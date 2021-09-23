Левандовски: «Я всегда чувствовал в себе потенциал»

Рекордсмен Бундеслиги рассказал о своей невероятной форме, которую он демонстрирует в составе «Баварии».

Я всегда чувствовал в себе потенциал. Я много лет знал об этом. Сегодня я понимаю, как мне нужно работать на тренировках. Мое физическое состояние сейчас лучше, чем в 25-28 лет. Моя физическая база на месте, а возраст не имеет значения. Когда мне было 22 года, я изменил свою диету, в то время я не знал, поможет ли мне это, но я справился, и все окупилось в итоге. Все, что я тогда начал, сегодня мне приносит успех.