ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Карасёв рассудит ЦСКА и «Спартак» в московском дерби

16 сентября 2021, 13:55

РФС объявил имена арбитров, получивших назначения на матчи 8-го тура чемпионата России.

Центральный матч ЦСКА — «Спартак» обслужит ведущий российский рефери Сергей Карасёв.

18 сентября (суббота)

«Уфа» — «Химки»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Павел Березнов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Зуев.

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Иванов.

19 сентября (воскресенье)

«Нижний Новгород» — «Арсенал»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.

«Сочи» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

20 сентября (понедельник)

«Урал» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

«Рубин» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

Ранее стало известно, какое количество зрителей сможет посетить московское дерби.

Все новости
Карасёв обслужит матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания
Сегодня, 11:36 Комментарии13
«Я не судейский эксперт, но пенальти был». Ермакович — о руке Дивеева
02 октября Комментарии21
«Хорошо, что пенальти не было». Березуцкий — о руке Дивеева
02 октября Комментарии33
Федотов: «Судья должен был назначать пенальти за игру Дивеева рукой»
02 октября Комментарии48
Эксперты по судейству РФС vs «Зенит». Решение в пользу чемпиона в четвертый раз признали ошибочным
02 октябряСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии30
ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в ворота «Крыльев» в матче с «Зенитом»
01 октября Комментарии45
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
16 сентября в 22:06
Тут не форма играет роль, а непримиримая историческая "дружба".
pomor45
pomor45
16 сентября в 22:03
Матч копытных по положению в таблице центральным не назовёшь, но по непримиримой "любви" друг к другу представляют повышенный интерес московской публики и по этой причине считаются главным столичным дерби.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
16 сентября в 19:38
Да, уж... и это в юбилейный год... не позавидуешь.
Но может хоть не игрой, так скандалами порадуют, а это более вероятно.
Назаров наверное в пьяном угаре новые песенки пишет.
Навзир
Навзир ответ makkie (раскрыть)
16 сентября в 19:34
Заказчицу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ МапС (раскрыть)
16 сентября в 17:47
И я про тоже. Как матч глубоких середняков ( 8 место с 9-м) может называться "центральным" ?. Центральный матч в Казани , там играют 1 место и 4-е, т.е. лидеры, а судит их далеко не лучший арбитр Иванов.
112910415
112910415
16 сентября в 17:31
Спартак будет зол, а ЦСКА сосредоточен ...
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
16 сентября в 17:30
Какое шоу? Обе команды выжаты как лимон, эмоций не осталось ни у тех, ни у других.

Ну а Спартак "рвать" может лишь на словах. Перед матчем, конечно, игроки наобещают с три короба, может серьезную тренировку и прочие ролики запишут. Только грош цена всем этим словам. Рвать надо было после фиаско с НН и Сочи, но ничего не меняется - как проигрывали, так и проигрывают.

Если ты не в курсе, то идёт слив Руй Витории (заказчика знаешь наверное). Так что до увольнения тренера у нас будут поражения, безвольные матчи и вымученные ничьи. Сезон уже потерян, как ни крути!
МапС
МапС
16 сентября в 17:24
Странно, что лучшему арбитру впарили судить двух середняков.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
16 сентября в 17:11, ред.
Не согласен, что дерби будет скучным.
Спартаку надо будет рвать и метать, чтобы как-то загладить свой провал в ЛЕ. Думаю победа, а если ещё и уверенная, крупная над ЦСКА снова даст повод для разговоров о "возрождении стиля, духа Спартака". Это уже вошло в традицию.
От ЦСКА даже не знаешь, что ожидать, но если вцепятся как в игре с Зенитом, то ничью или минимальную победу смогут соорудить.
В любом случае жду прежде всего шоу до, во время, и после игры. Без скандалов вряд ли обойдётся, а это значит весело будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 сентября в 17:08
Битва аутсайдеров !
Эджуке
Эджуке ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 сентября в 15:59
А Спартаку повезло - ЗэМС травмировался
makkie
makkie
16 сентября в 15:37
Лучший выбор на сегодня.
Только и Спартак, и цска далеки от оптимальной формы, и дерби обещает быть скучным.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 15:31
Догодались на дерби не кукуяна назначать.
альсато
альсато
16 сентября в 15:27
Игру :"Спартак - ЦСКА"-рассудят болельщики!..нуу и как их...во -ЭКСПЕРТЫ!)))))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Антон Белянкин (раскрыть)
16 сентября в 15:23
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 15:23
Всё правильно. Такие матчи должны судить лучшие.
протон
протон
16 сентября в 15:10
А почему еврокубки не судил на этой неделе, кто-нибудь знает?
oFANATo
oFANATo
16 сентября в 15:01
Ну что же Карасев на данный момент лучший судья РПЛ.
drug01
drug01
16 сентября в 14:50
Кто больше будет шуметь..... Интересно
Cat01
Cat01
16 сентября в 14:49
Главная игра меньше ошибок
Брулин
Брулин
16 сентября в 14:44
Давайте сразу определимся кто кого покупает и чей ручной Карась?
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 сентября в 14:37
.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 сентября в 14:35
Спартак злой,ЦСКА будет трудно с любым судейством!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 14:35
Сергею без косяков. Ну а ЦСКА Васин похоронит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 сентября в 14:34
Отлично, сейчас досмотрим достойные поражения в еврокубках и добьем психику нашим скоростным футболом и непредвзятым судейством:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 сентября в 14:34
    shlomo2
    shlomo2
    16 сентября в 14:29
    Ну Крась, не подкачай....
    zooveterinar
    zooveterinar
    16 сентября в 14:28
    Кто там назначал Карасева на ,этот матч??!! Они разве не подумали как теперь команды эти будут спихивать свое поражения на негожее судейство, если это недай боже окажется так ,то падет тень на фифа,которая назначала Карасева судить международные матчи!!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    16 сентября в 14:16
    Пусть теперь Карасев покажет нам мировой уровень судейства.
    tywfwxcqa6f3
    tywfwxcqa6f3
    16 сентября в 14:14
    Не самый плохой вариант
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100