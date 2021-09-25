Быстров: «Дзюба нарисовал пенальти, такие нельзя ставить»

Бывший полузащитник «Зенита» высказал свое мнение о пенальти, который был назначен в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ с петербургским клубом. Пенальти заработал форвард , который упал после небольшого контакта с игроком соперника.

Я сегодня был за ничью, потому что нельзя такие пенальти ставить. Артём мог нарисовать, он за это и получил приз лучшему игроку, потому что забил гол и нарисовал пенальти. Это его хитрость. Но судьи…. Формально есть касание, но ты должен понимать: когда у тебя нога оторвана от земли, но ты ей чуть-чуть попадаешь в пятку, это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься и он на ж*пу упадет. Если бы он реально сбивал, тогда да.

В метре отнимать мяч у Дзюбы? Надо все равно сближаться с нападающим, тем более с таким большим, как Дзюба. Если ему давать свободу, он развернется корпусом и спокойно забьет гол.

Это касание пятки никак не может позволить Артёму упасть туда, куда я говорил. Вопросы не к Дзюбе, а к судьям, в том числе тем, кто сидят на ВАР. Дайте картинку, покажите ее главному арбитру. Мало ли он передумает и не захочет в такой игре ставить пенальти.