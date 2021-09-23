Фигу: «„Манчестер Юнайтед“ — лучший вариант для Роналду»

Бывший полузащитник сборной Португалии высказался о переходе нападающего в «Манчестер Юнайтед».

Лично я считаю, что «Манчестер Юнайтед» — лучший вариант для Криштиану, потому что он знает этот клуб. У него уже была история в этой команде. Фанаты любят его, и я думаю, что это лучшее место для заключительного этапа его карьеры.