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Губерниев — об удалении Слуцкого: «Пусть и дальше важничает. Имеет право»

21 сентября 2021, 14:19
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об удалении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:3). После матча Слуцкий заявил о профнепригодности арбитра Сергея Иванова.

Нужно самому быть примером для подражания с точки зрения поведения. Надо себя правильно вести и тогда никто тебя не будет удалять, вот и все. Сейчас Леонид Викторович нервничает и понятно, что перекладывает все с больной головы на здоровую.

Не могу сказать, что Слуцкий «поймал звезду», но то, что он стал таким важным уже как несколько лет — факт. Пусть и дальше важничает. Слуцкий — хороший тренер, он имеет на это право.

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Все комментарии
Чист
Чист
25 сентября в 10:06
Кто бы балаболил только не тебе во всех дырки лезешь -ты уж давно зазвездился - забыл все грани приличия
ildar_3871
ildar_3871
21 сентября в 18:27
Не трогайте Леню , порву любого !
от себя добавлю
от себя добавлю
21 сентября в 17:50
    112910415
    112910415
    21 сентября в 17:12
    уберите Губерниева !
    протон
    протон
    21 сентября в 16:56
    Ну немного всё-таки поймал. "Европейский тренер", всё такое. Модный. Красиво интервью дает.
    Только после ЦСКА как-то нет результатов. Совсем
    marut
    marut
    21 сентября в 16:12
    Кто бы убрал Губерниева от футбола...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 сентября в 15:07
    Слуцки постоянно обвиняет в свших просчётах судей!
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    21 сентября в 14:35
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    21 сентября в 14:30, ред.
    Слуцкий производит человека приятного в общении и в большой степени коммуникабельного, но даже он при виде судей из РПЛ (кроме Карасева, конечно) просто с катушек слетает:
    sv_1969
    sv_1969
    21 сентября в 14:28
    Нужно самому быть примером для подражания с точки зрения поведения
    Всё дальше можно не читать)))
    STVA 1
    STVA 1
    21 сентября в 14:27
    У Губерниева давно больная голова)
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