ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино: «Я не знаю, когда Серхио Рамос сможет выйти на поле»

вчера, 09:27

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналистом о том, когда защитник Серхио Рамос сможет дебютировать за парижский клуб. Сейчас испанец продолжает восстанавливаться от травмы.

Я не знаю, когда Серхио Рамос сможет вернуться на поле. У нас нет точной даты его возвращения.

Адаптировался ли Рамос к новому клубу? Как и любой травмированный игрок, Серхио тренируется по индивидуальной программе. Понятно, что ему необходимо быть с коллективом ПСЖ. Но он был капитаном в «Реале». Я не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией в нашей команде.

Все новости
ОфициальноВ сборной России подтвердили, что Головин не сыграет в октябрьских матчах
Сегодня, 15:19 Комментарии3
Холанд из-за травмы пропустит матчи сборной Норвегии
Сегодня, 15:00 Комментарии2
СлухиГоловин не поможет сборной России в матчах против Словакии и Словении
Сегодня, 14:37 Комментарии14
Агент Головина: «У Саши снова травма паха»
Вчера, 20:37 Комментарии10
Головин травмировался в игре с «Бордо»
Вчера, 18:28 Комментарии16
«Я снова в строю!» Защитник ЦСКА Магнуссон восстановился от травмы
02 октября ФотоКомментарии14
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:39
Пока Рамос и не нужен ПСЖ, итак справятся.

А вот в решающих матчах ЛЧ опыт Серхио пригодится.
До сих пор не могу забыть, как он в одиночку нашего Мухамеда в финале выключил из игры в рамках правил, и наш Ливерпуль так и не смог прийти в себя, три раза нас потом Мадрид продырявил.
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:38
Если Месси захочет пустять играть
амурец
амурец
вчера в 14:03
Рамоса не выпускает, который и в защите ас, и может даже гол забить, в отличим от бесполезного барселонского балласта
112910415
112910415
вчера в 12:50
кагда-то выйдет и будет полезен !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:49, ред.
Какое поле...
Парень старше самого футбола....
Судя по интервью вы вообще обалдели...ещё и на тренировки его заставляете ходить....
Неужели своей доблестной карьерой он не заслужил просто быть высокооплачиваемой частью ПСЖ...без всяких там претензий на место в основе???
Вообще ни стыда ни совести...на поле парня гонят...

Может ещё Лионеля с Реннами-Монпельями играть заставите...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:40, ред.
Думаю его брали в команду ПСЖ не потому что он хороший защитник прямо сейчас, а из-за его лидерских качеств в последних секундах матчей. Такой игрок, даже если ему 35 лет, все равно + для команды. Его не хватало в матче Реал-Шериф, вот именно в таких матчах он появляется из ниоткуда, и забивает, как в матче с Атлетико Мадридом . Вот почему важно, чтобы он поскорее вернулся в строй, впереди важные встречи в Лиге чемпионов. А во-первых это важно просто для здоровья. Скорейшего выздоровления!
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:05
Очень долго восстанавливается. Оно и понятно, всё же 35 лет. Но хочется верить, что Рамос наберёт кондиции и форму. Со своим опытом и бойцовскими качествами он может сильно помочь ПСЖ прежде всего в ЛЧ, если выйдет на свой уровень, чего очень хотелось бы. Один из немногих остался играющих из той великой и золотой Испании 2008 Луиса Арагонеса, Испании, которая в 2008 начала свою многолетнюю гегемонию в мировом футболе. Ждём возвращения легенды!
sash71
sash71
вчера в 11:04
Мдя……по составу ПСЖ уже победитель ЛЧ. ☝🏻
1bear
1bear
вчера в 10:50
...зачем его вообще брали? шейхи - альтруисты,поддерживают материально больных и убогих )))))
particular
particular
вчера в 10:42
Желательно, что бы Рамос не снюхался с Коко :) Иначе, восстановление превратится в хорошо оплачиваемую привычку :))
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:12
Да перешёл в новую команду!!
ОПС
ОПС
вчера в 10:01
Ждем его возвращения.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:43
Один господь только знает.
shlomo
shlomo
вчера в 09:41
Посмотрим, как адаптируется...
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:38
Развел Шейхов на деньги и лечится себе спокойно
Рамосу здоровья и скорейшего возвращения на поле,как ни крути, защитник он топовый
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:35
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:34
Здоровья Рамосу, ждём возвращения
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100