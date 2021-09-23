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Левандовски: «Я всегда чувствовал в себе потенциал»

23 сентября 2021, 13:02

Рекордсмен Бундеслиги Роберт Левандовски рассказал о своей невероятной форме, которую он демонстрирует в составе «Баварии».

Я всегда чувствовал в себе потенциал. Я много лет знал об этом. Сегодня я понимаю, как мне нужно работать на тренировках. Мое физическое состояние сейчас лучше, чем в 25-28 лет. Моя физическая база на месте, а возраст не имеет значения. Когда мне было 22 года, я изменил свою диету, в то время я не знал, поможет ли мне это, но я справился, и все окупилось в итоге. Все, что я тогда начал, сегодня мне приносит успех.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
23 сентября в 16:38
Добейся того в БД было бы уважение ,а так что..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 16:26
Левандовски забил 23 голов в 16 матчах с Боруссией Д. Ни один игрок в истории Бундеслиги не забивал им больше. В немецкой Бундеслиге сезона-2020/2021 Левандовски сыграл 23 матча, в которых забил 31 гол и отдал 6 голевых передач. Роберт являелся тогда лучшим бомбардиром среди представителей топ-5 лиг. В Лиге чемпионов в том году польский нападающий провел 5 матчей и забил 4 гола. Левандовски стал лучшим футболистом в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов. Он также признан был лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА. Если он своей бывшей команде забивает столько, это только говорит о его профессионализме. От диеты зависит многое.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 15:18
Чуйка Роберта не обманула.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
23 сентября в 15:17
достаточно любить себя..
1bear
1bear
23 сентября в 15:12
удачи в Баварии - уходить никуда не нужно !
Сидор новый
Сидор новый
23 сентября в 13:24
Удачи тебе в дальнейшем
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 13:05
Достаточно изменить диету.
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