Фигу: «„Манчестер Юнайтед“ — лучший вариант для Роналду»

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Лично я считаю, что «Манчестер Юнайтед» — лучший вариант для Криштиану, потому что он знает этот клуб. У него уже была история в этой команде. Фанаты любят его, и я думаю, что это лучшее место для заключительного этапа его карьеры.
Если бы он перешел в другой клуб, в состав главного конкурента «Манчестер Юнайтед», у него были бы большие проблемы с болельщиками МЮ. Поэтому, чтобы иметь меньше проблем и продолжить свою историю с «Манчестер Юнайтед», я думаю, он выбрал лучший вариант.
Футбол сейчас бизнес, ничего личного)
Преданность и любовь родному клубу закончилась на Франческо Тотти..
Футбол сейчас бизнес, ничего личного)
Преданность и любовь родному клубу закончилась на Франческо Тотти..
Давайте сейчас не будем говорить про преданность и все такое. Там и не пахнет этим.
Давайте сейчас не будем говорить про преданность и все такое. Там и не пахнет этим.