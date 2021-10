Венгрия сыграет матч при пустых трибунах из-за поведения болельщиков

Международная федерация футбола, как и предполагалось, наказала сборную Венгрии за расистские выкрики фанатов в отборочном поединке к чемпионату мира-2022 против Англии. Встреча состоялась в Будапеште 2 сентября и завершилась победой англичан со счетом 4:0.

Венгерская футбольная федерация оштрафована на 217 тысяч долларов. Также сборная сыграет без болельщиков 9 октября домашний поединок против сборной Албании. Еще одним матчем без зрителей венгры наказаны условно, а испытательный срок равняется двум годам.

Hungary have been fined £158,416 and ordered to play one match behind closed doors after England players were subjected to racist behaviour.