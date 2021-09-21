Губерниев — об удалении Слуцкого: «Пусть и дальше важничает. Имеет право»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об удалении главного тренера «Рубина» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:3). После матча Слуцкий заявил о профнепригодности арбитра Сергея Иванова.

Нужно самому быть примером для подражания с точки зрения поведения. Надо себя правильно вести и тогда никто тебя не будет удалять, вот и все. Сейчас Леонид Викторович нервничает и понятно, что перекладывает все с больной головы на здоровую.

Не могу сказать, что Слуцкий «поймал звезду», но то, что он стал таким важным уже как несколько лет — факт. Пусть и дальше важничает. Слуцкий — хороший тренер, он имеет на это право.