Ковач: «„Монако“ нужно сократить количество ошибок»

Главный тренер «Монако» поделился мыслями о матче с «Сент-Этьеном» (3:1). После 7 туров Лиги 1 монегаски занимают в таблице 13-е место.

Иногда случается так, что проще играть, когда обе команды выступают в полных составах («Сент-Этьен» с 33-й минуты играл вдесятером после удаления голкипера Этьена Грина – прим.), но я увидел много интересного на поле в исполнении своих игроков, красивые движения. Игра выдалась зрелищной для болельщиков, для тренеров чуть менее, но важно то, что нам удалось победить, и теперь есть возможность сосредоточиться на следующих матчах.

Мы отлично провели первый тайм, если не брать в расчет некоторые незначительные ошибки. У меня складывается ощущение, что сейчас мы и есть наш главный соперник. Нам нужно сократить количество ошибок, чтобы добиваться стабильных результатов. Но следует отметить, что «Сент-Этьен» также показал хороший футбол, надо отдать им должное за это.

Голы Фолланда и Бен-Йеддера? Мы очень рады в первую очередь за команду, потому что ей удалось добиться победы, но также и за наших нападающих, потому что форварду всегда необходимо забивать, а также ощущать уверенность в своих силах. Сегодня им обоим удалось забить. Это то, что нам было нужно.

Мирон [Боадю] тоже отлично проявил себя на поле, он спровоцировал вратаря на фол, который стоил сопернику удаления. Я счастлив, что в моей команде собраны такие нападающие. Уверен, что они забьют еще много голов.

У нас отличный состав, и сегодня благодаря заменам нам удалось одержать победу. В этом сезоне нам предстоит провести множество матчей. Если не вносить коррективы в стартовый состав, то будет сложно достичь целей. Сегодня это сработало, и я надеюсь, что в будущем будет так же.