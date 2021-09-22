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Тухель: «Кто обращает внимание на сумму, которую заплатили за Кепу?»

22 сентября 2021, 15:40

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался по поводу голкипера команды Кепы Аррисабалаги, за которого «аристократы» заплатили в 2018 году 80 млн фунтов:

Кепа спокоен и сохраняет отличный настрой. Ему не пришлось доказывать мне, что он является хорошим вратарём. Я каждый день наблюдаю это на тренировках.

Кто обращает внимание на сумму, которую заплатили за Кепу? Хорошо, на него потратили большие деньги, и что? У нас два сильных голкипера. Нам они оба нужны. Если вам нужны доказательства, то посмотрите на игру Кепы на минувших выходных.

Недавно Кепа Аррисабалага рассказал о том знаменитом эпизоде, когда он не хотел покидать поле и уходить на скамейку запасных.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 сентября в 08:03
Кепа меньше пропустил,чем Харламов - значит уже топ-кипер.
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
22 сентября в 17:07
всем на него уже по***ть )))
давно списали
Сварожич
Сварожич
22 сентября в 16:38
Ну если тренер такого мнения, то все нормально...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 16:29
Кепа отличный вратарь!
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 15:45
У каждого вратаря бывают неудачи Кепа не исключение.
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