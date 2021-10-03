Почеттино: «Я не знаю, когда Серхио Рамос сможет выйти на поле»

Главный тренер ПСЖ ответил на вопрос журналистом о том, когда защитник сможет дебютировать за парижский клуб. Сейчас испанец продолжает восстанавливаться от травмы.

Я не знаю, когда Серхио Рамос сможет вернуться на поле. У нас нет точной даты его возвращения.