и ужасная реализация моментов.
Примерно так же сливали Кононова, Аленичева, Якина, Карреру... старая-проверенная тактика, игроки ей прекрасно обучены.
Стыдно и противно от всего этого!