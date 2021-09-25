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Быстров: «Дзюба нарисовал пенальти, такие нельзя ставить»

25 сентября 2021, 20:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказал свое мнение о пенальти, который был назначен в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ с петербургским клубом. Пенальти заработал форвард Артём Дзюба, который упал после небольшого контакта с игроком соперника.

Я сегодня был за ничью, потому что нельзя такие пенальти ставить. Артём мог нарисовать, он за это и получил приз лучшему игроку, потому что забил гол и нарисовал пенальти. Это его хитрость. Но судьи…. Формально есть касание, но ты должен понимать: когда у тебя нога оторвана от земли, но ты ей чуть-чуть попадаешь в пятку, это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься и он на ж*пу упадет. Если бы он реально сбивал, тогда да.

В метре отнимать мяч у Дзюбы? Надо все равно сближаться с нападающим, тем более с таким большим, как Дзюба. Если ему давать свободу, он развернется корпусом и спокойно забьет гол.

Это касание пятки никак не может позволить Артёму упасть туда, куда я говорил. Вопросы не к Дзюбе, а к судьям, в том числе тем, кто сидят на ВАР. Дайте картинку, покажите ее главному арбитру. Мало ли он передумает и не захочет в такой игре ставить пенальти.

Матч с «Крыльями» стал знаковым для Дзюбы.

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Все комментарии
Михалыч 75
Михалыч 75
26 сентября в 12:17
когда железные пенки с Ахматом не ставили , то все нижеотписавшиеся эксперты не кричали , что чемпион уже известен и что все куплено
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
26 сентября в 09:46
    ZhenyaBel1982
    ZhenyaBel1982 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    26 сентября в 09:38
    Интересно,как же он подставил?
    Он виноват,что Дзюба украл деньги???????
    ОПС
    ОПС
    26 сентября в 03:21, ред.
    Понятие фейр плей Дзюбе не понятно.
    протон
    протон
    26 сентября в 00:43
    Когда закончится этот бардак с левыми пенальти,но сколько можно уже,у нас только такой беспредел,не дают играть,а потом жалуются ,что не можем играть в Европе,гнать всех судей поганой метлой! Молодцы Крылышки,показали чемпионам класс!
    Futurista
    Futurista
    25 сентября в 23:50
    Художник...от слова "худо"...
    протон
    протон
    25 сентября в 23:04
    Надо было показывать желтую Дзюбе за "стимуляцию", а не пеналь ставить ;-)
    протон
    протон
    25 сентября в 23:03
    Акцентированно упал
    Симуляция конечно . Не знаю что Питерские так упираются ? Симуляция чистой воды .Задели, подумал и упал.
    memphis
    memphis
    25 сентября в 22:21
    Даже Володька видит правду
    Алексей Скутин 1
    Алексей Скутин 1
    25 сентября в 22:19
      1bear
      1bear
      25 сентября в 22:08
      на месте Быстрова я бы молчал в тряпочку - тот ещё ныряла был....
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      25 сентября в 22:06
      Если кто то хочет надавить на мораль рукастого, ошибаетесь. Этот карманный пианист на всю страну рукоблудил и сдавал рос болел ментам. Откуда у такого зашквара мораль и совесть ?
      Bom Bom
      Bom Bom
      25 сентября в 22:05
      Смолов когда-то правильную вещь сказал)) Можно питерским отдавать трофей, а остальные пусть рубятся за 2 место. Да, состав у Зенита и финансовая подушка самые лучшие, а при таких действиях арбитров команда выходит на уровень стратосферы по отношению к остальным.
      Байкал-38
      Байкал-38
      25 сентября в 21:53
      Да пенальти был левый, но зачем сейчас извергается тот кто подставил Дзюбу по указке тренера (Карпина) не понимаю. Думаю время придёт и Дзюба опустит морально и физический эту падаль.
      Интересно кем себя ощущает Быстров свиньёй или драконом? Он скорее всего всё таки падаль!
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      25 сентября в 21:51
      Не в первый раз в пользу Артемки пенальти назначают. Чего только псевдо-оффсайт стоит
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Хобот (раскрыть)
      25 сентября в 21:36
      Учи мат часть, не было и не будет такого. Не путай с газзаевым
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      25 сентября в 21:35
      Жму руку, левейшач пена и левейший гол
      ildar_3871
      ildar_3871
      25 сентября в 21:34
      Дзюбе пора на пенсию !
      112910415
      112910415
      25 сентября в 21:31
      немолодой уже, ноги ослабели
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      25 сентября в 21:29
      Пальму первенства у Соболева решил отобрать? Руки прочь от пальмы!)))
      Мешков просто дождался момента и всё. Время то поджимало).
      Союзник противников
      Союзник противников
      25 сентября в 21:27
      Падал,как сноп,даже в южном полушарии станции наблюдения зафиксировали это как малое извержение вулкана Миллер. Там даже не по пятке,а по шипам подошвы.Но мастерство есть мастерство-тарасовский дельфин в ярости скрежетал зубами.
      Gahi
      Gahi
      25 сентября в 21:25, ред.
      Каждый игрок играет так как он это может делать, если он ныряет или симулирует, то это все вопросы к судье матча и тем кто занимает место сидя на ВАРе. Это всё медвежья услуга арбитров для тех игроков кто будет выступать в еврокубках, судьи на этих турнирах обязательно посмотрят повторы затем вынесут свой вердикт. Но к сожалению арбитр на ВАРе этого матча не пригласил главного арбитра к монитору чтобы снять все вопросы относительно его окончательного решения. Удачи
      Евгений Перфильев
      Евгений Перфильев
      25 сентября в 21:22
      Пенальти из ста процентов брать, то тянет на пару процентов и то с натяжкой. Вывод делайте сами.
      второй
      второй
      25 сентября в 21:14
      у Вовы своё мнение у судей и ВАР другое-положусь на своё -пенальти был!!!
      ДСА
      ДСА
      25 сентября в 21:11
      Тут вопросы к судье.
      David Young
      David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      25 сентября в 21:11
      .
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      25 сентября в 21:11
        oFANATo
        oFANATo
        25 сентября в 21:10
        Прав Быстров наилевейший пенальти....
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        25 сентября в 21:10
        А как насчет звякнуть и все высказать?
        abrek123
        abrek123
        25 сентября в 21:09
        Ну если бывший игрок Зенита такое говорит, то тут добавить нечего...Толку конечно никакого не будет,опять там кошаи или кого там в этот раз Газпром поставил главным над судьями,признают ошибку судьи но это опять ничего не изменит на следующих играх,особенно важных тоже самое будет...
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