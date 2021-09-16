Карасёв рассудит ЦСКА и «Спартак» в московском дерби

РФС объявил имена арбитров, получивших назначения на матчи 8-го тура чемпионата России.
Центральный матч ЦСКА — «Спартак» обслужит ведущий российский рефери Сергей Карасёв.
18 сентября (суббота)
«Уфа» — «Химки»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Павел Березнов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Зуев.
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Иванов.
19 сентября (воскресенье)
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.
«Сочи» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
20 сентября (понедельник)
«Урал» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
Ранее стало известно, какое количество зрителей сможет посетить московское дерби.
Ну а Спартак "рвать" может лишь на словах. Перед матчем, конечно, игроки наобещают с три короба, может серьезную тренировку и прочие ролики запишут. Только грош цена всем этим словам. Рвать надо было после фиаско с НН и Сочи, но ничего не меняется - как проигрывали, так и проигрывают.
Если ты не в курсе, то идёт слив Руй Витории (заказчика знаешь наверное). Так что до увольнения тренера у нас будут поражения, безвольные матчи и вымученные ничьи. Сезон уже потерян, как ни крути!
Ну а Спартак "рвать" может лишь на словах. Перед матчем, конечно, игроки наобещают с три короба, может серьезную тренировку и прочие ролики запишут. Только грош цена всем этим словам. Рвать надо было после фиаско с НН и Сочи, но ничего не меняется - как проигрывали, так и проигрывают.
Если ты не в курсе, то идёт слив Руй Витории (заказчика знаешь наверное). Так что до увольнения тренера у нас будут поражения, безвольные матчи и вымученные ничьи. Сезон уже потерян, как ни крути!