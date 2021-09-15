Федотов: «Судья должен был назначать пенальти в ворота „Спартака“»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду, который произошёл в первом тайме матча 1-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Легия» (0:0, перерыв).

Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Легией». Неаккуратно играл Айртон: он играл выше мяча и попал выше голеностопа. Это фол на красную.

VAR , видимо, смутило, что игрок «Легии» сразу встал. Но это в любом случае фол – Айртон должен пытаться аккуратно сыграть в мяч и избежать контакта. Но он этого не сделал.

Не могу объяснить, почему судьи не назначили пенальти в ворота «Спартака». А потом не смотрели момент на показ прямой красной карточки.