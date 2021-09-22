Тухель: «Кто обращает внимание на сумму, которую заплатили за Кепу?»

Наставник «Челси» высказался по поводу голкипера команды , за которого «аристократы» заплатили в 2018 году 80 млн фунтов:

Кепа спокоен и сохраняет отличный настрой. Ему не пришлось доказывать мне, что он является хорошим вратарём. Я каждый день наблюдаю это на тренировках.

Кто обращает внимание на сумму, которую заплатили за Кепу? Хорошо, на него потратили большие деньги, и что? У нас два сильных голкипера. Нам они оба нужны. Если вам нужны доказательства, то посмотрите на игру Кепы на минувших выходных.