Тухель: «Кто обращает внимание на сумму, которую заплатили за Кепу?»

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался по поводу голкипера команды Кепы Аррисабалаги, за которого «аристократы» заплатили в 2018 году 80 млн фунтов:
Кепа спокоен и сохраняет отличный настрой. Ему не пришлось доказывать мне, что он является хорошим вратарём. Я каждый день наблюдаю это на тренировках.
Кто обращает внимание на сумму, которую заплатили за Кепу? Хорошо, на него потратили большие деньги, и что? У нас два сильных голкипера. Нам они оба нужны. Если вам нужны доказательства, то посмотрите на игру Кепы на минувших выходных.
Недавно Кепа Аррисабалага рассказал о том знаменитом эпизоде, когда он не хотел покидать поле и уходить на скамейку запасных.
давно списали
давно списали