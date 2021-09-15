ГлавнаяНовостиСудействоЛига Европы 2021/2022

Федотов: «Судья должен был назначать пенальти в ворота „Спартака“»

15 сентября 2021, 18:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду, который произошёл в первом тайме матча 1-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Легия» (0:0, перерыв).

Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Легией». Неаккуратно играл Айртон: он играл выше мяча и попал выше голеностопа. Это фол на красную.

VAR, видимо, смутило, что игрок «Легии» сразу встал. Но это в любом случае фол – Айртон должен пытаться аккуратно сыграть в мяч и избежать контакта. Но он этого не сделал.

Не могу объяснить, почему судьи не назначили пенальти в ворота «Спартака». А потом не смотрели момент на показ прямой красной карточки.

В этом матче травму получил один из ключевых игроков «Спартака».

Все новости
Карасёв обслужит матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания
Сегодня, 11:36 Комментарии14
«Я не судейский эксперт, но пенальти был». Ермакович — о руке Дивеева
02 октября Комментарии21
«Хорошо, что пенальти не было». Березуцкий — о руке Дивеева
02 октября Комментарии33
Федотов: «Судья должен был назначать пенальти за игру Дивеева рукой»
02 октября Комментарии48
Эксперты по судейству РФС vs «Зенит». Решение в пользу чемпиона в четвертый раз признали ошибочным
02 октябряСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии30
ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом»
01 октября Комментарии45
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
16 сентября в 15:36
Футбол-игра!....а в любой игре, главный-СУДЬЯ!...Не нравится счет на ТАБЛО-бейте СУДЬЮ!))))
Alice Tracy
Alice Tracy
16 сентября в 14:09, ред.
А где же традиционный хор голосящих о том, что Федотов насквозь тарасовский, верить ему нельзя, потому что он все без исключения трактует в пользу Спартака?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
15 сентября в 22:55
Судья пожалел Спартак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
15 сентября в 20:27
Это не только общая беда, это атрибут нашего сегодняшнего мира.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 сентября в 20:03
Привет Толя.
Я к тому что не суди ,да не судим будешь.
Только и всего. Понимаю что мир не без греха , но почему-то себя никто не видит , а осуждать кого-то мастера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 сентября в 19:44
И без пенальти уложились!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
15 сентября в 19:40
Уважаемый . мой единомышленник. Просьба к тебе, не используй в дискуссии принцип " А ты сама такая". Если Федотов допускал судейские ошибки, в кто их не допускал, разве он не имеет права высказать свое мнение по этому эпизоду? Имеет, и я имею, и ты имеешь, несмотря на то, что оба мы с тобой не святые и ошибки допускали в своих суждениях и словах. Спасибо. что дочитал.
mihaluch
mihaluch
15 сентября в 19:09
Правильно поступил ведь хозяева.
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 19:06
Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Легией».
А сколько раз Федотов сам исповедовался после того когда назначал левые пенальти ???
КЭТиК
КЭТиК
15 сентября в 19:02
Ну хоть раз повезло.
drug01
drug01
15 сентября в 19:01
Нужен повтор смотреть
112910415
112910415
15 сентября в 18:55
не любит судья пенальти ... пока это хорошо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 18:52
А говорят спартаку не везёт.
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 18:49
    протон
    протон
    15 сентября в 18:38
    Может быть потому что Айртон сначала сыграл в мяч… Горе-эксперт Федот да не тот.
    izrafel
    izrafel
    15 сентября в 18:38
    Ну...блин, так и хочется матюкнуться....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 сентября в 18:36
    Так хорошо же что не назначил
    STVA 1
    STVA 1
    15 сентября в 18:35, ред.
    Не болею за КБ. Но уберите вы этого эксперДа)))
    asraeil
    asraeil
    15 сентября в 18:34
    Блин....заиграли уже ....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100