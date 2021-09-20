«Судья Иванов профнепригоден». Слуцкий — об удалении в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал свое удаление в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.

Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве».

После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки.

Два из трех моих удалений за 15 лет делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.