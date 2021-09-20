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«Судья Иванов профнепригоден». Слуцкий — об удалении в матче с «Зенитом»

20 сентября 2021, 21:15
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свое удаление в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.

Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве».

После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки.

Два из трех моих удалений за 15 лет делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.

В этом же матче свою статистику улучшил форвард «Зенита» Артём Дзюба.

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Все комментарии
drive45
drive45
21 сентября в 10:52
Рубин был явно слабее , пытался взять Зенит за счет индивидуальной игры нескольких игроков. Но футбол это игра командная , Зенит на классе и мастерстве на выезде взял свои три очка. А в удалении тренера, виновен Слуцкий только сам.
n272nm
n272nm
21 сентября в 06:47
Непонятно, что Леня так разбушевался. Иванов отсудил не идеально, в некоторых моментах он ошибся, однако на результат матча эти ошибки не повлияли никак. Рубин слил по всем статьям. Зенит забил все 4 гола в матче, один из них - в свои ворота. Игроки Рубина за с игру ничего создать не смогли. Вот по поводу этой беспомощности Рубина Слуцкий должен переживать. Иванов. к слову сказать, в некоторых эпизодах ошибался в сторону Рубина, однако, Семак истерик не закатывал. Я бы понял, если бы Иванов поставил в ворота пару пенальти на ровном месте, тогда истерику Слуцкого можно было бы понять, но Рубин безвольно проиграл, не показав ничего. Тут нужно обижаться на самих себя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 сентября в 06:23
Достал Иванов Викторовича.
ДСА
ДСА
21 сентября в 04:55
Дело кончится штрафом для Слуцкого.
CSKA2012
CSKA2012
21 сентября в 00:36, ред.
Не помню что-бы Слуцкий так раньше себя вел тут либо он себя мэтром почувствовал, ну либо его реально довели до белой горячки ... успехов вам в дальнейшем кроме матчей с ЦСКА))
Просто Fan
Просто Fan
20 сентября в 23:42, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    20 сентября в 23:37, ред.
    Раньше Лёня был хорошим...и не злым...
    Получал грамоты...вымпелы ,медали и кубки....
    А теперь красные карточки...
    abrek123
    abrek123
    20 сентября в 23:10
      zooveterinar
      zooveterinar
      20 сентября в 22:55
      Опять судьи виноваты!!! А кривоногие?!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ rubinovyi2 (раскрыть)
      20 сентября в 22:35
      А при чём тут Рубин, тут про личное)
      Байкал-38
      Байкал-38
      20 сентября в 22:33, ред.
      С уважением отношусь к Слуцкому, но в данной ситуации он не прав. Если посмотрит видео своего поведение, то поймёт, что сам был не прав.
      По поводу КК за карьеру и Иванова, тут всё просто, пойди и спроси, за что у нас сидят в тюрьмах? Ни за что! Опер привязался, судья была предвзята, а я... белый и пушистый, просто мимо шёл!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      20 сентября в 22:33, ред.
      Оба профнепригодны, если честно.
      Кроме судейских скандалов ничего футболу не дали
      Беспределов
      Беспределов
      20 сентября в 22:17
      Смотрел обзор, Иванов реально учинил беспредел! Третий гол Зенита был забит после явной игры рукой. Тут Слуцкий прав!
      Caniggia
      Caniggia
      20 сентября в 22:01
      Ой, физручишка-пельмеш опять в своём беспомощном стиле! Позорище!
      112910415
      112910415
      20 сентября в 21:54
      сложные у него отношения с арбитрами
      beefs
      beefs
      20 сентября в 21:41
      Ох, сколько же эти судьи потрепали нервов...
      второй
      второй
      20 сентября в 21:35
      кругом враги,а Иванов давний враг!!!Язычок держи за зубами и никаких жёлтых не будет!!!
      протон
      протон
      20 сентября в 21:30
      Лёня просто пел, а руками жестикулировал, это танец!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      20 сентября в 21:30
      Тренеров часто стали удалять, так что это нормально.
      УЕСКА
      УЕСКА
      20 сентября в 21:29
      У этого опять судьи виноваты. Как проиграет всегда начинает о судьях ныть.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      20 сентября в 21:29
      Левонид,такого беспомощного Рубина я давно не видел,в этом тоже Иванов виноват..?((((
      Wolf77785
      Wolf77785
      20 сентября в 21:25
      Потому что в цска на тебя работали)))
      nubom
      nubom
      20 сентября в 21:22
      Надо уметь проигрывать...
      Ironigor
      Ironigor
      20 сентября в 21:21, ред.
      А сколько их таких расстрельных !)
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