Почеттино: «Я не знаю, когда Серхио Рамос сможет выйти на поле»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналистом о том, когда защитник Серхио Рамос сможет дебютировать за парижский клуб. Сейчас испанец продолжает восстанавливаться от травмы.
Я не знаю, когда Серхио Рамос сможет вернуться на поле. У нас нет точной даты его возвращения.
Адаптировался ли Рамос к новому клубу? Как и любой травмированный игрок, Серхио тренируется по индивидуальной программе. Понятно, что ему необходимо быть с коллективом ПСЖ. Но он был капитаном в «Реале». Я не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией в нашей команде.