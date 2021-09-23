ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Фигу: «„Манчестер Юнайтед“ — лучший вариант для Роналду»

23 сентября 2021, 18:18

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Лично я считаю, что «Манчестер Юнайтед» — лучший вариант для Криштиану, потому что он знает этот клуб. У него уже была история в этой команде. Фанаты любят его, и я думаю, что это лучшее место для заключительного этапа его карьеры.

Если бы он перешел в другой клуб, в состав главного конкурента «Манчестер Юнайтед», у него были бы большие проблемы с болельщиками МЮ. Поэтому, чтобы иметь меньше проблем и продолжить свою историю с «Манчестер Юнайтед», я думаю, он выбрал лучший вариант.

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии5
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии9
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Ливерпулище
Ливерпулище
24 сентября в 07:24
Пеналда и му му хорошое сочетание ,как раз назабивает левых пенок
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 00:16
Он мог бы и не медлить. Последний сезон в Юве лишний(хотя забивал ради статистики). В прошлом году, если б он был бы игроком Манчестер Юнайтед, они могли бы добиться большего успеха в финале Лиги Европы. Хотя это все доготки))).
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
24 сентября в 00:13
Древние греки насколько я помню
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 21:40
Ааааа! Вот оно че! Дык я думаю ничего и не будет так как и не должно быть!
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
23 сентября в 21:37
встреча царя и императора)
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 21:20
Посмотрим! А что должно?
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
23 сентября в 21:18
Крым как таковым и не является исконо турецким. там много вековая история, толи киприоты то ли еще кто, посмотрим 29 сентября что будет ...
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 21:08
Ну на данный момент это хлопотно и не получится!Мечты мечты))
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
23 сентября в 20:59
его я не критикую . мы не знаем подводных течений. знаю только одно что Турция ну очень желает вернуть Крым ...
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 20:53
Восток дело тонкое! Он себе на уме! И это я думаю его право!
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
23 сентября в 20:49
Кстати Эрдоган хитер еще тот. Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, купив у РФ с 400 держит США , играет вечно в некие полит игры. меятая воссоздать Осман. империю.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 20:13
Я говорю как есть.
Футбол сейчас бизнес, ничего личного)
Преданность и любовь родному клубу закончилась на Франческо Тотти..
протон
протон ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
23 сентября в 19:57
ну давайте не будем, коли так вы хотите.
sir_Alex
sir_Alex
23 сентября в 19:54
Пораньше бы)))
FERIS
FERIS
23 сентября в 19:21
Рон правильно поступил перейдя в МЮ!
Сидор новый
Сидор новый
23 сентября в 18:59
Ну пока все в масть...
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 18:56
Сити не мог дать больше 15 млн и поэтому Рон выбрал МЮ!В этом нет никакого осуждения с моей стороны!Ведь мы тоже выбираем где больше заплатят! И жаль что не всегда зарплата совпадает с нашими желаниями о месте работы!
КЭТиК
КЭТиК
23 сентября в 18:54
Роналду в шоколаде, а МЮ в убытке.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 18:47
Если бы Сити смог кого нибудь продать, то Роналду сейчас играл за горожан)
Давайте сейчас не будем говорить про преданность и все такое. Там и не пахнет этим.
Volera
Volera
23 сентября в 18:41
Луиш Фигу знает, что такое проблемы с болельщиками при переходе в клуб конкурента
протон
протон
23 сентября в 18:38
Поставил плюс. Объективно и адекватно. Криш сам адекватен и понимает какую команду строит МЮ. Думаю он не будет ставить себя выше команды, хоть он и такой великий. Удачи легенде, надеюсь возвращение будет со знаком плюс, а не закатом
League1
League1
23 сентября в 18:31
Хорошо, что Криштиану Роналду не идиот, как некоторый игрок одной команды.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 сентября в 18:21
Похоже так оно и есть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100